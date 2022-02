Das muss beim Todesfall von Angehörigen erledigt werden

10.2.2022 – Wenn jemand verstirbt, sollten seine Angehörigen zeitnah informiert und die Beerdigung geplant werden. Zudem muss der Todesfall bestimmten Behörden und Versicherungen binnen vorgegebener Fristen unter Vorlage einiger Unterlagen mitgeteilt werden. Anderenfalls kann es zu Problemen und unnötigen Zeitverzögerungen bei der Klärung von Erbangelegenheiten oder bei der Auszahlung einer eventuell bestehenden Lebensversicherung kommen.

WERBUNG

Verstirbt ein Mensch im Krankenhaus oder im Pflegeheim, veranlasst in der Regel die Klinik oder das Heim, dass ein Arzt die Todesursache feststellt und einen entsprechenden Totenschein ausstellt. Außerdem informiert die Einrichtung den engsten Angehörigen wie den Ehepartner des Verstorbenen über den Todesfall.

Tritt der Tod einer Person zu Hause ein, müssen die Angehörigen oder derjenige, der den Toten findet, den Hausarzt oder auch den Notarzt verständigen, damit dieser die Todesursache feststellt und den entsprechenden Totenschein ausschreibt.

Der Verstorbene muss binnen zwei oder drei Tagen in eine Leichenhalle

Zudem sollten die engsten Angehörigen informiert werden, damit sie das weitere Vorgehen wie die Organisation der Beerdigung schnellstens in die Wege leiten können.

In vielen Bundesländern muss ein Verstorbener binnen zwei bis drei Tage nach Eintreten des Todes in eine Leichenhalle überführt werden, deshalb sollte man ein Beerdigungsinstitut zeitnah zum Todestag damit beziehungsweise mit der Ausrichtung der Beerdigung beauftragen.

Hatte der Verstorbene Haustiere, sollten sich die Angehörigen auch um deren Versorgung bis zur Klärung des endgültigen Verbleibs kümmern.

Diese Dokumente sind wichtig

Außerdem ist es wichtig, unter anderem die für die Beerdigung, den Nachlass, den Antrag auf Hinterbliebenenrente und diverse andere organisatorische Aufgaben notwendigen Dokumenten zeitnah zusammenzusuchen.

Dazu gehören beispielsweise der Totenschein, der Personalausweis, die Geburts- und Heiratsurkunde beziehungsweise das Familienstammbuch, eventuell das Scheidungsurteil oder die Sterbeurkunde des Ehepartners des Verstorbenen.

Sofern vorhanden, sollten auch alle Versicherungspolicen, die Krankenversicherungs-Nummer, der gesetzliche Rentenbescheid sowie Bank-, Miet- und sonstige Dokumente wie Testament und/oder Bestattungsvorsorge des Verstorbenen griffbereit verfügbar sein.

Im Testament oder in der Bestattungsvorsorge sind oft auch Angaben enthalten, wie sich der Angehörige seine Beerdigung vorstellt.

Ein Testament muss unverzüglich zum Nachlassgericht

Besteht ein Testament, muss dieses laut § 2259 BGB unverzüglich beim Nachlassgericht – angesiedelt ist dieses im Amtsgericht, das für den Wohnort des Verstorbenen zuständig ist – abgegeben werden.

Erben des Verstorbenen benötigen zum Nachweis des Erbrechts oft einen Erbschein, zum Beispiel, um ein geerbtes Haus zu verkaufen oder ein Bankkonto aufzulösen. Das gilt insbesondere, wenn der Nachlass aufgrund der gesetzlichen Erbfolge angetreten wird. Der Erbschein ist ebenfalls beim Nachlassgericht zu beantragen.

Was in den ersten ein bis drei Tagen zu erledigen ist

Neben der Organisation der Beerdigung gibt es noch weitere Angelegenheiten, die Angehörige binnen ein bis drei Tage nach dem Todesfall zu erledigen haben.

War der Verstorbene als versicherte Person in einer Sterbegeld- oder Lebensversicherung versichert, müssen die Versicherer binnen einer bestimmten Frist über den Eintritt des Todes informiert werden. Das gilt für eine Unfallversicherung, sofern die Todesursache ein versichertes Ereignis ist.

Je nach Vereinbarung im Versicherungsvertrag beträgt diese Frist zum Beispiel 24, 48 oder 72 Stunden ab dem Eintritt des Todes.

Versicherer benötigen Unterlagen

Damit die im Todesfall vereinbarte Versicherungsleistung an den Bezugsberechtigten ausgezahlt werden kann, muss dem Versicherer in der Regel eine amtliche Sterbeurkunde, ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache und die originale Versicherungspolice vorgelegt werden.

Eine Sterbeurkunde ist auch für viele andere Angelegenheiten notwendig, zum Beispiel zur Auflösung von Versicherungen und Bankkonten sowie für die Beantragung einer gesetzlichen Hinterbliebenenrente.

Die Sterbeurkunde ist innerhalb von drei Werktagen nach dem Sterbetag beim Standesamt am Wohnort des Verstorbenen zu beantragen. Für die Ausstellung der Sterbeurkunde sind neben dem Totenschein die Geburtsurkunde, der Personalausweis, bei Ehepaaren die Heiratsurkunde und/oder das Scheidungsurteil notwendig.

Innerhalb von drei Tagen nach dem Todestag sollte, sofern der Betroffene noch berufstätig war, auch der Arbeitgeber verständigt werden.

Sonstige Vertragsangelegenheiten klären

Wenn der Verstorbene bis zum Ableben noch regelmäßig Leistungen von Institutionen wie dem Sozialamt, der Agentur für Arbeit oder einer gesetzlichen Renten- und/oder Pflegeversicherung erhalten oder einen Pflegedienst in Anspruch genommen hat, sind auch diese zeitnah zu informieren.

Laufende weitere Verträge wie Rundfunk-, Strom-, Internet-, Telefon- und/oder Mobilfunkvertrag sowie Mitgliedschaften und Abonnements des Verstorbenen können gekündigt oder auf eine andere Person wie den Ehepartner umgeschrieben werden.

Ähnliches gilt für Versicherungsverträge wie die gesetzliche und/oder private Krankenversicherung, eine Hausrat-, eine Privathaftpflicht- und/oder eine Kfz-Versicherung, bei denen der Verstorbene als Versicherungsnehmer eingetragen war. Solche Policen können im Todesfall automatisch enden oder je nach Versicherungsart auch auf eine andere Person wie den Ehepartner umgeschrieben werden.

Wenn der Verstorbene zur Miete wohnte

Wohnte der Verstorbene in einem Pflegeheim, endet der Pflegeheimvertrag in der Regel mit dem Sterbetag. Wann das Zimmer/die Wohnung geräumt, also das Hab und Gut des Verstorbenen abgeholt werden muss, ist in der Regel im Pflegeheimvertrag ersichtlich.

Wohnte der Verstorbene als Hauptmieter in einer Wohnung, haften die Erben für die Mietverpflichtungen gesamtschuldnerisch. Allerdings haben sie in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht. Sie können einen Vertrag innerhalb eines Monats nach Kenntnis des Todes mit einer gesetzlichen Frist von drei Monaten kündigen.

Bis zum Ende des Mietverhältnisses müssen die Erben sicherstellen, dass keine Schäden am Objekt entstehen. Sie müssen beispielsweise dafür sorgen, dass eine Haus oder Wohnung weiterhin so geheizt wird, dass wasserführende Leitungen nicht einfrieren können.

Gesetzliche Hinterbliebenenrente beantragen

Erben sollten sich auch um vorhandene Social-Media-Profile und digitale Kontaktmöglichkeiten des Verstorbenen wie dessen Blogs, Facebookauftritte, E-Mail-Adressen und Webportale kümmern. Diese lassen sich beispielsweise löschen, in einen Gedenkzustand versetzen oder umleiten.

Hinterlässt der Verstorbene einen Ehepartner und/oder unterhaltspflichtige Kinder, die einen eventuellen Anspruch auf eine gesetzliche Hinterbliebenenrente wie eine gesetzliche Witwen- oder Witwerrente haben, ist diese zu beantragen.

Der Rentenantrag kann beim jeweiligen Rentenversicherungs-Träger oder im Versicherungsamt der Gemeinde gestellt werden. Stellt man den Antrag später als zwölf Monate nach dem Sterbedatum, erfolgt die Zahlung der Hinterbliebenenrente erst ab Antragsmonat, also nicht rückwirkend.

Mehr Informationen zum Thema enthalten die Webportale des Bundesverbandes Deutscher Bestatter e.V. und des Landes Baden-Württemberg sowie die Broschüre „Erben und Vererben“ des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.