Das kosten energieeffiziente Wohnungen

8.9.2025 – Im Durchschnitt aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands ist die Energieeffizienz von 31 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen sehr gut bis durchschnittlich eingestuft. In den sieben größten deutschen Städten beträgt der Durchschnittspreis der Angebote mit sehr guter bis durchschnittlicher Energieeffizienz 6.748 Euro pro Quadratmeter. Wohnungen der Effizienzklassen E bis H sind im Durchschnitt 1.782 Euro pro Quadratmeter günstiger.

In welchen Regionen gibt es besonders viele energieeffiziente Wohnungen? Welchen Preisaufschlag müssen Käufer dafür zahlen? Antworten gibt der „Postbank Wohnatlas 2025“.

Dafür hat die Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut gemeinnützige GmbH (HWWI) im Auftrag der Postbank, einer Niederlassung der Deutschen Bank AG, bundesweit alle Angebote von Eigentumswohnungen im Bestand und Neubau untersucht, bei denen eine Energieeffizienzklasse angegeben war.

Wohnatlas Energieeffizienz (Bild: Postbank)

Knapp ein Drittel aller Eigentumswohnungen in den Klassen A+ bis D

Im Durchschnitt aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands ist die Energieeffizienz von 31 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen sehr gut bis durchschnittlich eingestuft (Klassen A+, A, B, C und D). Dabei ist das Angebot in den sieben größten Metropolen mit durchschnittlich 32,3 Prozent nur unwesentlich höher als in den kreisfreien Mittelstädten mit 29,7 Prozent.

In 39 Regionen, überwiegend in Ostdeutschland und Südbayern, liegt der Anteil bei mindestens 40 Prozent. Den höchsten Wert verzeichnet der brandenburgische Landkreis Oberhavel mit 49 Prozent, gefolgt von der Stadt Jena (Thüringen) und dem bayerischen Landkreis Rottal-Inn mit jeweils 47,9 Prozent.

In 21 Regionen liegt der Anteil der Wohnungen mit Energieklasse D oder besser dagegen unter 20 Prozent. Am niedrigsten ist er im brandenburgischen Landkreis Prignitz mit 13,6 Prozent. Knapp darüber liegen die Landkreise Holzminden (Niedersachsen) mit 14,6 Prozent und Rhein-Hunsrück-Kreis (Rheinland-Pfalz) mit 14,7 Prozent.

Die zehn Großstädte mit dem höchsten Anteil an Eigentumswohnungen mit den Effizienzklassen A+ bis D* an allen Angeboten** Stadt*** Bundesland Anteil Kaufpreis Jena Thüringen 47,9 % 4.549 Cottbus Brandenburg 43,7 % 2.368 Erlangen Bayern 43,5 % 5.512 Trier Rheinland-Pfalz 42,8 % 4.201 Offenbach am Main Hessen 40,7 % 4.594 Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 40,2 % 6.034 Chemnitz Sachsen 40,1 % 1.536 Erfurt Thüringen 39,7 % 2.831 Wolfsburg Niedersachsen 38,9 % 2.757 Ulm Baden-Württemberg 37,9 % 4.589

WERBUNG

Energieeffizienz kann teuer werden

In den sieben größten deutschen Städten beträgt der Durchschnittspreis der Angebote mit sehr guter bis durchschnittlicher Energieeffizienz 6.748 Euro pro Quadratmeter. Wohnungen der Effizienzklassen E bis H sind im Durchschnitt 1.782 Euro pro Quadratmeter günstiger.

In Hamburg ist der Aufschlag am höchsten. Dort liegt der Durchschnittspreis für Wohnungen mit Effizienzklasse D oder besser bei 7.409 Euro pro Quadratmeter. Das sind 2.545 Euro mehr als bei Angeboten der Klassen E bis H. Es folgt München mit einem Aufpreis von 2.256 Euro. Die geringste Differenz weist Stuttgart mit 1.023 Euro auf.

„Big-7“-Ranking: Durchschnittliche Preisaufschläge für 2024 angebotene Eigentumswohnungen mit Energieeffizienzklasse D oder besser, in Euro pro Quadratmeter* Stadt** Durchschnitts-preis Effizienz-klassen A+, A, B, C, D in Euro Durchschnitts-preis Effizienz-klassen E, F, G, H in Euro Differenz in Euro*** Anteil Angebote Effizienz-klasse A+, A, B, C, D Hamburg 7.409 4.864 2.545 32,5 % München 9.672 7.416 2.256 36,2 % Frankfurt am Main 7.334 5.097 2.237 37,7 % Köln 5.515 3.893 1.622 33,5 % Berlin 6.405 4.969 1.436 33,1 % Düsseldorf 5.565 4.207 1.358 29,2 % Stuttgart 5.535 4.312 1.023 24,1 %

„In Regionen mit besonders teuren energieeffizienten Wohnungen kann sich die Sanierung einer älteren oder weniger effizienten Immobilie lohnen“, meint Manuel Beermann, verantwortlich für das Immobiliengeschäft der Postbank. „Wie hoch die Kosten ausfallen, hängt stark vom Einzelfall ab. Entscheidend sind neben dem Sanierungsbedarf auch die Anzahl der Wohneinheiten.“

Wohneigentum in Ferienregionen ist gefragt

Auch abseits der Metropolen kann Energieeffizienz kostspielig werden. Unter den untersuchten Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es 29 Regionen, in denen die durchschnittlichen Preisaufschläge für Angebote der Klassen D und besser bei mindestens 1.500 Euro pro Quadratmeter liegen.

An erster Stelle steht der Landkreis Miesbach (Bayern). Dort verlangen Verkäufer im Schnitt einen Aufpreis von 3.112 Euro pro Quadratmeter. Auch viele Ferienregionen fallen in diese Kategorie. Dazu gehören neben Miesbach auch der bayerische Landkreis Garmisch-Partenkirchen sowie Gemeinden an Nord- und Ostsee.

Eine attraktive Lage macht Objekte wertvoll

Immobilienexperte Manuel Beermann gibt zu bedenken: „Manchmal lohnt sich trotz Sanierungskosten der Kauf einer weniger energieeffizienten Wohnung, wenn ihre Lage attraktiv ist. Eine schöne Eigentumswohnung in zentraler Altstadtlage wird ihren Wert halten oder steigern.

Ein sehr energieeffizientes Objekt in Randlage oder einer weniger ansprechenden Umgebung wird dagegen auch trotz zusätzlicher Investitionen nicht zur Topimmobilie. Interessenten sollten deshalb immer Lage und Ausstattung prüfen und diese mit dem Budget sowie den persönlichen Anforderungen abgleichen.“