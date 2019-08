Das Kind und der Auffahrunfall

27.8.2019 – In dargestellten Fall hatte ein achtjähriges Kind mit seinem Fahrrad auf einer ihm bestens bekannten Strecke einen Verkehrsunfall verursacht. Dem Urteilsspruch zufolge konnte seinen Eltern keine Verletzung ihrer Aufsichtspflicht vorgeworfen werden, auch wenn das mit den Verkehrsregeln vertraute Kind ohne ihre Begleitung unterwegs gewesen war. Das geht aus einer Entscheidung des Landgerichts Osnabrück vom 28. Februar 2019 hervor (4 S 172/18).

Ein achtjähriger Junge war mit seinem Fahrrad ohne Begleitung eines Erwachsenen auf dem Weg zu einem Freund, als er aus Unachtsamkeit auf den an einer Kreuzung stehenden Personenkraftwagen des Klägers auffuhr.

Der Halter des Pkw verlangte von den Eltern des Kindes, den dabei entstandenen Fahrzeugschaden in Höhe von etwas mehr als 800 Euro zu ersetzen. Er warf ihnen vor, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben, indem sie ihren Sohn allein zu seinem Freund hatten fahren lassen.

Über Gefahren und Regeln aufgeklärt

Die Eltern waren sich keiner Schuld bewusst. In dem sich anschließenden Rechtsstreit trugen sie vor, ihr Kind schon sehr früh unter ihrer Begleitung an den Straßenverkehr gewöhnt und ihn über die Gefahren und Regeln des Straßenverkehrs aufgeklärt zu haben.

Die Straße, auf der sich der Unfall ereignet hatte, sei ihrem Sohn bestens bekannt gewesen. Sie sei Teil des Schulwegs, den er nach anfänglicher längerer Begleitung inzwischen allein mit dem Fahrrad bewältige. Zu Zwischenfällen sei es während der gesamten Zeit nicht gekommen. Ihnen könne daher keine Verletzung ihrer Aufsichtspflicht vorgeworfen werden.

Aufsichtspflicht nicht verletzt

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Nordhorn, als auch das von dem Fahrzeughalter in Berufung angerufene Osnabrücker Landgericht an. Beide Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Nach eingehender Beweisaufnahme waren die Richter überzeugt, dass die Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben, indem sie den jungen Fahrradfahrer unbegleitet am öffentlichen Straßenverkehr haben teilnehmen lassen.

Das Maß der gebotenen Aufsicht über Minderjährige richte sich nämlich zum einen nach deren Alter, Eigenart und Charakter. Zum anderen zähle die Gefährlichkeit des jeweiligen Verhaltens, folglich das Ausmaß der vorhersehbaren Gefahren, die von einer konkreten Situation für Dritte ausgehen.

Keine ständige Kontrolle

Im Bereich des Straßenverkehrs sei zu berücksichtigen, dass die gesetzliche Aufsichtspflicht gemäß § 832 BGB zum Ziel habe, Kinder zu einem selbstständigen und verantwortungsbewussten Verhalten hinzuführen. Das aber könne nicht durch eine ständige Kontrolle erlernt werden.

„Daher muss den Aufsichtspflichtigen unter Berücksichtigung der Eigenart und der Fähigkeiten des jeweiligen Kindes die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr Kind im Straßenverkehr ohne unmittelbare Beaufsichtigung eigenverantwortlich agieren zu lassen“, so das Gericht.

Im Verkehr bewährt

Die Richter hielten es für erwiesen, dass der Achtjährige sein Fahrrad hinreichend sicher beherrschte und eindringlich und ausführlich über die Verkehrsregeln unterrichtet worden war. Er habe sich bereits längere Zeit vor dem Unfall im Verkehr bewährt und dadurch bewiesen, dass er auch ohne eine Überwachung durch seine Eltern mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen kann.

Den beklagten Eltern könne daher keine Verletzung ihrer Aufsichtspflicht vorgeworfen werden. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Berufung gegen ihre Entscheidung zuzulassen.