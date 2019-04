Das Kind, sein Fahrrad und das geparkte Auto

2.4.2019 – Die Verpflichtung, dass radelnde Kinder bis zur Vollendung ihres achten Lebensjahrs den Bürgersteig benutzen müssen, dient nicht dem Schutz des ruhenden Verkehrs. Es kommt daher auf die Umstände des Einzelfalls an, ob die Eltern eines die Straße benutzenden Fünfjährigen, der auf ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auffährt, zum Schadenersatz verpflichtet sind. Dies erklärte das Amtsgericht Augsburg in einem Urteil vom 24. Januar 2018 (73 C 4417/17).

Der Beklagte war im Mai 2017 zusammen mit seinen fünf- und achtjährigen Söhnen auf Fahrrädern auf einer Straße unterwegs, an deren Rand das Auto des Klägers ordnungsgemäß geparkt worden war.

Während der in erster Position radelnde Achtjährige problemlos das Auto passierte, fuhr der vor seinem Vater fahrende Fünfjährige aus Unachtsamkeit auf den Personenkraftwagen auf. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden.

Verletzung der Aufsichtspflicht?

Der Kläger verlangte vom Vater beziehungsweise von dessen Privathaftpflicht-Versicherer, ihm den Schaden zu ersetzen. Das begründete er unter anderem damit, dass der Vater seine Aufsichtspflicht im Sinne von § 832 Absatz 1 Satz 1 BGB verletzt hätte. Denn er habe seinen Sohn nicht auf der Straße fahren lassen dürfen, sondern hätte ihn anweisen müssen, einen der beiden an der Straße befindlichen Gehwege zu benutzen.

Dazu sei das Kind gemäß § 2 Absatz 5 Satz 1 StVO verpflichtet gewesen. Hier heißt es: „Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen, Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Gehwege benutzen.“

Erfahrener Fahrradfahrer

In dem sich anschließenden Rechtsstreit trug der Vater vor, dass sein Fünfjähriger bereits mit dreieinhalb Jahren angefangen hat, Fahrrad zu fahren. Er habe ihm nicht nur die Verkehrsregeln und die Bedeutung der Verkehrszeichen beigebracht, sondern ihn bei den vielen Ausflügen der fahrradbegeisterten Familie beaufsichtigt.

Sein Sohn sei trotz seines Alters als sicherer, erfahrener Fahrradfahrer einzustufen, der nur, weil er ausnahmsweise für einen Moment lang nicht aufgepasst hat, auf das geparkte Fahrzeug aufgefahren wäre. Im Übrigen seien die beiden Bürgersteige mit jeweils nur 90 cm so schmal gewesen, dass es sicherer gewesen wäre, sein Kind vor ihm auf der Straße radeln zu lassen.

Keine Verletzung seiner Aufsichtspflicht

Diese Argumentation fand das Augsburger Amtsgericht überzeugend. Es wies die Schadenersatzklage des Halters des Personenkraftwagens als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts kann dem Beklagten keine Verletzung seiner Aufsichtspflicht vorgeworfen werden. Denn sein Sohn kenne ganz offensichtlich die Verkehrsregeln und sei als sicherer Fahrradfahrer einzustufen.

Augenblicksversagen

Es komme hinzu, dass der Junge am Tage des Unfalls von seinem Vater begleitet wurde, der ihn ständig im Blick gehabt habe. Dieser habe daher davon ausgehen dürfen, dass sein Fünfjähriger, ebenso wie dessen vorausfahrender Bruder, auf der gerade verlaufenden Straße das geparkte Auto wahrnehmen und an ihm vorbeifahren wird. Denn die Örtlichkeit sei ihm vertraut und äußere Einflüsse, die ihn zu einem unbedachten Verhalten hätten veranlassen können, seien nicht zu erkennen gewesen.

Der Vater hätte daher davon ausgehen dürfen, dass sein Sohn allein schon aus eigenem Interesse dem parkenden Fahrzeug ausweichen wird. Das sei jedoch wegen eines nicht vorherzusehenden Augenblickversagens nicht geschehen.

Nicht zum Schutz des ruhenden Verkehrs

Im Übrigen habe der Vater seinen Sohn auch nicht dazu anhalten müssen, auf einem der beiden schmalen Gehwege zu fahren. Denn deren Nutzung war nach Überzeugung des Gerichts gefährlicher, als auf der Fahrbahn zu fahren.

„Zum einen besteht, wie der Beklagte zutreffend erklärt hat, eine gewisse Gefährdung dadurch, dass ein Abrutschen von der Bordsteinkante auf die Straße möglich ist, zum anderen bleibt kein Spielraum mehr für Lenk- beziehungsweise Ausweichmanöver, wenn Fahrzeuge geparkt sind. Hinzu kommen von den Fahrzeugen auf den Gehweg überstehende Außenspiegel sowie von den Grundstücken auf den Gehweg hineinragende Ausbuchtungen und Sträucher“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Im Übrigen sei es Sinn und Zweck von § 2 Absatz 5 Satz 1 StVO, radelnde Kinder vor schnelleren Verkehrsteilnehmern zu schützen. Die Bestimmung umfasse hingegen nicht den Schutz des ruhenden Verkehrs. Die Klage sei daher unbegründet.

Hilfreiche Vollkaskoversicherung

Dass es sinnvoll es sein kann, für sein Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen, geht auch aus einem Urteil des Koblenzer Landgerichts vom 7. Februar 2018 hervor. Auch in diesem Fall ging es um die Beschädigung eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Fahrzeugs durch radelnde Kinder.

Das Koblenzer Gericht verneinte ebenfalls eine Haftungsverpflichtung der Eltern wegen einer behaupteten Verletzung ihrer Aufsichtspflicht. Das hatte zum Ergebnis, dass die Regressansprüche des klagenden Vollkaskoversicherers ins Leere liefen (VersicherungsJournal 9.5.2018).