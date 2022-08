Das ist Verbrauchern bei der Wahl der Krankenversicherung wichtig

17.8.2022 – Beitragshöhe, Angebotsvielfalt und Kundenservice sind die wichtigsten Entscheidungskriterien. Das zeigt eine Verbraucherbefragung von Assekurata.

Die Assekurata Solutions GmbH ist der Frage nachgegangen, welche Faktoren für Verbraucher bei der Auswahl der Krankenkasse maßgeblich sind. 630 Personen nahmen an der Befragung teil, davon waren 319 privat und 311 gesetzlich krankenversichert.

Das Ergebnis: Die Parameter Beitragshöhe, Angebotsvielfalt und Kundenservice stehen im Mittelpunkt. Dabei ist Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) der Kundenservice am wichtigsten. Dies gaben 58,2 Prozent an.

Demgegenüber steht bei Kunden der privaten Krankenversicherung (PKV) die Beitragshöhe an erster Stelle. Hierfür votierten 74,9 Prozent.

Beitragshöhe gewinnt an Bedeutung

Allerdings lassen auch die gesetzlich Versicherten die Kosten nicht kalt. 55,9 Prozent räumen ihnen einen hohen Stellenwert ein. Der Abstand zum Kundenservice auf Platz eins beträgt somit nur 2,3 Prozentpunkte.

Das Thema Beitragshöhe werde aufgrund von Energiekrise und Inflation sicherlich weiter an Bedeutung gewinnen, so die Analysten. 2023 hebt die GKV zudem den Zusatzbeitrag deutlich an (VersicherungsJournal Medienspiegel 28.6.2022).

Auswahlkriterien für Krankenversicherer (Bild: Assekurata). Zum Vergrößern Bild klicken.

Höhere Kassenbeiträge sind Chance für die private Krankenversicherung

Ein engagierter Kundenservice, eine ansprechende Angebotspalette und proaktive Kommunikation könnten dabei helfen, Kassenwechsel 2023 abzufedern, heißt es. Möglicherweise stelle dies für die PKV auch eine Chance dar, aufgrund der drohenden Beitragssteigerungen in der GKV wieder mehr junge Menschen für ihr Modell zu gewinnen.

Zuletzt hatte sich Assekurata mit den Einstellungen von Verbrauchern zu Gesundheitsservices ihrer Krankenkassen befasst und dabei festgestellt, dass der Mehrheit Untersuchungen zur Früherkennung sowie Risikominimierung wichtig sind. Allerdings könnte die Informationspolitik zu den entsprechenden Angeboten besser sein (5.7.2022).