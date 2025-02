Das fordert die Versicherungswirtschaft von der neuen Bundesregierung

25.2.2025 – Nach der Bundestagswahl haben sich mit AfW, BVK, GDV und der Versicherungskammer Bayern (VKB) einige Vertreter der Branche mit Forderungen für und Erwartungen an die künftige politische Agenda zu Wort gemeldet.

In ihren Wahlprogrammen vertraten die großen Parteien teils sehr konträre Positionen zur Altersvorsorge und zum Gesundheitssystem (VersicherungsJournal 11.2.2025, 3.2.2025, 14.1.2025, 20.12.2024, 18.12.2024).

Nachdem die CDU/CSU als stärkste Partei aus der vorgezogenen Bundestagswahl hervorgegangen ist und die FDP wie auch das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind, haben sich einige Vertreter aus der Assekuranz mit Forderungen an die künftige Bundesregierung gewandt.

Das erwartet und fordert der GDV

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), bekräftigte in einem Statement vom Montag einige der bereits im Vorfeld der Wahl gestellten Forderungen (14.2.2025):

„Deutschland benötigt jetzt rasch eine handlungsfähige Regierung. Sie muss wieder für Aufbruchstimmung sorgen, die großen Herausforderungen zügig angehen und Europa stärken im Lichte der geopolitischen Veränderungen.“

Nach Asmussens Aussage müssten nicht nur die Bereiche äußere und innere Sicherheit ins Zentrum der Politik gerückt werden, sondern vor allem auch „die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft […]: „Weniger Bürokratie, insbesondere ein Abbau von Berichtspflichten, ein modernes und international wettbewerbsfähiges Steuerrecht, bessere Digitalisierung, eine zukunftsfähige Altersvorsorge in allen drei Säulen und Schutz vor Naturgefahren und Cyberrisiken“, so Asmussen.

Der GDV-Hauptgeschäftsführer stellte heraus, dass die in Deutschland tätigen Versicherer mit ihrer Investitionskraft, ihrem Know-how und ihren zukunftsfähigen und sicheren Arbeitsplätzen bereit stünden, „diesen notwendigen Wandel zu unterstützen. Ein leistungsfähiger Finanzsektor mit leistungsfähigen Versicherungen ist ein unverzichtbares Element für eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft“.

AfW fordert zügige Reform der privaten Altersvorsorge

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. begrüßte in einer Verbandsmitteilung vom Montag, dass die neue Bundesregierung von einer CDU/CSU-geführten Koalition gebildet werde. Denn diese habe sich in ihrem Wahlprogramm und laut Aussagen ihrer Finanzexperten für eine Reform der privaten Altersvorsorge eingesetzt.

Die künftige Bundesregierung solle sich bei der Umsetzung dieser Reform an den Ergebnissen der Fokusgruppe private Altersvorsorge aus dem Jahr 2023 (Medienspiegel 24.10.2023, 19.7.2023, 19.7.2023) orientieren, regt der AfW an.

Auch wenn die Fokusgruppe von der Vorgängerregierung ins Leben gerufen worden sei, so seien ihre Ergebnisse weiterhin relevant. Dazu gehörten eine Reform der Riester-Rente, eine förderfähige, kapitalmarktorientierte private Altersvorsorge ohne Garantievorgaben und die Ablehnung eines Staatsfonds.

AfW: Auch gesetzliche Rente reformieren

Frank Rottenbacher (Bild: AfW)

Der Verband sprach sich darüber hinaus für eine Reform der gesetzlichen Rente aus. Diese könne durch eine beginnende Beteiligung am Kapitalmarkt zukunftsfähiger gestaltet werden. Dazu AfW-Vorstand Frank Rottenbacher:

„Ich hoffe, dass die CDU das Finanzministerium nicht erneut an einen Koalitionspartner abtritt. Die Erfahrungen der letzten beiden Kanzlerparteien haben gezeigt, dass eine Abgabe dieses zentralen Ministeriums an den Koalitionspartner mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war“.

Insbesondere wenn die Christdemokraten notwendige Veränderungen zügig umsetzen möchten, sei ein Finanzministerium in eigener Hand eine entscheidende Voraussetzung.

Forderungskatalog des BVK

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hält nach dem Wahlsieg von CDU/CSU und „angesichts eines wirtschaftsfreundlichen Wahlergebnisses“ zügige Sondierungsverhandlungen des Wahlgewinners „insbesondere mit der SPD“ für dringend geboten. Hintergründe seien der derzeitige Reformstau auf vielen politischen Gebieten sowie die schnelle Neubelebung der Wirtschaft.

Als zentrale Punkte des Forderungskatalogs für die Agenda der neuen Bundesregierung zählt der Verband neben der absolut notwendigen, zeitnahen Reform der privaten Altersvorsorge auf:

eine stärkere Förderung der kapitalgedeckten Altersvorsorge und insbesondere der Riester-Rente, indem diese erweitert, entbürokratisiert und renditeorientierter gestaltet wird;

ein definitives Bekenntnis zum Vergütungssystem auf Provisionsbasis sowie eine Anerkennung der sozialpolitischen Bedeutung des Berufsstands der Versicherungsvermittler;

Abbau von Bürokratie und Berichtspflichten inklusive einer Absage der Übertragung der Vermittleraufsicht auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin);

Garantie zum Erhalt des bewährten dualen Gesundheitssystems;

kein Vertrieb ohne Beratung.

Unterstützung bei Altersvorsorgepflicht für Selbstständige

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

Des Weiteren bot BVK-Präsident Michael H. Heinz „die Expertise unseres Berufsstands“ zur Unterstützung an, wenn ein System der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige beschlossen werden soll. „In diesem Kontext sollte die neue Bundesregierung für eine Klarstellung über die Tätigkeit von Finfluencern sorgen, um vor allem junge Vorsorgesparer wirksamer zu schützen“, so Heinz.

Zudem soll die künftige Regierung das Megathema Nachhaltigkeit unbürokratisch weiterentwickeln und den Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz mit Augenmaß begegnen, heißt es in der Verbandsmitteilung weiter.

Soziale Sicherungssysteme resilient machen

Auch die Versicherungskammer Bayern (VKB) formulierte ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung. In den kommenden Monaten müssten „die Weichen für Reformen unseres Alterssicherungs-, Gesundheits- und Pflegesystems“ gestellt werden. So müssten die sozialen Sicherungssysteme „durch zukunftsfähige Rahmenbedingungen resilient und demografiefest“ aufgestellt werden.

„Die gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge müssen gleichwertig gefördert werden, um eine nachhaltige finanzielle Absicherung im Alter zu gewährleisten“, fordert Klaus G. Leyh, Vorstand des Ressorts Personenversicherung im Konzern Versicherungskammer.

VKB fordert Beibehaltung des dualen Gesundheitssystems

Klaus G. Leyh (Bild: VKB)

In Sachen Gesundheitswesen fordert das Unternehmen eine Beibehaltung des dualen Systems aus privater (PKV) und gesetzlicher Krankenversicherung (GKV), das eine flächendeckende medizinische Versorgung ermögliche und Innovationen fördere, die allen Versicherten zugutekämen.

„Eine starke PKV ist unverzichtbar, denn sie sichert bereits jetzt mit einem überproportionalen Beitrag – zehn Prozent Privatversicherte bringen 20 Prozent des Umsatzes in Arztpraxen – die Finanzierung der Gesundheitsinfrastruktur, die von allen genutzt wird“, hebt Leyh hervor.

„Wir als Versicherer setzen auf ein stabiles, finanziell sicher aufgestelltes Gesundheits- und Pflegeversicherungssystem in Deutschland durch unser klares Bekenntnis zu einem effizienten, dualen System und zu mehr Eigenvorsorge.“

Die konkreten Erwartungen und Vorschläge zu den Aspekten Altersvorsorge sowie Gesundheit und Pflege können hier nachgelesen werden.