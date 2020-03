Das Elterngeld und der Wohnsitz im Ausland

5.3.2020 – Beschäftigte mit Wohnsitz im Ausland haben in der Regel keinen Anspruch auf Zahlung von Elterngeld. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 24. Januar 2020 hervor (L 5 EG 9/18).

Geklagt hatte ein Postbeamter, dem von seinem Dienstherrn Sonderurlaub ohne Besoldung gewährt worden war. Er löste im Jahr 2014 seinen im Rheingau-Taunus-Kreis befindlichen Wohnsitz in Deutschland auf und reiste mit seiner schwangeren amerikanischen Ehefrau in die USA. Dort lebt das Paar seitdem ununterbrochen.

Im August 2014 und im Mai 2016 brachte die Frau jeweils eine Tochter zur Welt. Die Geburten nahm der Mann zum Anlass, beim Bundesland Hessen Elterngeld zu beantragen.

Niederlage in zwei Instanzen

Das lehnte eine Zahlung mit der Begründung ab, dass ein Anspruch nur bestehe, wenn ein Antragsteller über einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland verfüge. Beides sei nicht der Fall.

Der Beamte klagte gegen die Ablehnung beim Sozialgericht. Dort verlor er sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Kläger seinen hiesigen Wohnsitz vor der Ausreise in die Vereinigten Staaten aufgegeben hatte. Bereits damals sei ein Auslandsaufenthalt von mehr als einem Jahr geplant gewesen. Sein Dienstherr habe ihn auch nicht ins Ausland versetzt oder abgeordnet.

Voraussetzungen für Elterngeld fehlten

Als Pörtner im Generalkonsulat in Houston (Texas), in welchem der Vater seit September 2015 arbeite, sei er auch nicht vorübergehend in einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung tätig gewesen. Denn bei dem Generalkonsulat handele es sich um eine deutsche Behörde auf exterritorialem Gebiet ohne einen zwischen- oder überstaatlichen Charakter.

Der Kläger habe daher keine in § 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes genannte Voraussetzung erfüllt. Denn danach bestehe ein Anspruch auf die Zahlung von Elterngeld unter anderem nur dann, wenn die anspruchsberechtigte Person einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland habe.

Anspruchsberechtigt seien auch Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die vorübergehend ins Ausland abgeordnet oder versetzt beziehungsweise bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung tätig seien. All das treffe auf den Beamten nicht zu. Seine Berufung gegen die Entscheidung der Vorinstanz sei daher unbegründet.

Das Gericht ließ kleine Revision zu

Das Hessische Landessozialgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.

Das Urteil kann nun allenfalls noch mit einer sogenannten Nichtzulassungs-Beschwerde beim Bundessozialgericht angefochten werden. Ob der Kläger davon Gebrauch machen wird, ist nicht bekannt.