Darum stagniert die bAV seit Jahren

16.12.2025 – Mit dem BRSG II haben CDU und SPD bis 2027 eine Evaluierung zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung, gemessen an den Beschäftigten in Sozialpartnermodellen, festgezurrt. Der Grund für diese Maßnahme: Die bAV stagniert seit mehr als zehn Jahren, wie die Entwicklung der Anwartschaften zeigt. Unzufriedenstellend bleibt die Verbreitung in den kleineren Unternehmen und bei den Beziehern niedriger Einkommen. Für diese Entwicklung trägt auch der Finanzvertrieb eine Mitverantwortung.

Seit 2012/2013 gibt es bei der Anzahl der Anwartschaften in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) so gut wie keine Zunahme mehr. Das ist auch der Regierungskoalition von CDU und SPD aufgefallen. Sie hat nun in letzter Minute eine klare Vorgabe für die weitere Verbreitung der bAV ins Betriebsrentenstärkungsgesetz II (BRSG II) (VersicherungsJournal 9.12.2025) geschrieben. Bleibt aber die Frage: Warum geht es trotz aller Bemühungen nicht voran?

Zahl der teilnehmenden Beschäftigten soll sich verdoppeln

2027 muss das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) untersuchen, ob die Öffnung der Sozialpartnermodelle, die mit dem unlängst beschlossenen BRSG II auf den Weg gebracht wurde, Wirkung zeigt.

Sollte sich die Zahl der Beschäftigten, die an einem Sozialpartnermodell teilnehmen, bis dahin im Vergleich zu 2025 nicht verdoppeln, drohen Konsequenzen. Dann steht die Bundesregierung in der Pflicht, bis zum 31. März 2028 geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, damit allen Unternehmen und ihren Beschäftigten der Zugang zu einem Sozialpartnermodell offensteht.

Tuning am Sozialpartnermodell

Diese Regelung im BRSG II, die kurz vor der Abstimmung im Bundestag sogar noch einmal nachgeschärft wurde, spiegelt nicht nur die Unzufriedenheit mit dem Vorankommen der Sozialpartnermodelle wider, sondern eine generelle Sorge zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung.

Sie bestand schon, als das BRSG I in Kraft trat. Die damalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) setzte damals große Hoffnungen auf das Sozialpartnermodell – eine tarifvertraglich vereinbarte Zusageform, bei der Arbeitgeber weitgehend von einer Haftung für die Höhe der späteren Rente verschont bleiben (24.11.2017). Diese Hoffnungen haben sich bislang nicht erfüllt.

Zahl der Anwartschaften sank leicht

Das zeigt die Entwicklung der Anwartschaften. Seit 2013 bewegt sich deren Anzahl in einer engen Bandbreite zwischen 20,1 und 21,0 Millionen. 2023, bis zu diesem Jahr liegen statistische Daten derzeit vor, sank die Zahl der Anwartschaften sogar leicht auf 20,9 Millionen.

Die Zeiten des starken Anstiegs sind längst Geschichte. So war vor allem in den Jahren von 2001, als es erst 14,6 Millionen Anwartschaften gab, bis zum Ende der ersten Dekade ein starker Anstieg zu verzeichnen. Diese Entwicklung beruhte vor allem auf der Einführung des Rechtsanspruchs auf Entgeltumwandlung und der damit verbundenen Fokussierung der Versicherer und deren Vertriebe auf die Durchführungswege Direktversicherung und Pensionskasse.

Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung brachte Schub

Der Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung hat die Verbreitung der bAV tatsächlich etwa eine Dekade lang vorangebracht. Gemessen an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betrug die Verbreitungsquote im Jahr 2001 48,7 Prozent. Bis 2020 stieg sie, bei einem gleichzeitigen deutlichen Aufwuchs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, auf 54,1 Prozent.

Das ist eine positive Entwicklung, wenngleich eine Versorgung nur der Hälfte der Beschäftigten keineswegs zufriedenstellen kann. Aber der Aufwärtstrend bricht 2021 ab, wie die Arbeitgeber- und Trägerbefragung zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung von 2023 zeigt. Seitdem geht die Verbreitungsquote Jahr für Jahr zurück. 2023 lag sie nur noch bei 51,9 Prozent.

Neue Jobs vor allem in Dienstleistungsbereichen

Es gibt durchaus Erklärungsversuche für diesen ungünstigen Trend. So erfolgte die Zunahme der Beschäftigten eher in Dienstleistungsbereichen, die von jeher nicht so gut mit bAV-Angeboten versorgt sind wie zum Beispiel die großen Industriebetriebe. Branchen mit hoher bAV-Verbreitung (zum Beispiel der Finanzsektor, große Industrieunternehmen) haben ein Beschäftigtenwachstum nicht in gleichem Maße erfahren.

Ein großer Teil der neuen Jobs ist außerdem im unteren Einkommensbereich entstanden. Da es aber einen klaren Zusammenhang zwischen der bAV-Verbreitung und dem Einkommen gibt – Beschäftigte mit höherem Verdienst haben nachweislich öfter eine Anwartschaft auf eine Betriebsrente –, drückt auch die Struktur der neu entstandenen Stellen auf die Verbreitung.

Finanzvertrieb trägt Mitverantwortung

Das alles zementiert die schon seit Jahren beobachtbaren Ungleichgewichte in der Versorgung mit Angeboten zur Betriebsrente: Die großen Unternehmen – also zum Beispiel jene im DAX und im MDAX – sind gut ausgestattet. Unzufriedenstellend bleibt die Verbreitung in den kleineren Unternehmen und bei den Beziehern niedriger Einkommen.

Für diese Entwicklung trägt auch der Finanzvertrieb eine Mitverantwortung. Vor allem Versicherungsmakler, die im Firmenkundengeschäft aktiv sind, haben kleine Unternehmen als Geschäftskunden. Sie beraten diese bei der Risikoabsicherung, besorgen die Unternehmenshaftpflicht oder versichern die Fahrzeugflotte, aber sie sprechen offenkundig nicht im gleichen Maße die bAV an.

Kleinunternehmen brauchen mehr Impulse für die bAV

Daher wird allein die auf den Weg gebrachte Öffnung der Sozialpartnermodelle (26.3.2025) im Bereich der kleineren Unternehmen nicht so viel Veränderung bringen. So erlaubt das BRSG II nicht tarifgebundenen Unternehmen, sich an einem bestehenden Sozialpartnermodell zu beteiligen, wenn die tragenden Tarifvertragsparteien dem zustimmen.

Damit stehen diese Modelle nun auch Arbeitgebern offen, die sich nicht einem Tarifvertrag unterworfen haben. Das ist gerade bei den Kleinunternehmen häufig der Fall. Aber wenn diese von ihren Beratern nicht auf die neue Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass kleine Arbeitgeber überhaupt davon Gebrauch machen. Es ist daher eher zu erwarten, dass diese Unternehmensgruppe weiterhin vor allem auf den Durchführungsweg Direktversicherung setzt.

Damit dieser auch bei den kleinen Unternehmen wie Handwerksbetrieben, Handelseinrichtungen und Pflegediensten stärker in die Breite kommt, braucht es mehr Aufmerksamkeit des Finanzvertriebs für den Bereich der betrieblichen Altersversorgung.