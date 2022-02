Darum gehen Frauen besser mit Geld um als Männer

17.2.2022 – Ein Kontrollsystem im Gehirn befähigt Menschen, langfristige Ziele wie Sparen und Investieren zu erreichen. Es ist bei Frauen größer als bei Männern. Laut Professorin Dr. Mira Fauth-Bühler kann das weibliche Gehirn vermutlich risikoreiches und impulsives Verhalten besser unterdrücken als das männliche Gehirn. N26 hat festgestellt, dass männlichen Kunden zwar durchschnittlich 30 Prozent mehr pro Monat verdienen, weibliche Kunden aber die besseren Sparer sind.

Die N26 GmbH hat kürzlich Professorin Dr. Mira Fauth-Bühler, Neurowissenschaftlerin und Professorin für Wirtschaftspsychologie und Neuroökonomie an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management in Stuttgart zum Thema Sparen befragt. Die Expertin erklärt in dem Interview unter anderem, was in unserem Kopf passiert, wenn wir finanzielle Entscheidungen treffen.

Ursprünglich sind „menschliche Gehirne nicht zum Sparen oder Investieren geeignet“ oder dafür, „kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen“, sagt sie. Der Mensch habe sich dieses Verhalten evolutionär antrainiert. Das Gehirn habe sich weiterentwickelt. Eine relativ junge Region fungiere jetzt als Kontrollsystem. Dieses befähige Menschen, langfristige Ziele zu erreichen und Impulse zu überwinden.

Das Geschlecht spielt eine Rolle beim Erreichen von Sparziele

Untersuchungen hätten zudem ergeben, dass Menschen mit mehr X-Chromosomen weniger Risiken eingehen, wenn sie Geld investieren und ausgeben. Neurologische Gründe könnten dafür eine Erklärung sein. „In Untersuchungen wurde festgestellt, dass das Kontrollsystem im Gehirn von Frauen größer ist als bei Männern“, berichtet die Professorin.

Laut Fauth-Bühler kann vermutlich das weibliche Gehirn „risikoreiches und impulsives Verhalten” – zum Beispiel hochriskante, spekulative Investments oder Kontoüberziehungen – besser unterdrücken. Zu berücksichtigen sei aber, dass sich die Geschlechterrollen kontinuierlich veränderten.

Jedes Verhalten sei zudem auch immer auf genetische Veranlagung sowie gesellschaftliche und äußere Einflüsse zurückzuführen.

N26 hat die Spar- und Ausgabegewohnheiten seiner Kunden ermittelt

Die Direktbank N26 hat gleichzeitig ihre Kundendaten analysiert und „faszinierende“ Unterschiede im Sparverhalten von männlichen und weiblichen Nutzern ausgemacht.

Männer verdienen demnach zwar durchschnittlich 30 Prozent mehr pro Monat, Frauen sind aber die besseren Sparer. Dies gelte sowohl in Bezug auf die absolute Sparsumme als auch auf den gesparten Einkommensanteil.

So legen Frauen bei geringerem Verdienst 22 Prozent ihres monatlichen Einkommens zurück, Männer dagegen nur 16 Prozent. Besonders sichtbar sei die Sparlücke bei jüngeren Altersgruppen. Zwischen 18 und 19 Jahren und bei noch annähernd gleichem Einkommen sparen beispielsweise die Mädels exakt 52,16 Euro und damit 50 Prozent mehr als die Jungs.