Darf eine Airline für einen Ersatzflug 3.000 Euro Aufpreis verlangen?

31.7.2023 – Passagiere, deren Flug gecancelt wurde, können selbst bestimmen, wann sie von der Möglichkeit einer Ersatzbeförderung Gebrauch machen. Entscheidend ist ausschließlich, dass ein freier Platz zur Verfügung steht. Die Fluggesellschaften sind in derartigen Fällen bei vergleichbaren Reisebedingungen auch nicht dazu berechtigt, die Betroffenen mit Mehrkosten zu belasten. So entschied der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 27. Juni 2023 (X ZR 50/22).

Zwei Fluggästen wurden die Flüge im Frühjahr 2020 wegen der Covid-19-Pandemie annulliert. Nach den Bestimmungen der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung war die Fluggesellschaft zwar zu einer Ersatzbeförderung verpflichtet.

Weil die beiden Passagiere diese jedoch erst mehrere Monate später in Anspruch nehmen wollten, verlangte das Unternehmen von ihnen die Zahlung eines Aufpreises und das, obwohl unter vergleichbaren Reisebedingungen freie Plätze zur Verfügung standen.

Klage wegen Aufpreis in Höhe von 3.000 Euro in einem Fall

Der Aufpreis betrug im Fall eines Passagiers, der einen Hin- und Rückflug von München nach Toulouse buchte, 75 Euro. Richtig teuer werden sollte es für einen Fluggast, der in der Business- beziehungsweise First-Class von Stockholm über Frankfurt am Main nach Buenos Aires und wieder zurück fliegen wollte. Von ihm verlangte die Fluggesellschaft rund 3.000 Euro zusätzlich.

Die Betroffenen wandten sich an die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die zog schließlich gegen die Airline vor Gericht.

In ihrer Klage beantragte sie sinngemäß, dem Luftfahrtunternehmen verbieten zu lassen, „im Falle eines annullierten Fluges dem Fluggast auf Nachfrage eine anderweitige Beförderung unter vergleichbaren Reisebedingungen zu einem späteren Zeitpunkt nach Wunsch des Fluggastes trotz verfügbarer Plätze lediglich gegen Zahlung eines Aufpreises zu ermöglichen“.

Erfolgreiche Revision auf höchster deutscher Ebene

Damit hatte die Klägerin zunächst keinen Erfolg. Sowohl das Kölner Landgericht als auch das Oberlandesgericht der Stadt hielten die Klage für unbegründet. Zu Unrecht, befand der Bundesgerichtshof. Er gab der Revision gegen die Entscheidung der Vorinstanz statt.

Die Richter erklärten, dass Reisende im Falle einer Flugannullierung grundsätzlich die Wahl zwischen der Erstattung des Flugpreises oder einer Ersatzbeförderung haben. Entscheide sich ein Fluggast für zweiteres, so müsse die Fluggesellschaft die Umbuchung unter der Voraussetzung vergleichbarer Reisebedingungen entgeltfrei leisten.

Das gelte auch dann, wenn ein Betroffener die Reise erst Monate später antreten wolle. Denn im Fall einer Flugannullierung habe der Kunde einen Anspruch auf eine zeitliche Flexibilität bei der Umbuchung. Entscheidend sei ausschließlich, dass ein freier Platz zur Verfügung stehe.