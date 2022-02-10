Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

DAK-Mitarbeiter sollen um Hunderttausende Euro betrogen haben

21.8.2025 (€) – Mitarbeiter der DAK-Gesundheit sollen Rechnungen manipuliert und so dem Versicherer einen Schaden im sechsstelligen Bereich zugefügt haben. Bei Abrechnungsbetrug handelt es sich nicht um Einzelfälle, wie Zahlen des GKV-Spitzenverbands zeigen.

Apotheker · Coronavirus · Geschäftsbericht · Gesetzliche Krankenversicherung · Gesundheitskarte · Gesundheitsreform · Mitarbeiter · Pflegeversicherung · Senioren · Zahnärzte
