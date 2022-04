Cyberpolicen: Vor Abschluss nach dem IT-Dienstleister fragen

13.4.2022 – Ein kriegerischer Hackerschaden, der versehentlich ein deutsches Unternehmen trifft, ist nach Ansicht von Versicherern nicht gedeckt. Doch nicht nur beim Versicherungsschutz, sondern auch beim Krisenservice kann es zu Problemen kommen. Experten zufolge werden damit Transparenz hinsichtlich der IT-Dienstleister wie auch der Cyberschutz innerhalb der Unternehmen, zum Beispiel Ernstfalltests, immer wichtiger.

Aktuell könnte es nach einer Hackerattacke für Firmen trotz Versicherungsschutz problematisch werden. Cyberversicherungen stehen unter dem Damoklesschwert des Krieges. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist in deutschen Unternehmen angekommen, weil weltweit die Gefahr eines Cyber-Kriegsanschlags auf IT-Systeme besteht.

Kaspersky: BSI-Warnung als Gefahrerhöhung

Viele Versicherer behaupten nun, dass schon ein kriegerischer Hackerschaden, der versehentlich ein deutsches Unternehmen trifft, nicht versichert ist. Ein direkter Cyberangriff sei grundsätzlich unversichert. Marcel Straub, Schadenexperte beim Versicherungsmakler Finlex GmbH, sieht das ganz anders. „Es fehlt bei den Angriffen regelmäßig an einer zielgerichteten Handlung eines angreifenden Staates.“

Betroffen sind aber auch Unternehmen, welche die Virenschutzsoftware des russischen Unternehmens Kaspersky Labs GmbH nutzen. Sie sollten mit ihrem Cyberversicherer Kontakt aufnehmen, rät Ole Sieverding, Geschäftsführer des Versicherungsmaklers Cyberdirekt GmbH. Denn am 15. März 2022 warnte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) öffentlich vor dem Einsatz dieser Software. Sie könnte zum Hackereinfalltor werden.

Sieverding: „Einige Assekuranzen bewerten die Nutzung von Kaspersky nach der BSI-Warnung als Gefahrerhöhung, ähnlich einem Gerüst am Unternehmensgebäude, das den Einbruchsdiebstahl begünstigt.“ Eine solche Gefahrerhöhung muss dem Versicherer unverzüglich mitgeteilt werden, damit man den Schutz nicht verliert.

Krisenservice von Cyberpolicen ein Defizit?

Unternehmen sollten eine „Cybersecurity-freundliche Unternehmenskultur schaffen“, raten Experten. Dann würden Mitarbeiter die Sicherheits-Verhaltensregeln auch leben. Das Gleiche gilt für die Einbindung einer Cyberversicherung. Im Ernstfall, wenn die IT ausfällt und damit die gesamte Firma still steht, muss der Kontakt zum Krisenmanagement der Cyberversicherung fehlerfrei funktionieren.

In der Praxis ist dies wohl nicht immer so. So haben manche Versicherungskunden schon Schwierigkeiten, den Notfallservice über die Hotline zu erreichen. „Andere berichten, dass die Service-Mitarbeiter dann nicht gut über den Kundenbetrieb informiert sind“, sagt Elke Bachler, Head of Cyber Security Services, Cyris bei der Marsh GmbH.

Elke Bachler (Bild: Marsh)

Transparenz über Dienstleister

Solche Probleme könnten ausgerechnet in einer sehr kritischen Situation die Abläufe verlangsamen. Daher rät die Expertin, die Cyberversicherung mit einem „guten Onboarding-Prozess“ zu integrieren. Ernstfalltests sind dabei wohl eine praxisnahe Lösung.

Und es sollte Transparenz in Sachen Service geben. „Auch wenn dem Entscheidungskriterium „Versicherungsumfang“ Vorrang vor den eingesetzten Krisendienstleistern gegeben werden sollte, sollten Unternehmen ihre potenziellen Versicherer vorab nach deren beauftragten Krisendienstleistern und Krisenablaufplänen fragen“, rät Thomas Pache, Head of Cyber Solutions internationalen Versicherungsmakler Aon plc.

Thomas Pache (Bild: ihr-fotograf-in-hamburg.de)

Keine schädliche Zeitverzögerung

Die Balance zwischen den Obliegenheiten des Kunden und der Leistungserbringung des Cyberversicherung ist nach Einschätzung von Frederik C. Köncke, Geschäftsführer bei der Robert Schüler Versicherungsmakler GmbH & Co.KG, eine wesentliche Kommunikationsleistung eines Versicherungsmaklers.

„Den Versicherungsnehmern muss bewusst sein, dass sie auch beim Cyberschutz zur Prävention und Schadensminderung verpflichtet sind“, so Köncke.

Frederick C. Köncke (Bild: Robert Schüler)

Als recht gefährlich beurteilt Aon-Mann Pache die Tatsache, dass der Servicedienstleister, also der externe IT-Experte, teilweise eine Tätigkeitszustimmung von der Assekuranz benötigt. „Das kann zu schädlichen Zeitverzögerungen in der Bearbeitung eines Cybervorfalls führen“, warnt der Experte.

Zu viele Rechte des Versicherers problematisch

Zu viele Rechte des Versicherers sieht auch der Versicherungsmakler Funk Gruppe GmbH – Internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant als problematisch an.

„Es gibt einen erheblichen Interessenkonflikt, wenn der Versicherer sich das alleinige Recht zur Beurteilung einräumt, ob und in welcher Höhe es sich um ein versichertes Schadenereignis handelt“, sagt Michael Winte, bei Funk Leiter des Industriebereichs Digital Risks.

Beim Verweis auf den Dienstleister in den Versicherungs-Bedingungen sollte es nach Meinung von Winte keine starren Regelungen geben.

Experte Köncke ist der Meinung, dass der spezialisierte Cyber-Versicherungsmakler ein enges Verhältnis zum Krisenberatungs-Unternehmen haben sollte, dass hinter jeder Cyberpolice steht. Köncke: „Oft ist auch gerade die Frage der Wahl einer zuverlässigen Krisenmanagement-Agentur zentraler Punkt bei der Wahl der „richtigen“ Versicherung.

Krisenfall im Unternehmen üben

Demgegenüber ist Expertin Bachler für eine breite Aufstellung des Cyberversicherers. Der Kunde sollte nach ihrer Ansicht die Möglichkeit haben, aus einer Gruppe von mehreren Dienstleistern auszuwählen. Eine solche Aufstellung hilft wohl vor allem dann, wenn in einer Situation viele Schäden den Markt und damit die Dienstleister belasten.

Michael Winte (Bild: Funk)

Grundsätzlich sollte man den Krisenfall üben. „Gewerbetreibende und Mittelständler tun gut daran, sich bereits vor einem Krisenfall Gedanken darüber zu machen, wie beispielsweise bei einer Hacker-Attacke oder ähnlichen Ereignissen zu agieren ist“, rät Makler Winte.

Dieser Notfall- oder Krisenplan sollte aus eigenem Interesse und unabhängig von einer Versicherungslösung erarbeitet werden. Grundsätzlich komme aber auch in diesem Fall der Qualität der Maklerdienstleistung eine hohe Bedeutung zu.