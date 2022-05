Cyber-Kriegsausschluss: Welche Versicherer die Standards einhalten

4.5.2022 – In einem aktuellen Vergleich analysiert Assekurata die Cyber-Kriegsausschluss-Klauseln von 28 Produktgebern für gewerbliche Kunden. Das Ergebnis: Knapp die Hälfte der Tarife erfüllt den Mindeststandard des GDV. Nur zwei Versicherer haben bereits nachgebessert und sind besser als die Konkurrenz: Allianz und Hiscox. Am schlechtesten schneidet die Zurich ab.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH untersucht in einem aktuellen Report die am deutschen Markt angebotenen Cyberversicherungen für kleine und mittlere Gewerbekunden. Die Auswertung trägt den Titel „Studie Tarifanalyse Cyberversicherung (Gewerbe): Aktuelle Kriegsklauseln in den AVB“.

Im Fokus der Analyse stehen die Ausschlüsse, die seit Ausbruch des Ukrainekriegs zu heftigen Kontroversen zwischen Versicherern und Versicherungsmaklern führen (VersicherungsJournal Medienspiegel 9.3.2022, Medienspiegel 24.1.2022).

Wie Kriegsausschluss in der Cybersparte gehandhabt wird

Grundsätzlich sei ein sogenannter Kriegsausschluss in der Cyberversicherung marktüblich und finde sich auch in den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) wieder, erklärt Assekurata. Der Verband stellt seine „AVB Cyber-Musterbedingungen des GDV“ (PDF, 111 KB) von 2017 online zur Verfügung.

Die Problemstellung wird aufgrund der aktuellen Lage deutlich. Sollte es im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu Angriffen russischer Hacker auf westliche Unternehmen oder die IT-Infrastruktur von Nationalstaaten kommen, könnten Cyberversicherer versuchen, auf den Kriegsausschluss in den Vertragsbedingungen zu pochen.

Die Realisierung werde nach Aussagen von Experten für die Produktgeber aber kein einfaches Unterfangen. Denn die Anbieter müssten dafür nachweisen, dass die Täter staatliche Akteure waren oder die Kriminellen zumindest im Auftrag eines Staates als beteiligte Kriegspartei handelten (14.3.2022). Grundsätzlich tragen die Versicherer die Beweislast für das Vorliegen eines Leistungsausschlusses.

Assekurata schreibt zum Kriegsausschluss in den Studienunterlagen: „Jedoch ist es fraglich, ob im Falle einer ausländischen Cyberattacke von staatlicher Seite auf Ziele in Deutschland der Kriegsausschluss zur Anwendung kommen kann, da in Deutschland kein Krieg herrscht und auch keine Kriegsbeteiligung stattfindet.“

Angaben zur Untersuchung

Die vorliegende Assekurata-Studie zur gewerblichen Cyberversicherung stellt die aktuellen Kriegsklauseln in den Bedingungen den Empfehlung des deutschen Versichererverbands gegenüber.

„Hierzu haben wir die jeweilige Klausel des Anbieters hinsichtlich ihrer Nähe zu den GDV-Musterklauseln geprüft. Ebenfalls wurde untersucht, wie transparent und verständlich die Klausel aus Kundensicht ist und ob besondere Definitionen oder auch weitere Einschränkungen beziehungsweise Ausschlüsse formuliert wurden“, so die Ratingagentur.

Assekurata geht davon aus, dass die GDV-Empfehlung hinsichtlich der Kriegsausschlüsse juristisch sattelfest sei, daher dienten sie als Referenz im Rahmen dieser Analyse. „Allerdings existieren aufgrund des noch jungen Produktcharakters keine einschlägigen richterlichen Entscheidungen bezüglich der Auslegung dieser Ausschlussklauseln“, so die Studienautoren.

28 Cybertarife bewertet: Nur Allianz und Hiscox besser als der Markt

Von den 28 Cybertarifen erfüllt laut Assekurata knapp die Hälfte der Tarife (46 Prozent) den Mindeststandard, das heißt die GDV-Empfehlung, umfassend. 29 Prozent liegen geringfügig darunter, 18 Prozent bleiben deutlich oder sehr deutlich darunter. Demgegenüber übertreffen lediglich sieben Prozent beziehungsweise zwei Bedingungswerke das GDV-Musterkonstrukt.

Zwei Anbieter haben ihre Verträge bereits angepasst und sind dem Wettbewerb laut Vergleich voraus: die Allianz Versicherungs-AG mit ihrem Tarif „CyberSchutz 3.0“ (Stand: 1. November 2019) und die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland mit „CyberClear“ (Stand: Oktober 2020).

Am schlechtesten schneidet die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland mit „Cyber Schutz“ (Dezember 2021) in der Auswertung von Assekurata ab. Der Grund: Der Versicherer scheut in seinen AVB die konkrete Definition von „Krieg“, „politische Gefahren“ und „Terrorakte“. Die Gesellschaft weicht damit von der GDV-Empfehlung ab.

Positiv bei dem Zurich-Tarif sei aber „der Wiedereinschluss von Cyber-Terrorismus“. Angreifbar findet Assekurata „das Fehlen einer entsprechenden Definition“.

Mehrheit erfüllt Mindestanforderungen

13 von 28 Versicherern erfüllen nach Meinung von Assekurata mit ihren Tarifen den vom GDV definierten Mindeststandard umfassend. Das sind folgende Gesellschaften:

Die Auswertung von Assekurata steht zum kostenlosen Download auf der Webseite der Ratingagentur zur Verfügung.

Welche Produktgeber Makler bevorzugen

Die Einschätzung der Makler spiegelt nur zum Teil die Ergebnisse der Assekurata-Untersuchung wider. Nach einer aktuellen Befragung von Marketing Research Team Kieseler (MRTK) sind Hiscox, aber auch VHV und Cogitanda die Favoriten der Vermittler (29.4.2022).

Hiscox und Cogitanda liegen auch in der Neugeschäftsrangliste der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. auf den beiden vordersten Plätzen. In der Qualitätswertung der Vema-Makler setzte sich Cogitanda gegen Hiscox durch (3.5.2021).

Der Cyberkrieg, der den realen Krieg in der Ukraine unterstützt und verstärkt, hat die Lage deutscher Unternehmen hinsichtlich der IT-Sicherheit deutlich verschärft. Schäden kosten im Schnitt fast 200.000 Euro, wie eine Umfrage zeigt (28.3.2022).