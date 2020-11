Cyber-Geschäft: „Der Vertrieb ist noch nicht stark genug“

3.11.2020 – Die Münchener Rück startet mit ihrer Tochter Ergo ein Informationsportal für den Verkauf von Cyberdeckungen. Trotz einer wachsenden Gefahrenlage lässt sich nach Meinung von Münchener-Rück-Expertin Claudia Hasse dieses Geschäft profitabel betreiben.

Nach Einschätzung des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) kommt der deutsche Cybermarkt inzwischen auf ein Volumen von 160 Millionen Euro. Deckten sich deutsche Firmen mit diesem Schutz hierzulande genauso stark ein wie in den USA, läge das Marktpotenzial bei 400 bis 600 Millionen US-Dollar.

Claudia Hasse (Bild: Screenshot Lier)

Dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft wird, liegt laut Claudia Hasse auch am Verkauf. „Der Vertrieb ist hier noch nicht stark genug, sondern muss besser werden. Da traut sich nicht jeder `ran“, sagte Hasse, die den Geschäftsbereich Deutschland der Munich Re leitet und unter anderem für Cyber in Europa und Lateinamerika verantwortlich ist, beim „SZ-Risikogipfel: Industrie und Versicherung“.

Informationsportal offen für alle Kunden

Den Vertrieb von Cyberpolicen der Erstversicherungen will Hasse mit einem webbasierten Informationsportal unterstützen. Dieses solle für alle Betriebsarten „gute“ Argumente für den Verkauf liefern. Der Pilot wurde mit der Tochter Ergo-Gruppe aufgesetzt, soll aber später allen Zedenten angeboten werden.

2019 entfielen von der Cyberprämie der Münchener Rück 50 Prozent auf kleine und mittlere Unternehmen. Ihr Anteil soll bis 2023 auf 57 Prozent steigen. Denn der Mittelstand spiele „für die deutsche Wirtschaft eine wichtige Rolle“, so Hasse.

Die Unternehmen seien sich zwar inzwischen allgemein der Cybergefahren bewusst. Es herrsche aber ein „verschobenes Risikobewusstsein“ vor. So hielten nur 28 Prozent der KMU die Cybergefahren für das eigene Unternehmen für hoch.

Fast alles an Cyberrisiken versicherbar

Nach Analyse von Hasse lassen sich Cyberrisiken weitgehend versichern. „Wir haben die Grenzen der Versicherbarkeit gut erkannt und die Kumulproblematik im Griff“. Nicht versicherbar sei nach ihrer Analyse vor allem nur der Ausfall kritischer Infrastruktur. Eine „Cyberpandemie“ schließt sie im Hinblick auf unterschiedliche IT-Systeme aus.

Für die Münchener Rück sei das Cybergeschäft mit einer Combined Ratio von 80 bis 85 Prozent bislang profitabel, und sie gehe davon aus, es auch künftig profitabel anbieten zu können. Gleichwohl rechnet sie im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung und mehr Fälle von Randsomware mit wachsenden Schäden.

Dass die Erstversicherer die Preise erhöhten, nannte sie einen „gesunden Anstieg“. Die Münchener Rück profitiere daran vor allem über Quotenrückversicherung.

Eine Frage des Preises

Klagen aus dem Markt, dass nicht mehr ausreichend Versicherungsschutz einzukaufen sei, hält sie entgehen: „Wir sind nicht dabei, Kapazitäten zurückzufahren, sondern verfolgen die Zielrichtung dem Kunden mehr Cyber zu verkaufen."

Für Industrierisiken würden aktuell bis 250 Millionen Euro Versicherungssumme ausgelegt, „im Einzelfall auch bis 500 Millionen Euro, aber nicht mehr“. Hier hätten sich zwar die Kapazitäten wegen der veränderten Schadenbelastungen vermindert. „Aber die werden wieder steigen, wenn die Preise nach oben gehen.“

Große Welle bei Randsomware-Attacken

Nepomuk Loesti (Bild: Screenshot Lier)

Die Entwicklung bei den Randsomware-Attacken bereiten Nepomuk Loesti, Head of Financial Lines bei der AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland „Kopfschmerzen“. Seit rund acht Wochen beobachtet er „eine Welle, wie wir sie noch nicht gesehen haben“,

Die Vorgehensweise sei immer gleich: Sicherheitslücken würden von den Angreifern genutzt, um Daten zu stehlen oder zu verschlüsseln. Meist werde dann eine Weile abgewartet, um auch noch die Back-ups der angegriffenen Unternehmen zu manipulieren.

Für die Entschlüsselung würden von großen Unternehmen „mittlere zweistelle Millionenbeträge“ gefordert. Unabhängig davon, ob die Unternehmen zahlten oder nicht, hätten sie meist auch einen erheblichen Schaden aus Betriebsunterbrechung. Er plädiert dafür, dass die Erstversicherer bereits für kleinere Deckungen Konsortien bilden.

Eine Runde Preiserhöhungen wird nicht ausreichen

Zu den Preiserhöhungen im Industrieversicherungs-Markt sagte Loesti, dass eine Runde Preiserhöhungen nicht ausreichen werde. Es gebe einen „perfect Storm“: Erst- und Rückversicherer hätten Schwierigkeiten mit der Profitabilität in der Versicherungstechnik. Hinzu kämen die Probleme auf der Investmentseite durch den Niedrigzins. „Das wird nicht schnell zu lösen sein“.

Er spreche sich für eine frühe Kommunikation mit den Versicherungsnehmern aus, weise aber die von den Versicherungsnehmern vorgeworfene „Brutalität“ der Sanierung von sich (VersicherungsJournal 28.10.2020).

Kommt nicht an

Kai Horenburg, Manager Corporate Insurance der Beiersdorf AG, berichtete von sehr viel mehr interner Arbeit für die strukturierte Erfassung von Risiken. Man liefere den Versicherern mehr Transparenz, was bei deren Angeboten aber teils keine Konsequenzen habe. Zudem ärgert er sich, dass Versicherer bei ihrer Preiserhöhungsdebatten auf Risikofälle verwiesen, mit denen das von ihm vertretene Unternehmen aber nichts zu tun habe.

Thomas Olaynig, Managing Director bei Marsh LLC, bezifferte unter anderem die deutlichen Preissteigerungen in der D&O. So zahle der Mittelstand aktuell 15 bis 25 Prozent mehr. Er kenne aber auch Spezialrisiken, bei denen der Versicherer einen vierstelligen Prozentbetrag mehr fordere. Da über 50 Prozent der Verträge bei Marsh nettoisiert seien, verdiene man als Makler an den Preiserhöhungen nicht mit.