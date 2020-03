Coronavirus bremst Versicherungsbranche

3.3.2020

Veranstalter sagten aufgrund des Coronavirus für diese und nächste Woche Termine ab. So verschob der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) seine „Internationale Konferenz zur Versicherungs-Regulierung“ am 3. März in Berlin auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt.

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. hat nach eigener Aussage seinen „Pandemieplan aktiviert“ und die Jahrespresse-Konferenz für das Geschäftsjahr 2019 am 3. März in Koblenz ganz abgesagt. Das Cyber Security Cluster Bonn e.V. hat seine „Cyber Security Tech Summit Europe 2020“ am 11. März in Bonn laut Ankündigung auf die zweite Jahreshälfte verschoben.

Die Allianz Deutschland AG informierte am Montag Geschäftspartner darüber, dass das Unternehmen aufgrund des Coronavirus für Mitarbeiter, Lieferanten und Besucher die Definition „kritischer Regionen“ erweitert habe. Das betrifft China, Südkorea, Iran und Norditalien (Lombardei, Venetien, Emilia Romagna, Piemont, Friaul-Julisch-Venetien, Trient).

Mitarbeiter, die in den genannten Ländern und Regionen unterwegs waren, dürfen das Betriebsgelände nach ihrer Rückkehr für einen Zeitraum von 14 Tagen nicht betreten. Sie werden gebeten von zuhause aus zu arbeiten. Meetings mit Geschäftspartnern werden verschoben oder alternativ telefonisch abgehalten.