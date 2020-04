Coronakrise: Wie die Branche jetzt gegensteuert

8.4.2020 – Trotz Pandemie arbeitet die Versicherungswirtschaft: So brachte sie eine Empfehlung für die umstrittene Leistung in der Betriebsschließungs-Versicherung an den Start. DA Direkt und Gothaer kündigen neue Angebote für ihre Versicherten an. Fonds Finanz legt mit einer Online-IDD-Edition für Makler nach. Blau Direkt meldet für März trotz Corona Rekordumsätze. Und die Aktuare sind froh über die Kulanz der Bafin gegenüber den Pensionskassen.

Covid-19 schränkt das private und geschäftliche Leben in Europa weiter ein. Einen konkreten Weg aus dem Ausnahmezustand, wie Österreich ihn für nach Ostern ankündigte, scheint für Deutschland noch nicht in Sicht.

Initiative für Gaststätten und Hotels

Ein Lichtblick für das Image der Versicherungsbranche: Im Streit um die Frage, ob die Betriebsschließungs-Versicherung auch im Zuge der Coronavirus-Pandemie leisten muss, gibt es eine „Empfehlung“ für eine Kulanzzahlung für Gaststätten und Hotels.

Sie dürfte wohl bundesweit von vielen Gesellschaften übernommen und auf andere Branchen ausgedehnt werden (VersicherungsJournal 6.4.2020). Initiatoren des Vorschlags waren die Allianz Deutschland AG, die Haftpflichtkasse VVaG und die Versicherungskammer Bayern (VKB). Ob die Güteempfehlung fruchten wird, ist allerdings noch offen (6.4.2020).

Wie Münchener Verein und HDI bei Betriebsschließung leisten

Rainer Reitzler (BIld: Münchener Verein)

„Von Beginn an war es für uns selbstverständlich, Corona im Rahmen der Betriebsschließungs-Versicherung als versichert anzusehen“, erklärte am Montag Dr. Rainer Reitzler, Vorstandschef der Münchener Verein Versicherungen.

Der Versicherer stelle das Coronavirus „2019-nCoV“ den in seinen Bedingungen für die gewerbliche Betriebsschließungs-Versicherung namentlich genannten Krankheitserregern gleich. Covid-19 sei somit im Deckungsumfang der bestehenden gewerblichen Police enthalten, ließ sich Reitzler zitieren.

Auch die HDI Versicherungen machten am Dienstag eine Ansage: Behördlich angeordnete Betriebsschließungen aus den lebensmittelnahen Branchen und dem Heilwesen aufgrund des Coronavirus seien für HDI-Kunden mitversichert.

Zudem verkündete die HDI Versicherung AG, dass sie sich der bayerischen Initiative angeschlossen habe. HDI-versicherte Hotelbetriebe, die nicht aufgrund behördlicher Anordnung schließen mussten, erhielten eine Entschädigung in Höhe der vorgeschlagenen 15 Prozent der vereinbarten Tagesentschädigung.

DA Direkt ermöglicht digitale Pannenhilfe

Mehr Kulanz, Transparenz und Anpassungen für die Kunden im aktuellen Ausnahmezustand forderte die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) von Versicherern und Vertrieb bereits vergangene Woche (3.4.2020). Die Gesellschaften legen weiter mit Offerten nach, die der Klientel in der Coronakrise helfen sollen.

So besserte der Direktversicherer DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt ) wie der Mutterkonzern Zurich in der Kfz-Sparte nach (2.4.2020). Um die Infektionsrisiken durch das Coronavirus zu verringern, bietet das Unternehmen jetzt eine digitale Pannenhilfe an.

Ist der Kunde mit seinem Fahrzeug liegen geblieben, ermöglicht es die „Roadside Assistance“, Abschleppdienste über eine Web-Anwendung zu beauftragen. Das havarierte Auto soll dann durch einen Hol- und Bringservice abgeholt werden. Wenn nötig, wird es durch einen Leihwagen ersetzt und nach der Reparatur wieder zurückgebracht.

Die Aktion soll so „ohne eine physische Interaktion mit den Dienstleistern und damit ohne Inkaufnahme von Infektionsrisiken“ funktionieren, wie der Versicherer unterstreicht.

Gothaer bietet kostenlose Kinder-Unfallversicherung

Die Basler Versicherungen kündigten gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Kasko Ltd. vergangene Woche „eine Kinder-Unfallversicherung, die beitragsfrei abgeschlossen werden kann“ an (6.4.2020).

Die Gothaer Versicherungen ziehen jetzt nach und bieten ebenfalls einen kostenfreien Kinderunfallschutz an. Das Angebot der Kölner gilt bis zum 31. Mai 2020. Es ist abschließbar für alle Privatkunden, die bereits einen Vertrag bei der Gothaer haben. Dabei sei es egal, aus welcher Sparte die Police stamme, betont der Versicherer.

Der Schutz gilt für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die in häuslicher Gemeinschaft mit einem Elternteil leben. Weitere Infos stellt das Unternehmen auf seiner Website zur Verfügung.

Fonds Finanz kündigt digitale Messe für IDD-Stunden an

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH hatte ihre MMM-Messe am 24. März in München aufgrund der Coronakrise abgesagt. Stattdessen veranstaltete der Pool am 24. und 25. März ein digitales Event: die MMM-Messe digital (18.3.2020).

Jetzt kündigte der Pool eine Fortsetzung für den 21. bis 23. April an. Bei der Folgeveranstaltung „MMM-Messe digital IDD-Edition“ hätten Vermittler die Möglichkeit, bei insgesamt 24 Webinaren und drei Onlinevorträgen kostenfrei IDD-Stunden zu sammeln. Das gesamte Programm stehe den Vermittlern kostenfrei zur Verfügung.

Blau Direkt meldet Rekordumsätze im März

Wettbewerber Blau Direkt GmbH & Co. KG meldet für März trotz Coronakrise und Kontaktverboten „Rekordumsätze“. In einer Mitteilung berichtet der Pool über „das aktuell beste monatliche Ergebnis im Lebensversicherungs-Geschäft, mit bisher 98,33 Prozent Umsatzsteigerung“, gegenüber dem Vorjahresmonat. Absolute Zahlen nennt das Unternehmen nicht.

Auch in den Sparten Krankenversicherung (+26 Prozent), Kfz (+67,2 Prozent), Komposit (+3,58 Prozent), Gewerbe (+52,51 Prozent) seien deutliche Zuwächse gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Aktuare begrüßen Bafin-Hilfen für Pensionskassen

Die Entscheidung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), die Pensionsfonds und ihre Trägerunternehmen aktiv im Umgang mit den Auswirkungen der Coronakrise zu unterstützen, stößt auf positives Echo.

Das Institut der Versicherungs-mathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V. (IVS), ein Zweigverein der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV), begrüßte die Ankündigung der Behörde in einer Meldung.

Die Bafin hat die Verpflichtung der Trägerunternehmen bis 2021 ausgesetzt, ihren Pensionsfonds im Falle von Engpässen bei der Bedeckung nicht-versicherungsförmiger Verpflichtungen kurzfristig zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen zu müssen. Ohne diese Flexibilisierung der Aufsicht hätte nach Einschätzung des IVS „eine krisenverschärfende Abwärtsspirale“ für die Wirtschaft gedroht.

„Als Folge hätten kurzfristig existenzgefährdende Belastungen auf die betroffenen Unternehmen zukommen können, einhergehend mit einem entsprechenden Vertrauensverlust in die betriebliche Altersversorgung“, so IVS-Vorstandsvorsitzender Dr. Friedemann Lucius.