Coronakrise: Normaler Vertriebsalltag nicht in Sicht

31.3.2020 – Die Berater von Meyerthole Siems Kohlruss prognostizieren in diesem Jahr hohe Schäden in der Sparte Rechtschutz, für den Bereich Kfz sehen sie dagegen einen Rückgang. Die Lebensversicherer bessern weiter für den Vertrieb nach. Die Krankenvollversicherten der R+V können ihren Tarif umstellen und so Beiträge sparen.

WERBUNG

Der Ausnahmezustand in Deutschland, der die Ausbreitung von Covid-19 verlangsamen soll, wird wohl bis zum 20. April anhalten. Das erklärte Kanzleramtschef Helge Braun am Wochenende in einem Interview zu den vorläufigen Planungen der Bundesregierung mit dem „Tagesspiegel“. Das Land Bayern hat am Montag die Ausgangsbeschränkungen bis zum 19. April verlängert.

Eine schnelle Rückkehr zum Alltagsgeschäft wird es somit weder für Versicherer noch für den Vertrieb geben. Die Assekuranz hat in der vergangenen Woche bereits reagiert, um Mitarbeiter und Kunden zu schützen und gleichzeitig den Geschäftsbetrieb aufrecht zu halten (VersicherungsJournal 30.3.2020).

Der persönliche Kontakt von Vermittlern zum Kunden bleibt vorerst digital. Pools und Produktgeber offerieren Partnern kostenlose Software für die Videoberatung in Zeiten von Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen (26.3.2020).

MSK prognostiziert hohe Schäden für Rechtschutz

Die Berater von Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) sehen in den aktuellen Beschränkungen aber auch Vorteile für einzelne Sparten. Der verordnete Shutdown führe zu deutlich weniger Straßenverkehr, so dass die Unfallzahlen ebenso stark sinken würden.

„Jede Woche wird sich aktuell mit diesem historisch niedrigen Mobilitätsniveau die Schadenquote um 0,5 bis ein Prozent verbessern", schätzt MSK-Geschäftsführer Onnen Siems. Weitere positive Effekte sieht er für die Hausratversicherung aufgrund sinkender Einbrüche.

Dieser Trend sei leider nicht für die Rechtsschutzversicherer zu erwarten. „Wie in jeder Rezession, wird die Schadenbelastung durch den Anstieg der Arbeitsrechtsfälle ansteigen, die in dieser Krise leider historische Ausmaße erwarten lassen“, warnt Siems.

Swiss Life: Kulanz für Kunden und Vermittler

Finanzielles Entgegenkommen für Kunden und Unterstützung für den Vertrieb haben bereits diverse Lebensversicherer angekündigt (27.3.2020). Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland haben jetzt nachgezogen.

Für das komplette Produktportfolio bietet die Swiss Life eine Stundungs- oder befristete Beitragsfreistellung für einen Zeitraum von sechs Monaten an. „Bei Biometrie-Produkten empfehlen wir die Stundung, bei Altersvorsorgeprodukten die befristete Beitragsfreistellung. Für diesen Zeitraum stunden wir auch etwaige Provisions-Rückforderungen“, erklärt der Versicherer.

Zusätzlich habe die Gesellschaft die Provisionsvergütung geändert. „Ab sofort führen wir eine wöchentliche Auszahlung ein und verzichten bis auf Weiteres auf einen vierzehntägigen Turnus“, so das Unternehmen.

Die Vertriebspartnerbetreuer der Dela bieten Vermittlern beispielsweise Video-Calls an und seien so weiter persönlich erreichbar. „Bei möglichen Engpässen können sich Partner auf die Unterstützung der Dela in Form von Stornoaufschub verlassen, um in dieser ungewissen Zeit Entlastung zu schaffen“, lässt sich Hauptbevollmächtigter Walter Capellmann in einer Mitteilung zitieren.

R+V: Krankenvollversicherte können Tarif umstellen

Auch die R+V Versicherungen bieten ihrer Klientel in den kommenden Monaten Unterstützung an. Für alle Sparverträge zum Vermögens- und Vorsorgeaufbau könnten Kunden formlos Stundungen beantragen. Diese gewähre die R+V zinslos bis zu einer Dauer von sechs Monaten. Die Regelung gelte vorerst bis zum 30. Juni.

Krankenvollversicherte der R+V Krankenversicherung AG können ihren Vertrag auf einen Tarif mit geringerem Leistungsumfang oder/und höherem Selbstbehalt umstellen, um Beiträge zu sparen. Das gab der Konzern auf seiner Bilanzpressekonferenz am Montag bekennt (31.3.2020).

Zusätzlich führt der Krankenversicherer der Gesellschaft für seine Vollversicherten ab April ein kostenloses Telemedizinangebot ein. Über eine Kooperation mit der Teleclinic GmbH können die Versicherten dann medizinischen Rat per Telefon, Video oder Chat einholen (26.3.2020). Bis 15. April 2020 können Vollversicherte zusätzlich ein kostenfreies Corona-Arztgespräch nutzen.

Corona-Infos von Apella und AGV

Die Apella AG stellt unter diesem Link eine Übersicht zu den aktuellen Stornoregelungen der Versicherer zur Verfügung. Allerdings weist das Unternehmen darauf hin, dass das PDF immer nur einen Tagesausschnitt darstelle, aber alle zwei Tage aktualisiert werde.

Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) hat auf seiner Website eine neue Informationsrubrik zu Covid-19 eingerichtet. Arbeitgeber könnten sich hier einen ersten Überblick zu Themen wie Kurzarbeit und Homeoffice verschaffen.