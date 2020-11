Corona wirkt als Katalysator für Telemedizin

9.11.2020 – Angebote im Netz und via App der Gesellschaften beweisen in der Coronakrise für die Versicherten ihren Sinn, insbesondere kontaktlose Arztbesuche werden genutzt. Das bestätigen Axa und Debeka gleichermaßen. Auf diesen Trend reagiert jetzt die SDK und bietet ihren Vollversicherten die digitale Arztkonsultation via App. Auch in der digitalen Welt gilt für die Patienten die freie Arztwahl.

Digitale Angebote wie Gesundheits-Apps sind den Versicherten nicht mehr fremd, akzeptiert werden die Angebote nur auf niedrigem Niveau. Das zeigte die diesjährige Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) (VersicherungsJournal 7.8.2020). Allerdings basiert die Auswertung auf Umfragedaten aus dem Frühjahr, seither scheinen Patienten umzudenken.

Unter privat Versicherten ist die Nutzung von Gesundheits-Apps höher als unter den Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), so die KBV-Auswertung.

Bereits im Frühjahr, beim Ausbruch der ersten Coronawelle, haben diverse private Krankenversicherer (PKV) darauf reagiert. Die Gesellschaften bauten ihre Leistungen um spezielle telemedizinische Angebote aus (25.3.2020, Medienspiegel 23.3.2020).

Axa: Akzeptanz von Videosprechstunden steigt

Die Axa Krankenversicherung AG sieht sich, was die digitalen Offerten an die Versicherten angeht, als Vorreiter. Einer Studie zufolge bot die Gesellschaft bereits im Herbst 2019 über 31 digitale Servicebereiche an (4.9.2019). Das sind mehr als doppelt so viele wie der Durchschnitt der Branche (4.6.2019). Gestartet ist der Versicherer im Jahr 2000 mit seinem „Gesundheitsservice-360-Grad“ (17.7.2013).

Digitale Services der Axa sind beispielsweise die Leistungsabrechnung über die Plattform „Meine Gesundheit“ (22.11.2018) und Apps zur Prävention. Das Unternehmen mit knapp 800.000 Vollversicherten 2019 (14.9.2020) gibt auf Nachfrage auch Einblick in die aktuellen Zahlen für sein Gesundheitsportal:

245.000 registrierte Nutzer, die auf der Gesundheits-Plattform unterwegs sind,

bisher 3,2 Millionen eingereichte Rechnungen,

über 130.000 Arztsuchen.

Coronakrise steigert Bewusstsein für Gesundheitsthemen

Grundsätzlich habe in der Bevölkerung infolge der Coronakrise das Bewusstsein für das Thema Gesundheit allgemein sowie eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung im Speziellen deutlich zugenommen, so der Krankenversicherer. Deutlich werde das auch beim Angebot digitaler Arztbesuche, wobei dem Versicherten hier die freie Wahl des jeweiligen Mediziners offenstehe.

„Die Corona-Pandemie scheint wie eine Art Katalysator die Nutzung von Videosprechstunde zu verstärken. Die Patienten nehmen dieses Angebot zunehmend an, um Kontakte und damit Ansteckungsgefahren zu reduzieren. Darüber hinaus wirkt sich natürlich auch die steigende Anzahl der Arztpraxen, die Videosprechstunden anbieten, aus“, beobachtet die Axa.

SDK bietet digitalen Arztbesuch für Vollversicherte

Auf diesen Trend reagierte Ende Oktober die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK). Ab sofort bietet die Gesellschaft ihren Kunden die Möglichkeit, kontaktlose Arztbesuche zu vereinbaren und das Gespräch mit dem Mediziner dann online zu führen. Für dieses Angebot arbeitet das Unternehmen mit der Medgate Deutschland GmbH zusammen, einem Dienstleister für digitale Arztkonsultation.

Die vollversicherten Mitglieder der SDK können via App digitale Sprechstunden nutzen. Eine Terminbuchung sei bis zu 48 Stunden im Voraus möglich, die medizinische Beratung erfolge dann per Telefon oder per Video, so der Versicherer. Sollten die Vollversicherten lieber die Offerten anderer Gesundheitsanbieter nutzen wollen, so stelle das kein Problem dar.

„Unsere Vollversicherten haben freie Arzt- und Krankenhauswahl. Es dürfen also auch Leistungen anderer Dienstleister in Anspruch genommen werden. Vorausgesetzt, die entsprechenden ‚üblichen‘ Erstattungskriterien wie medizinische Notwendigkeit und Rechnungsstellung nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) sind erfüllt“, erklärt der Krankenversicherer auf Nachfrage.

Debeka: Freie Wahl der Leistungserbringer

Ähnlich geht der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit diesem Thema um. Der Marktführer arbeitet für die Offerte einer Online Sprechstunde mit der Teleclinic GmbH zusammen. Die Versicherten können den Leistungserbringer aber frei wählen. „Die Kosten für die ärztliche Behandlung erstatten wir auf Basis der GOÄ in tariflichem Umfang“, so das Unternehmen.

An der Gesundheitsplattform Teleclinic sind neben der Debeka auch Wettbewerber wie Arag Krankenversicherungs-AG und Barmenia Krankenversicherung a.G. beteiligt (Medienspiegel 8.5.2018).

Neben diesen drei Gesellschaften bietet auch die Axa, die Gothaer Krankenversicherung AG (29.10.2018) sowie die Nürnberger Krankenversicherung AG (8.1.2019) Fernbehandlungen über den Dienstleister an.

Nutzung digitaler Angebote nimmt zu, Ursache unklar

SDK und Debeka bestätigen gleichermaßen, die Akzeptanz ihrer Versicherten für telemedizinische Angebote. Das Interesse an den Gesundheitstools nehme durchaus zu und das nicht erst seit Ausbruch der Pandemie. Zahlen nennen die Unternehmen nicht.

Für die Nutzung der kontaktlosen Arztbesuche konkretisiert die Debeka: „Im Bereich der ärztlichen Online-Sprechstunden war insbesondere während des ersten Lockdowns ein enormer Anstieg der Inanspruchnahme festzustellen, der sich in den Sommermonaten wieder ‚normalisierte‘. Seit Anfang Oktober werden wieder vermehrt Online-Sprechstunden genutzt.“

Aktuell sei aber noch nicht zu erkennen, ob dies durch die Jahreszeit bedingte Ursachen habe oder mit den höheren Infektionszahlen von Covid-19 zusammenhänge.