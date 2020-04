Corona: Wie die Branche weiter nachbessert

27.4.2020 – Die Zurich verlängert das Homeoffice für die eigene Belegschaft. Vermittler sollten mit Firmenkunden jetzt Obliegenheiten in den Verträgen prüfen, um die Bedingungen auch in der Krise zu erfüllen. Endkunden steht die Rückerstattung ihrer Prämien für die Auslandskranken-Versicherung zu, wenn der Sommerurlaub storniert wird. Die gesetzliche Unfallversicherung kündigt Beitragserleichterungen an.

Auch mit viel Optimismus betrachtet, ist ein Ende der Coronakrise nicht in Sicht. An den Homeoffice-Regelungen vieler Unternehmen der Versicherungsbranche wird sich sobald nichts ändern.

So hat die Zurich Gruppe Deutschland am Freitag als einer der ersten Versicherer in einer Mitteilung erklärt, dass sie Heimarbeit für ihre Belegschaft bis einschließlich 18. Mai verlängere. Die Regelung gelte für 95 Prozent der 4.600 Mitarbeiter.

Die Zurich verfolge „grundsätzlich das Ziel wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren, sobald es die Situation zulässt. Die Entscheidung erfolgt unter anderem auf Basis der Vorgaben und Empfehlungen der Bundes- und Landesregierungen sowie des Robert-Koch-Instituts“, so das Unternehmen.

Entgegenkommen bei der Betriebsschließungs-Versicherung

Neben internen Herausforderungen hat die Assekuranz in den vergangenen Wochen versucht, Konflikte infolge der Pandemie abzumildern.

Beispiel Betriebsschließungs-Versicherung (BSV): Weil die Branche hier unter Druck geraten ist, wollen immer mehr Versicherer, die eine Leistung auf Basis ihrer Bedingungen ablehnen, den betroffenen Unternehmen entgegen kommen (VersicherungsJournal 16.4.2020, 6.4.2020).

15 Prozent des Tagessatzes auf 30 Tage begrenzt, wollen derzeit beispielsweise Allianz Versicherung AG, Axa Versicherung AG, Gothaer Versicherung AG, Haftpflichtkasse VVaG, Nürnberger Versicherung AG, R+V Versicherung AG, Sparkassenversicherung AG, Versicherungskammer Bayern, VGH Versicherungen und Zurich Versicherung Deutschland leisten.

Obliegenheiten mit Firmenkunden klären

Jörg Winkler (Bild: Conceptif)

Ein anderes potenzielles Konfliktfeld sind Obliegenheiten bei gewerblichen Sachversicherungen. „Lieferengpässe führen in Corona-Zeiten dazu, dass Ersatzteile und Ersatzmaschinen nach Eintritt eines Versicherungsfalles nicht kurzfristig wiederbeschafft werden können. In anderen Fällen können vorgeschriebene Prüfintervalle der Sicherungsanlagen nicht eingehalten werden.“

Das erklärt Jörg Winkler, Vorstand der Conceptif Group AG und Geschäftsführer der Conceptif Biz GmbH. Versäume ein gewerblicher Versicherungsnehmer, die vertraglich vereinbarten Prüfintervalle beispielsweise an Brandmelde-, Brandbekämpfungs- und Einbruchmeldeanlagen durchführen zu lassen, verstoße er unter Umständen gegen die Versicherungs-Bedingungen in seinem Vertrag.

Winklers Empfehlung: Der Vermittler sollte jetzt prüfen, welche Obliegenheiten seine Kunden im Rahmen der individuellen Versicherungsverträge erfüllen müssen.

„Im Kundengespräch wäre zu klären, ob die Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten zurzeit erfüllen können, und ob es aktuell zu verlängerten Liefer- oder Reparaturzeiten des Anlagenbestandes kommen kann. Nur mit diesen Informationen kann ein Vermittler mit den Versicherern über adäquate Ergänzungen des Versicherungsschutzes verhandeln“, so Conceptif.

Lösungen für PKV-Kunden gesucht

Auch in die Diskussion, wie man privat Krankenversicherte in der Ausnahmesituation unterstützen könnte, kommt Bewegung: Regierung, Verbraucherschützer und Versicherer wollen Kunden bei finanziellen Problemen helfen. Über den besten Weg ist man sich hingegen noch nicht einig.

Während die Bundesregierung für alle Betroffenen eine zeitweilige Öffnung des sogenannten Basistarifs plant, fordern Verbraucherschützer und der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Hilfsbedürftigen einen Zugang zum 2009 geschlossenen Standardtarif zu ermöglichen (23.4.2020).

Versicherer, wie beispielsweise Allianz Krankenversicherungs-AG, Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., Huk-Coburg Krankenversicherung AG oder R+V Krankenversicherung AG bieten ihren Versicherten derzeit einen zeitweiligen Umstieg in einen günstigen, aber leistungsschwächeren Tarif an. Später können die Kunden ohne Risikoprüfung in ihren angestammten Tarif zurückkehren.

„Hilfreich wäre es zudem, wenn die Politik im Zuge der Corona-Maßnahmen eine alte Forderung unsererseits umsetzt und den Standardtarif auch für Versicherte, die nach dem 31.12.2008 in die PKV gewechselt sind, dauerhaft wieder öffnet.“ Das schreibt Gerhard Reichl, Senior-Analyst Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, in einem Kommentar.

Angebote für Telemedizin

Neue telemedizinische Tools in Zeiten von Corona bieten die Allianz private Krankenversicherungs-AG (APKV) und die Arag Krankenversicherungs-AG.

Die Düsseldorfer Gesellschaft kooperiert ab sofort mit dem digitalen Hebammenservice Kinderheldin GmbH. Schwangere Frauen oder Eltern von Neugeborenen oder Kleinkindern mit einer Krankenvollversicherung der Arag können jetzt mit einer Hebamme telefonieren oder auch chatten, um offene Fragen zu klären und ohne das Haus zu verlassen.

Voll- oder zusatzversicherten Rückenschmerz-Patienten, die im Homeoffice zu viel Sitzen und unter zu wenig Bewegung leiden, will die APKV mit „Check my back“ Unterstützung offerieren. In einem Online-Schnelltest beantwortet der Patient kurze Fragen zu seinen Beschwerden. Mit diesen Angaben empfiehlt ein Algorithmus ein passendes Übungsprogramm.

Ergibt sich bei den Fragen im Schnelltest eine erhöhte Risikostufe, kann der Betroffene über das Tool einen Anruf durch einen medizinischen Experten veranlassen.

Wann Rückzahlungen für Reiseversicherungen fällig werden

Für Endkunden werden in den nächsten Wochen Stornierungen aufgrund von Corona-Einschränkungen von bereits gebuchten Urlauben und die Kündigung von damit einhergehenden Versicherungen ein Thema.

Die Stiftung Warentest unterscheidet hier nach Art des abgeschlossenen Vertrags: „Wenn Sie die Auslandsreise-Krankenversicherung nur für diese eine Reise abgeschlossen haben, ist eine vollständige Erstattung der Versicherungsprämie nach § 80 VVG möglich.“

Anders verhalte es sich bei Verträgen, die den Reiserücktritt absichern. „Die Prämie für eine solche Police wird bei Absage der Reise durch den Veranstalter beziehungsweise durch das Nicht­zustande­kommen aufgrund eines Einreiseverbots in das Land nicht erstattet.

Der Schutz durch die Versicherung greift bereits ab Buchung, so dass diese Leistung bereits erbracht wurde“, so die Stiftung Warentest auf ihrer Website.

Beitragserleichterungen der gesetzlichen Unfallversicherung

Für Unternehmen, die durch die Pandemie finanzielle Probleme haben, bieten die Berufsgenossenschaften jetzt Beitragserleichterungen an.

Darauf weist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) hin. Betroffene Arbeitgeber sollten diesbezüglich nach Erhalt der aktuellen Bescheide Kontakt mit der Beitragsabteilung ihres zuständigen Versicherungsträgers aufnehmen, rät der Verband.

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) hat bereits Zahlungserleichterungen, wie Stundung und Ratenzahlung, für die rückwirkend fälligen Beiträge angekündigt (6.4.2020).