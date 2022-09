Corona: Wer zahlt für unerfüllte Versprechen in der Urlaubsanlage?

9.9.2022 – Ein Reiseveranstalter hatte einem Urlauber im Rahmen einer Pauschalreise bestimmte Nutzungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Hotels versprochen. In diesem Fall ist er zum Schadenersatz verpflichtet, wenn er sein Versprechen nicht einlösen kann. Das gilt auch im Falle von Einschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie, so das Landgericht Frankfurt am Main in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 14. April 2022 (2-24 S 119/21).

Der Kläger hatte für sich und seine Ehefrau eine Pauschalreise einschließlich Hin- und Rückflug nach Fuerteventura gebucht. Die Reise sollte in der Zeit vom 14. bis 28. März stattfinden.

Zahlreiche Einschränkungen und Belästigungen

Wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie stand die Reise jedoch unter keinem guten Stern. Denn zwei Tage, nachdem das Ehepaar in der gebuchten Clubanlage eingetroffen war, wurde auf behördliche Anordnung hin der Zugang zum Strand geschlossen.

Damit aber nicht genug. Tags darauf durften auch der Wellnessbereich, die Poolanlage, die Tennisplätze und das clubeigene Bistro nicht mehr genutzt werden.

Das Hotelmanagement nutzte die Einschränkungen außerdem dazu, die geplante Renovierung der Anlage vorzuziehen. Dadurch kam es durch den Einsatz von Schlagbohrern sowie den Auf- und Abbau von Gerüsten in der Zeit zwischen acht und 17 Uhr täglich zu erheblichen Lärmbeeinträchtigungen.

Zu allem Überfluss wurde unmittelbar vor dem Bungalow des Ehepaares ein Materialumschlagplatz angelegt, von dem ebenfalls großer Lärm ausging.

Allgemeines Lebensrisiko?

All das rügte der Kläger vor Ort gegenüber der Reiseleitung. Für Abhilfe wurde jedoch nicht gesorgt. Dem Ehepaar wurde auch kein Umzug angeboten. Stattdessen teilte der Reiseveranstalter am 20. März mit, dass die Reise einen Tag später abgebrochen werde und ein Rückflug nach Frankfurt, anstatt wie ursprünglich vorgesehen nach Stuttgart, geplant worden sei.

Zuhause angekommen, verlangte der vermutlich reichlich genervte und enttäuschte Mann von dem Reiseveranstalter nicht nur eine anteilige Erstattung des Reisepreises für den Zeitpunkt ab 21. März. Wegen der vielen Unannehmlichkeiten in der Clubanlage des Unternehmers forderte er außerdem eine Minderung des Reisepreises.

Der Veranstalter erklärte sich zwar zu der verlangten anteiligen Erstattung wegen des von ihm veranlassten Abbruchs der Reise bereit. Das allerdings nur in Form eines Gutscheins. Die übrigen Forderungen hielt er für unbegründet. Denn die Einschränkungen seien Folge der Pandemie gewesen und daher dem allgemeinen Lebensrisiko der Reisenden zuzuordnen.

Sache des Reiseveranstalters

Dieser Argumentation schloss sich das schließlich mit dem Fall befasste Frankfurter Landgericht nicht an. Es gab der Klage des Betroffenen auf Minderung des Reisepreises ebenso statt wie seiner Forderung, ihm den anteiligen Reisepreis auszuzahlen, anstatt ihn mit einem Gutschein abzufinden.

Nach Ansicht der Richter stellen die Schließungen und Einschränkungen im Club der Beklagten Reisemängel dar. Sie berechtigten den Kläger daher zur Minderung in der von ihm geltend gemachten Höhe.

Die Einschränkungen aufgrund der Pandemie seien auch nicht dem allgemeinen Lebensrisiko des Reisenden zuzuordnen. Sie beträfen vielmehr das unmittelbare Leistungsversprechen des Reiseveranstalters. Wenn ein Reisveranstalter bestimmte Nutzungsmöglichkeiten verspreche, trage er auch die Gefahr des Gelingens und nicht der Urlauber, so das Gericht. Das Urteil ist rechtskräftig.