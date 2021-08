Corona: Wann eine zwangsweise Auszeit als Urlaubszeit zählt

27.8.2021 – Ein Beschäftigter musste sich während seines Urlaubs auf behördliche Anweisung hin in Quarantäne begeben. In diesem Fall darf sein Arbeitgeber diese Zeit auf den Urlaub anrechnen. Denn eine Quarantäne ist nicht wie Krankheitstage zu behandeln, so das Arbeitsgericht Neumünster in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 25. August 2021 (3 Ca 362/21).

In dem entschiedenen Fall hatte ein Arbeitgeber einem Beschäftigten, wie von ihm beantragt, Urlaub für die Zeit vom 23. bis 31. Dezember 2020 gewährt.

Anrechnung auf Urlaubsanspruch

Der Arbeitnehmer wurde kurz vor Urlaubsantritt wegen eines Kontaktes mit einem Covid-19-Infizierten für die Zeit vom 21. Dezember 2019 bis zum 4. Januar 2021 auf eine behördliche Anweisung hin in häusliche Quarantäne geschickt. Daher rechnete der Unternehmer die zwangsweise Auszeit auf den Urlaubsanspruch an.

Dagegen setzte sich der Mann vor Gericht zur Wehr. Seine Klage begründete er damit, dass die Zeit der Quarantäne analog des § 9 BUrlG arbeitsrechtlich wie eine Erkrankung zu behandeln sei. Diese Zeit dürfe daher nicht auf seinen Urlaubsanspruch angerechnet werden.

Eine Anrechnung sei im Übrigen allein deswegen nicht statthaft, weil ihm wegen der Quarantäne keine frei und selbst gewählte Urlaubsgestaltung möglich gewesen sei. Die gehöre aber zum Wesen eines Urlaubs.

Klare Grenzziehung

Dieser Argumentation schloss sich das Arbeitsgericht Neumünster nicht an. Es wies die Klage des Betroffenen als unbegründet zurück.

Die Ausnahmeregelung in § 9 BurlG habe der Gesetzgeber ausschließlich für den Fall einer durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit geschaffen. Eine Ausweitung auf weitere Fälle, wie etwa die einer Quarantäne, sei daher weder vorgesehen noch möglich. Die Vorschrift sei nämlich nicht verallgemeinerungsfähig.

Im Übrigen sei eine klare Grenzziehung bei der Frage, wer das Risiko einer Urlaubsstörung trage, nur möglich und praktikabel, wenn die Regelung allein auf die Arbeitsunfähigkeit eines Beschäftigten angewandt werden könne.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter eine Berufung zum Landesarbeitsgericht zugelassen. Das Bonner Arbeitsgericht hatte im Juli dieses Jahres über einen vergleichbaren Fall zu entscheiden. Auch hier fiel das Urteil zu Gunsten des Arbeitgebers aus (VersicherungsJournal 27.7.2021).