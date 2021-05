Corona: Wann Arbeitnehmer nicht mehr ins Büro kommen dürfen

11.5.2021 – Ein Beschäftigter konnte aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In diesem Fall darf sein Arbeitgeber ihm den Zugang zu seinem Arbeitsplatz verweigern. Er ist je nach den Umständen des Einzelfalls auch nicht dazu verpflichtet, den Betroffenen im Homeoffice zu beschäftigen. Das hat das Landesarbeitsgericht Köln mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 12. April 2021 entschieden und damit eine erstinstanzliche Entscheidung des Siegburger Arbeitsgerichts bestätigt (2 SaGa 1/21).

Der Entscheidung lag die Klage eines Verwaltungsmitarbeiters zugrunde, der seinem Arbeitgeber zwei ärztliche Atteste vorgelegt hatte, nach denen er aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollte. Sein Arzt hatte ihn auch von der Pflicht zum Tagen von Gesichtsvisieren befreit.

Ohne Gesichtsbedeckung wollte der Unternehmer den Mitarbeiter jedoch nicht an seinen Arbeitsplatz lassen. Er lehnte es aus organisatorischen Gründen auch ab, ihn im Homeoffice zu beschäftigten.

Mit seinem hiergegen bei Gericht eingereichten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung hatte der Mann keinen Erfolg. Der Antrag wurde sowohl vom Arbeitsgericht als auch vom Landesarbeitsgericht als unbegründet zurückgewiesen.

Zum Schutz aller Beteiligten

Nach Ansicht der Richter war der Arbeitgeber sowohl wegen der Corona- als auch wegen der Arbeitsschutzverordnung dazu verpflichtet, zum größtmöglichen Schutz der Beschäftigten eine Maskenpflicht anzuordnen.

Diese Anordnung sei zusätzlich durch sein Direktionsrecht gedeckt gewesen. Denn das Tragen einer FFP-2-Maske diene sowohl dem Schutz der Mitarbeiter als auch der Besucher. Eine Maske schütze auch den Kläger selbst.

Aufgrund der ärztlichen Anordnung dürfe er zwar nicht entlassen werden. Er sei jedoch als arbeitsunfähig anzusehen. Für die Zeit seiner Arbeitsunfähigkeit müsse der Mann daher nicht beschäftigt werden.

Der Unternehmer sei in dem entschiedenen Fall auch nicht dazu verpflichtet, dem Betroffenen leidensgerecht einen Arbeitsplatz in Form einer Beschäftigung im Homeoffice anzubieten. Denn er habe nachgewiesen, dass ein Teil der Aufgaben nur am eigentlichen Arbeitsplatz erledigt werden können. Eine teilweise Tätigkeit zu Hause würde folglich die Arbeitsunfähigkeit nicht beseitigen.