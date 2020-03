Corona: Vor welchen Risiken die Branche jetzt steht

19.3.2020 – R+V, Generali und Munich Re melden an Corona erkrankte Mitarbeiter, immer mehr Unternehmen schicken ihre Angestellten ins Homeoffice. Eiopa und Bafin schätzen die Lage „ernst“ und in der nahen Zukunft „immer schwieriger“ ein. Die deutsche Aufsicht setzt Termine für Unternehmensprüfungen aus.

Die Pandemie hat Deutschland fest im Griff: Das Robert-Koch-Institut schätzt wegen der weiter steigenden Fallzahlen der mit Covid-19-Infizierten seit Dienstag das Risiko für die Bevölkerung als „hoch“ ein. Am Mittwoch warnten die Wissenschaftler in ihrer täglichen Aktualisierung vor zehn Millionen Infizierten in weniger als 100 Tagen.

R+V meldet zehn an Covid-19 Erkrankte

Auch das Krisenmanagement der Versicherer ist gefragt: Große Gesellschaften meldeten die ersten Fälle in ihren Belegschaften. Die R+V Versicherungen haben zehn Corona-Erkrankte unter ihren 16.000 Mitarbeitern in Deutschland, wie der Wiesbadener Kurier online berichtete. Unternehmenssprecher Frank Senger bestätigte die Nachricht auf Nachfrage.

Geholfen habe dem Unternehmen, dass man schon früh entschieden habe, Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben. Ab Montag kommender Woche sollen „mindestens 50 bis 80 Prozent der Belegschaft von zuhause arbeiten“, so Senger. Die „diversen logistischen Herausforderungen“ seien dabei nicht zu unterschätzen.

Infizierte Mitarbeiter bei Generali und Munich Re

Die Generali Deutschland AG meldet fünf infizierte Mitarbeiter. Auch bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) gab es einen Fall am Hauptsitz, berichtete der „Versicherungsmonitor“ zuerst. Die Konzerne haben die Angaben auf Nachfrage bestätigt. Bei dem Rückversicherer „gibt es keine Anzeichen auf weitere Infektionen“, so das Unternehmen.

Die Generali setze „einen geordneten Plan um, mit dem, denjenigen Mitarbeitern, die Homeoffice-fähig sind, schrittweise die Möglichkeit gegeben wird, von zu Hause aus zu arbeiten […]. Der Vorstand der Generali Deutschland ist voll einsatzfähig und beobachtet sämtliche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und Reduzierung von Risiken“, so die Gesellschaft.

Bei den Provinzial Rheinland Versicherungen infizierten sich bereits Anfang März sechs Innendienst-Mitarbeiter mit dem Virus (VersicherungsJournal 9.3.2020). Die LVM Versicherungen hatten zwei Tage später ihre Homeoffice-Kapazitäten vollständig ausgeschöpft (11.3.2020).

Andere Arbeitgeber der Branche reagierten auf die verschärfte Situation durch den Coronavirus-Ausbruch zu Wochenbeginn: wie die Zurich Gruppe Deutschland, die Aon Risk Solutions Deutschland und die Hendricks GmbH (18.3.2020).

Die Versicherer werden wegen des Corona-Virus in naher Zukunft mit immer schwieriger werdenden Bedingungen konfrontiert sein. Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa)

Wie Eiopa und Bafin die Lage sehen

Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) äußerte sich zu den Auswirkungen der Pandemie: Sie hält es für realistisch, dass „die Versicherer wegen des Corona-Virus in naher Zukunft mit immer schwieriger werdenden Bedingungen konfrontiert sein werden“.

Das gelte nach Angaben der Behörde sowohl im Hinblick „auf schwierige Marktbedingungen und die Aufrechterhaltung des Betriebs“. Zusätzlich treffe das auf den Schutz von Mitarbeitern und Kunden zu, so die Eiopa am Dienstag auf ihrer Website.

Die Empfehlung: Nationale Aufsichtsbehörden wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sollten sich bei Offenlegungspflichten, die die Zeiträume für Ende 2019 betreffen, flexibel zeigen.

Auch die Bafin schätzt die Situation als „erhebliche Belastung für die Finanzbranche“ ein. Die Behörde reagierte ebenfalls mit verschiedenen Maßnahmen auf Covid-19. So verzichtet sie vorerst auf Vor-Ort-Termine in Unternehmen, zum Beispiel zur Prüfung des Jahresabschlusses.

Charta und Vema sagen Termine ab

Die Absagen von Branchenterminen und Veranstaltungen häufen sich: Die Charta Börse für Versicherungen AG erklärte am Mittwoch, dass die Feier anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Unternehmens nicht stattfinden werde. Der Festakt war für den 24. April geplant.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. cancelte ebenfalls gestern ihre Messe in Kassel am 6. Mai. Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH wird ihre abgesagte MMM-Messe am 24. März als Online-Event abhalten. Die Veranstaltung läuft jetzt unter „MMM-Messe digital“.

AfW bietet Corona-Notfallplan an

Der AfW – Bundesverbands Finanzdienstleistung e.V. stellt online einen „Corona-Notfallplan mit FAQ-Liste für Arbeitgeber“ (PDF, 95 KB) zur Verfügung. „Die Informationen dienen als Leitfaden, damit Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister sich und ihr Unternehmen bestmöglich auf diese Situation einstellen können“, so der Verband.

Weitere Informationen für Chefs und Mitarbeiter hat das VersicherungsJournal zusammengestellt (9.3.2020).