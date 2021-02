Corona treibt Immobilienpreise nach oben

23.2.2021

Der Trend zu steigenden Immobilienpreisen in den deutschen Metropolen als auch im Umland hat sich 2020 fortgesetzt. Zu diesem Schluss kommt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht für Februar (PDF, 235 KB). Schätzergebnissen zufolge lägen die Preise in den Städten zwischen „15 und 30 Prozent über dem Wert, der durch demografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist“, so die Notenbank.

Um die Einschätzung zu unterstreichen, verweist das Finanzinstitut auf Angaben des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Dementsprechend zogen die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum 2020 um 7,5 Prozent an, nachdem sie 2019 um 6,8 Prozent gestiegen waren.

Zum Vergleich: Laut Auswertung des Statistischen Bundesamtes für das dritte Quartal zogen die Kosten für Häuser um 6,5 Prozent und für Eigentumswohnungen um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal an (VersicherungsJournal 25.9.2020).

Nach Einschätzung der Bundesbank könnte sich „der Stellenwert von Wohneigentum in den Konsumplänen der privaten Haushalte aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie dauerhaft erhöht haben“. Darüber hinaus blieben Immobilien eine attraktive Anlageform im Niedrigzinsumfeld, zumal sich die Finanzierungs-Konditionen noch einmal verbessert hätten.