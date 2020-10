Corona nimmt Einfluss auf die Psyche

7.10.2020 – Der Axa-Konzern hat im Rahmen einer Studie die Auswirkungen der Coronakrise auf das Wohlbefinden und die Psyche der deutschen Bevölkerung untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse: Psychische Belastungen nehmen messbar zu. Die jüngere Generation beschäftigt sich seit Corona vermehrt mit der eigenen Gesundheit. Introvertierte Menschen sind krisenfester als extrovertierte. Verantwortung für andere führt zu größerem Optimismus und Resilienz.

In den letzten Jahren sind Erkrankungen der Psyche auf dem Vormarsch. Die Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit sowie die soziale und berufliche Situation der Betroffenen sind gravierend. Die Folgekosten für die Gesellschaft sind erheblich (VersicherungsJournal 15.5.2020, 16.9.2020).

Jetzt birgt die Corona-Pandemie zusätzliche Risiken für psychische Beschwerden. Denn die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben das Alltagsleben, die Routinen und sozialen Kontakte stark eingeschränkt. Bedürfnisse wie Nähe, Bewegung und Kommunikation, die zu einer ausgeglichenen Psyche beitragen, werden dem Schutz vor dem Virus untergeordnet.

In einer Studie untersucht Axa die Auswirkungen der Pandemie

Vor diesem Hintergrund hat die Axa Konzern AG eine Studie durchgeführt, die das Wohlbefinden und die Psyche der Menschen und ihren Umgang mit den Corona-Einschränkungen untersucht. Ziel ist, die Öffentlichkeit für das zunehmende Risiko auftretender psychischer Krankheiten zu sensibilisieren.

Bereits vor der Pandemie gab es Unterschiede in Hinblick auf die psychische Gesundheit. Unter den Erwerbstätigen waren Frauen häufiger betroffen als Männer. Ebenso Menschen zwischen Mitte 30 und Mitte 40 sowie Beschäftigte im Sozial- und Gesundheitswesen.

Der „Mental Health Report“ der Axa zeigt jetzt, dass Corona bestehende Unterschiede verstärkt. Im Juni wurden 1.000 Personen repräsentativ befragt.

Introvertierte Menschen kommen besser durch die Coronakrise

Für 44 Prozent der Frauen aber nur 31 Prozent der Männer sind die allgemeinen Herausforderungen und Probleme im Leben durch die Coronakrise größer oder viel größer geworden. „Ich hatte während Corona keinerlei psychische Probleme“, sagen 74 Prozent der Männer und 56 Prozent der Frauen.

Axa Mental Health Report 2020: „Bewusstsein für psychische Probleme ... geschärft“ (Bild: Axa)

Insbesondere junge Erwachsene setzen sich in der Coronakrise stärker mit dem eigenen mentalen Wohlbefinden auseinander. Unter den 18 bis 24-Jährigen sind es 45 Prozent, bei den 25 bis 34-Jährigen noch 40 Prozent und den 35 bis 44-Jährigen nur noch 38 Prozent.

Vor allem Personen, die eher extrovertiert und höheren Alters sind sowie eine Beziehungskrise durchleben, kommen schlechter durch die Pandemie. Erwartungsgemäß haben auch psychisch Erkrankte dreimal häufiger (45 Prozent) das Gefühl, in Corona-Zeiten die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren als Gesunde (15 Prozent).

Das Interesse an Nachrichten ist stark gestiegen

Während der Pandemie werden deutlich häufiger elektronische Medien genutzt. 29 Prozent der Befragten konsumieren täglich mehrmals Fernsehen oder Streamingdienste, vor Corona waren es nur 19 Prozent. Der Anteil der Personen, die jeden Tag öfters auf sozialen Medien aktiv ist, ist von 21 auf 27 Prozent geklettert.

Besonders Nachrichtendienste werden verstärkt in Anspruch genommen. Informationen über Newsportale und beziehungsweise oder Zeitungen holen 59 Prozent ein. Der Wunsch, immer auf dem neuesten Stand zu sein, ist um 16 Prozentpunkte auf 42 Prozent gestiegen.

Axa Mental Health Report 2020. Frage: „Wie häufig haben Sie sich vor/während der Corona-Situation mit folgenden Dingen beschäftigt?“ Angaben in Prozent, n = 994 (Bild: Axa)

Wer sich um andere kümmert, blickt optimistischer in die Zukunft

Menschen, die im familiären Umfeld Verantwortung für andere tragen, sehen der Zukunft positiver entgegen als Personen ohne Verantwortung. 76 Prozent der „Kümmerer“ stimmen dieser Aussage zu im Gegensatz zu 63 Prozent der „Nicht-Kümmerer“, obwohl sich ihre psychische Verfassung häufiger verschlechtert als in der anderen Gruppe (34 Prozent gegenüber 27 Prozent).

Sie messen außerdem der Pandemie weniger Gewicht bei. 72 Prozent von ihnen geben an, schon mit schlimmeren Situationen für die eigene Psyche konfrontiert gewesen zu sein. Bei den „Nicht-Kümmerern“ sind es 61 Prozent. Rund die Hälfte der „Kümmerer“ meint sogar, Corona habe geholfen herauszufinden, was man im Leben wolle. Bei den anderen sind es nur 27 Prozent.

Corona wirkt wie ein Katalysator für Unterschiede in der Gesellschaft. Alexander Vollert, Vorstandsvorsitzender der Axa Konzern AG

Digitale Hilfen sind verfügbar, aber noch zu wenig bekannt

Die Mehrheit der Befragten (73 Prozent) gibt zwar an, Kenntnis über Hilfen für den Bedarfsfall zu haben. Jedoch haben 47 Prozent noch nie von professionellen Online-Hilfen gehört. In der Altersgruppe über 55 sind dies besonders viele (47 Prozent), in der Gruppe der 18 bis 24-Jährigen nur rund ein Drittel (38 Prozent).

„Die Auswirkungen der Krise treffen die Menschen in Deutschland unterschiedlich stark. Corona wirkt wie ein Katalysator für Unterschiede in der Gesellschaft“, fasst Alexander Vollert, Vorstandsvorsitzender der Axa Konzern AG, die Ergebnisse des Reports zusammen.