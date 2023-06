Corona löst Allzeithoch bei Berufskrankheiten aus

30.6.2023 – Massiv zugenommen hat durch Covid-19 die Zahl der Berufskrankheiten. Rund 180.000 Anerkennungen entfielen auf das Virus. Die meldepflichtigen Unfälle gingen dagegen 2022 leicht zurück. Das zeigt die Statistik der DGUV.

Im vergangenen Jahr gingen bei den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 370.141 Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit ein. Das entspricht einer Zunahme von 62,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 6.4.2022).

In 199.542 Fällen wurde die Berufskrankheit anerkannt, was ebenfalls einer Steigerung von mehr als 60 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Das teilte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) mit.

Corona treibt Zahl der Berufskrankheiten nach oben

„Hauptursächlich für den Anstieg bei Anzeigen und Anerkennungen von Berufskrankheiten ist die Coronapandemie. Rund 180.000 Anerkennungen entfielen auf Covid-19“, heißt es in einer Meldung der DGUV. Zum Vergleich: Im Vor-Pandemie-Jahr 2019 wurden nur gut 80.000 Verdachtsfälle gemeldet, im Jahr davor sogar nicht einmal 78.000 (VersicherungsJournal 17.9.2019).

Corona ist verantwortlich für das Allzeithoch (Bild: DGUV)

Die Meldungen der restlichen Berufskrankheiten waren dagegen 2022 rückläufig. Am häufigsten traten dabei erneut Erkrankungen im Zusammenhang mit Lärm (6.637 Anerkennungen) und Asbest (2.131) sowie Hautkrebs (3.073) auf.

Eine Rente infolge einer Berufskrankheit wurde in 4.893 Fällen gewährt, was einem Minus von 8,2 Prozent entspricht. In 76 dieser Fälle ging der Rente eine Corona-Erkrankung voraus.

2.148 Todesfälle wurden infolge einer Berufskrankheit gemeldet. Das bedeutet einen Rückgang von 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 37 Todesfälle gehen dabei auf eine als Berufskrankheit anerkannte Covid-19-Erkrankung zurück. Im Jahr 2021 waren es noch 72, teilt die DGUV mit.

Arbeitsunfälle gehen zurück

Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist im Vergleich zu 2021 rückläufig. Sie nahm um 2,3 Prozent auf 787.412 ab. Das sei erneut weit weniger als im Vor-Pandemiejahr 2019. Da verzeichneten die Unfall-Versicherungsträger 871.547 Arbeitsunfälle.

Auch Arbeitsunfälle mit tödlichem Ausgang passierten seltener: 423 und damit 87 Menschen weniger als 2021 verunglückten infolge ihrer versicherten Tätigkeit tödlich. „Ein wesentlicher Grund für den Rückgang war, dass 2022 weniger Menschen infolge einer Covid-19-Infektion verstarben. Hinzu kam, dass auch die Zahl der verstorbenen Rehabilitanden abnahm“, teilt die DGUV mit.

„Der Trend zu immer weniger Arbeitsunfällen hält an, das ist eine erfreuliche Entwicklung. Wie wichtig ein nachhaltiger Arbeitsschutz und gute Präventionsmaßnahmen sind, haben die Jahre der Pandemie besonders vor Augen geführt“, lässt sich Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der DGUV, zu den Zahlen zitieren.

Wegeunfälle legten zu – insbesondere mit dem Fahrrad

Zugelegt haben dagegen Unfälle, die Beschäftigte auf dem Weg zur oder von der Arbeit erlitten: Sie nahmen um 1,4 Prozent leicht zu (173.288 Fälle). Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Plus von 21 tödlichen Unfällen – insgesamt 248 (+9,3 Prozent).

Inzwischen ist mehr als jeder fünfte Wegeunfall ein Unfall mit dem Fahrrad. Auch die Zahl der Unfälle mit dem E-Bike oder Pedelec steigt rasant. Sie hat sich von 2019 bis 2022 mehr als vervierfacht (19.6.2023).