Corona-Krise: Deutschland im Pandemie-Stresstest

17.3.2020 – Krankenkassen und Deutsche Rentenversicherung schließen komplett oder teilweise ihre Beratungsstellen. Die Option zuhause zu arbeiten, wird von der Bevölkerung akzeptiert. Auch Insurtechs reagieren auf die Corona-Krise.

Die Lage in Deutschland aufgrund von Covid-19 verschärft sich: Am Montag schloss Deutschland die Grenzen zu Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark.

Schleswig-Holstein sperrt die Inseln und Halligen für Touristen. Bayern schränkt das öffentliche Leben weiter ein und ruft den Katastrophenfall aus. Der Deutsche Aktienindex (Dax) fiel zum Wochenstart unter die Marke von 9.000 Punkten. Die Commerzbank AG schließt mehrere hundert, vor allem kleinere Filialen, wie ein Sprecher gegenüber Bild.de bestätigte.

Die Generali-Gruppe legte einen Corona-Hilfsfonds auf. Er soll ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro erreichen und so bald wie möglich zur Verfügung stehen (VersicherungsJournal 16.3.2020).

Krankenkassen und Rentenversicherung schließen Beratungsstellen

Die DAK-Gesundheit stellt ab sofort bundesweit die persönliche Kundenberatung in ihren Servicezentren ein. Die Krankenkasse reagiere damit auf die rasante Ausbreitung des Coronavirus und die aktuellen Beschlüsse von Bund und Ländern, heißt es in einer Mitteilung auf der Website. Die Beratung werde über das Telefon und das Internet sichergestellt.

„Wir haben uns kurzfristig zu diesem Schritt entschieden, weil wir die Gesundheit unserer Versicherten und unserer Beschäftigten bestmöglich schützen wollen“, lässt sich Andreas Storm, Vorstandschef der DAK zitieren. Die AOK Bayern schließt ab Mittwoch die Geschäftsstellen für Kundenbesuche. Alle weiteren Kontaktkanäle stünden weiter zur Verfügung

Ähnlich geht die IKK Südwest vor: Sie stellt laut einer Meldung vorübergehend die Arbeit ihrer 21 Kundencenter im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hessen für den Publikumsverkehr ein. Die telefonische und elektronische Beratung bleibe bestehen.

Auch die Auskunfts- und Beratungsstellen und die sozialmedizinischen Begutachtungsstellen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind für den Publikumsverkehr ab Dienstag zu.

Homeoffice wird akzeptiert

Aufgrund von Betreuungs-Engpässen für Kita-Kinder und Schulpflichtige, die bis zu den Osterferien Pause haben, und wegen der Ansteckungsgefahr schicken Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Heimbüro. Die LVM Versicherungen waren hier Vorreiter und hatten die Hälfte der Belegschaft am 11. März zum Arbeiten nach Hause entsandt (11.3.2020).

Laut einer aktuellen Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) unter mehr als 1.000 Angestellten vom 5. bis zum 8. März wären 75,4 Prozent grundsätzlich bereit, während der Coronavirus-Krise im Home-Office zu arbeiten. 24,6 Prozent können sich dies nicht vorstellen. 66,1 Prozent der Befragten erwarten von ihrem Arbeitgeber eine adäquate Lösung in dieser Situation.

45,3 Prozent der befragten Angestellten denken, dass ihr Arbeitgeber technisch dazu in der Lage sei, ihnen die Arbeit von zuhause zu ermöglichen. 45,7 Prozent der Befragten sehen ihren Arbeitgeber noch nicht dazu bereit.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) fordert jetzt Nachbesserungen beim Kurzarbeitergeld. Die Regelungen müssten umgehend angepasst werden. Erstmalig würden jetzt auch Branchen erfasst, in denen bislang noch nie Kurzarbeit zur Anwendung gekommen sei. In vielen Betrieben gebe es keine tariflichen Regelungen dafür, so die Gewerkschaft.

Der spezielle Fall von Corona unterstreicht, wie groß der technologische Vorsprung gegenüber traditionellen Versicherern ist. Christian Wiens, CEO der Getsafe GmbH

Insurtechs sind gespalten

Auch die Insurtech-Szene macht sich Sorgen zu den Auswirkungen der Pandemie. Ramin Niroumand, Geschäftsführer der Finleap GmbH, geht davon aus, dass die aktuelle Krise zu einer Konsolidierung der Fintech-Szene führen wird. Der Grund: Notwendige Finanzierungen für die jungen Unternehmen könnten ausbleiben. Das sagte er in einem Interview mit Gruenderszene.de.

Christian Wiens (Bild: Winkel)

Der Chef der Getsafe GmbH, Christian Wiens, sieht die Lage für die jungen Unternehmen dagegen entspannter: „Insurtechs sind dank mobile-first-Ansatz, technischer Infrastruktur und Direktvertrieb krisensicher und gerade jetzt eines der vielversprechendsten Geschäftsmodelle überhaupt, in einer der größten Industrien der Welt.“

Die Entwicklung um Corona könnte man daher, so der Getsafe-Chef in einer Mitteilung, sogar als Brandbeschleuniger für Insurtechs bezeichnen. „In Krisen offenbart sich, wie stark ein digitales Geschäftsmodell ist; der spezielle Fall von Corona unterstreicht, wie groß der technologische Vorsprung gegenüber traditionellen Versicherern ist.“

Die Neodigital Versicherung AG hat vergangenen Freitag nach eigenen Angaben bereits einen kompletten Heimbüro-Test absolviert. „Aktuell ist es so, dass den Mitarbeitern empfohlen wird, im Homeoffice zu arbeiten. Es besteht aber keine Homeoffice-Verpflichtung. Die Maßnahmen sind rein präventiver Natur“, so das Unternehmen auf Nachfrage.

IHK-Prüfungen wurden abgesagt

Die Industrie- und Handelskammern (IHKen) haben alle bundeseinheitlichen Zwischen- und Abschlussprüfungen Teil 1 in allen Ausbildungsberufen abgesagt. Das gilt bis zum 24. April auch für alle Weiterbildungsprüfungen einschließlich der Ausbildung-der-Ausbilder-Prüfung (16.3.2020).

Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege können nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung (AU) bis sieben Tage ausgestellt bekommen. Sie müssen keine Arztpraxis aufsuchen, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV).

Weitere Infos für Chefs und Mitarbeiter hat das VersicherungsJournal zusammengestellt (9.3.2020).