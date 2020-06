Corona greift (noch) nicht auf Ratings über

1.7.2020 – Die VGH Brandkasse und die VGH Provinzial Leben schneiden im Bonitätsrating wie im Vorjahr mit „A+“ ab. Die Ergo Vorsorge Leben findet sich erneut in der drittbesten Bonitätsklasse „AA“ mit stabilem Ausblick. Bei der deutschen Canada Life verschlechtert sich der „AA-“-Ausblick. Die Signal Iduna Leben erhält wieder „A“ mit stabilem Ausblick. Im Unternehmensrating bleiben die Hannoversche Leben „exzellent“ und die Ideal Leben sowie die Bayrische Beamten Leben „sehr gut“. Die Ideal Versicherung verbessert sich auf „gut“.

Anfang Mai konnte die deutsche Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH keine Verwerfungen bei den von ihr gerateten Versicherern erkennen und keine kritischen Implikationen ableiten (VersicherungsJournal 11.5.2020). Auch die aktuellen Ratingberichte sind fast Corona-frei. Lediglich in den jeweiligen „Ausblicken“ wird das Thema aufgegriffen.

VGH Brandkasse und VGH Provinzial Leben erneut mit „A+“

Die VGH-Gesellschaften Landschaftliche Brandkasse Hannover und die Provinzial Lebensversicherung Hannover beurteilt Assekurata im Bonitätsrating wie in den Vorjahren (8.7.2019, 19.11.2018) mit der Note „A+“ und dem Ausblick „stabil“. Das Thema Corona wird jeweils in den Berichtsabschnitten „Ausblick“ und „Zukünftige Aussichten für die Geschäftsentwicklung“ aufgegriffen.

So wird bei der Provinzial Leben festgestellt, dass das Neugeschäft stark abhängig ist „von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der wirtschaftlichen Situation und Stimmungslage der Endverbraucher, die durch die Auswirkungen der Corona-Krise beeinflusst werden“. Im Vergleich mit anderen Anbietern gäbe es Vorteile: die hohe Bindung der beiden Vertriebswege und den starken regionalen Kundenbezug.

Im Bericht der Brandkasse wird generell auf die den Gesamtmarkt betreffenden Corona-bedingten Unsicherheiten bei den Wachstums- und Ergebnisaussichten hingewiesen. Aktuell lägen hier aber keine Anzeichen für signifikante Einbrüche vor. Hingewiesen wird auf das intensivierte fortlaufende Monitoring und die Möglichkeit einer unterjährigen Rating- beziehungsweise Ausblick-Anpassung bei neuen Erkenntnissen.

Ergo Vorsorge Leben und Canada Life weisen sehr starke Bonität auf

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG stuft Assekurata im Mai wieder (24.5.2019) in die drittbeste Bonitätsklasse „AA“ mit stabilem Ausblick ein. Wie bei den VGH-Gesellschaften, heißt es im Abschnitt „Ausblick“ des Berichts hinsichtlich der Corona-Auswirkungen: „Aktuell liegen jedoch keine Anzeichen für signifikante Wachstums- und Ergebniseinbrüche vor.“

Die Canada Life Assurance Europe plc (CLE), Niederlassung für Deutschland, rangiert mit der bestätigten Note „AA-“ eine Bonitätsklasse dahinter. Der Ausblick wird von „positiv“ auf „stabil“ zurückgenommen. Dies wird begründet mit den Corona-bedingten Unsicherheiten hinsichtlich eines überdurchschnittlichen Wachstums in Verbindung mit steigenden Marktanteilen und hoher Profitabilität.

Die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. schnitt wie im Vorjahr (8.7.2019) mit „A“ und stabilem Ausblick ab. Dies ist die sechstbeste Bonitätsklasse. Wie bei den anderen im Juni gerateten Gesellschaften gibt es keine Anzeichen für Einbrüche. Assekurata stellt aber andere Risiken fest. Nicht mehr gültig ist das Rating für die Signal Iduna Allgemeine Versicherung, da kein Folgerating beauftragt wurde.

Assekurata Bonitätsratings im Mai/Juni 2020 Unternehmen Ratingagentur Note Bemerkungen Canada Life, deutsche Niederlassung Assekurata AA- Bonitätsrating bestätigt; Ausblick von positiv auf stabil gesenkt Ergo Vorsorge Leben Assekurata AA Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Signal Iduna Leben Assekurata A Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover Assekurata A+ Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil VGH Provinzial Leben Hannover Assekurata A+ Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil

Hannoversche Leben bleibt „exzellent“, Ideal Leben bleibt „sehr gut“

Besser als die Hannoversche Lebensversicherung AG kann keine Gesellschaft im Assekurata-Unternehmensrating abschneiden. In allen vier Kategorien und damit auch insgesamt gibt es erneut (24.5.2019, 25.5.2018) ein „exzellent“. So gaben 84 Prozent der befragten Kunden an, mit dem Service vollkommen oder sehr zufrieden zu sein. Im Assekurata-Durchschnitt liegt dieser Wert bei 63 Prozent.

Auch bei der Ideal Lebensversicherung a.G. wird das Vorjahresurteil (8.7.2019) vollumfänglich bestätigt. Die Gesamtnote „sehr gut“ beinhaltet sogar zwei „exzellent“. Die Befragung von 800 Kunden ergab ein „sehr gut“, die der freien Vermittler ein „exzellent“. Auch für die Wachstumsaussichten wird die Bestnote vergeben.

Bayerische Beamten Leben und Ideal mit verbessertem Rating

Die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (NBBL) schneidet im Assekurata-Unternehmensrating wieder mit der zweitbesten Gesamtnote „sehr gut“ ab. Verbessern kann sie sich bei den Wachstumsaussichten auf die Spitzenbewertung. Bereits im Vorjahr (8.7.2019) hatte die Agentur hier enormes Potenzial festgestellt, aber die vergleichsweise hohe Stornoquote bemängelt.

Die Ideal Versicherung AG liegt im Aufwärtstrend. In der Kategorie „Erfolg“ heißt es nun „zufrieden stellend“ nach „sehr schwach“ und „schwach“ in den Jahren 2018 (19.11.2018) beziehungsweise 2019 (8.7.2019). Eine Stufe besser wurde auch die „Sicherheit“ beurteilt. So kann in der Addition das „weitgehend“ vor dem „gut“ gestrichen werden.