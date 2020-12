Corona bremst jeden Optimismus – Versicherer mit blauem Auge

3.12.2020 – Der Versichererverband und das Marktforschungs-Institut Allensbach haben gestern die Ergebnisse ihrer alljährlich durchgeführten Umfrage zu den Einstellungen der Generation Mitte vorgestellt. Hierfür wurden die 30- bis 59-jährigen Leistungsträger der Gesellschaft befragt. Ihre Erwartungen für die Zukunft haben sich merklich verschlechtert. Losgelöst von Corona bleibt der Klimawandel zentrales Thema auf der Agenda.

Im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) untersucht das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) seit 2013 jährlich die Stimmung und Erwartungen der „Generation Mitte“ (VersicherungsJournal Archiv).

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

In diesem Jahr hat die völlig unerwartet aufgetretene Corona-Pandemie den Optimismus dieser Gruppe wie weggeblasen, wie es IfD-Geschäftsführerin Professor Dr. Renate Köcher am Mittwoch auf einer virtuellen GDV-Pressekonferenz formulierte. Die Geduld der Menschen in der zweiten Corona-Welle sei erschöpft, erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen bei der Präsentation der Umfrage.

Nur wenige blicken optimistisch in die Zukunft

48 Prozent der 1.047 befragten Personen im Alter zwischen 30 und 59 Jahren gaben an, dass es ihnen in Zeiten der Covid-19-Pandemie schlechter geht. Auf die Frage, ob man den kommenden zwölf Monaten trotz Corona mit Hoffnung entgegensehe, gaben sich nur noch 22 Prozent optimistisch.

In den drei Jahren zuvor hatten zwischen 46 und 50 Prozent zuversichtlich in die Zukunft geblickt. „Dies ist ein Absturz wie man ihn selten sieht“, sagte Köcher.

Zugleich macht sich das Gefühl breit (49 Prozent), dass sich die Gesellschaft zum Negativen entwickelt hat. 71 Prozent sehen eine wachsende Aggressivität und 69 Prozent glauben, dass die Ungeduld zunimmt. Und jeder zweite ist der Ansicht, dass sich der Egoismus ausbreitet.

38 Prozent rechnen damit, dass ihr Einkommen im Alter nicht reichen wird

Auf die Frage, ob man glaube, dass es einem in fünf Jahren besser, schlechter oder unverändert gehen dürfte, zeigt sich eine große Verunsicherung. Positiv eingestellt sind, wie schon in den Vorjahren, gut 20 Prozent. Dass es schlechter gehen wird, glauben jetzt 13 Prozent nach elf Prozent in 2019 und sieben Prozent in 2018 (13.9.2019, 20.9.2018).

Dass sich die Lage nicht verändert wird, glauben noch 42 Prozent nach noch 52 Prozent in 2019. Die Entwicklung sei heute unmöglich abzuschätzen glauben jetzt 24 (2019: 14) Prozent. Dabei rechnen auch 38 Prozent damit, dass ihr Einkommen im Alter nicht reichen wird. 75 Prozent der befragten Menschen sorgten sich über Entwicklung der Wirtschaft in diesen außergewöhnlichen Zeiten.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV)

GDV mahnt erneut Reformen in der zweiten und dritten Säule an

Die Versicherungswirtschaft sei noch glimpflich durch die Coronakrise gekommen. Der von der Branche erwartete Beitragsrückgang im Lebensversicherungs-Geschäft um 2,5 Prozent (30.11.2020) sei Ausdruck eines schwächeren Jahresendgeschäfts.

Auf Fragen von Journalisten erneuerte der GDV-Hauptgeschäftsführer die Forderungen des Verbands nach Reformen in der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge (21.7.2020). Der demografische Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen seien unaufhaltbar, sagte Asmussen.

„Auf die Lebensversicherung ist weiter Verlass“, sagte Asmussen, der sich für eine Lockerung bei den Beitragsgarantien aussprach. Aber man sollte Garantien nicht komplett abschaffen. Er äußerte sich optimistisch, dass die Lebensversicherer im kommenden Jahr wieder Beitragszuwächse erzielen werden.

Unabhängig von Corona bleibt der Klimawandel auf der Tagesordnung der Generation Mitte. Allerdings haben 63 Prozent der Befragten die Hoffnung aufgegeben, dass man die Erderwärmung in den Griff bekommen kann. Und jeder zweite glaubt, dass in Deutschland zu wenig für den Klimaschutz getan wird.