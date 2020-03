Corona: Branche versichert, „ihr Äußerstes“ zu tun

31.3.2020 – Auch in der Coronapandemie wolle man eine bestmögliche Unterstützung für Kunden und Wirtschaft sicherstellen, Prozesse seien reorganisiert worden. Das schreiben sieben Branchenverbände in einer gemeinsamen Stellungnahme. Sie plädieren darin auch für eine Kooperation zwischen der Branche und öffentlichen Stellen und appellieren an Letztere, für allfällige weitere Maßnahmen bereitzustehen.

Der Versicherer-Verband Insurance Europe, der Verband der wechselseitigen Versicherer und Versicherungsvereine (Amice) und der Versicherungsvermittler-Verband Bipar sowie vier weitere Unternehmens- und Arbeitnehmerverbände auf europäischer Ebene haben eine gemeinsame Stellungnahme zur Coronapandemie veröffentlicht.

Man fühle sich voll und ganz verpflichtet, sicherzustellen, dass der europäische Banken- und Versicherungssektor seine Kunden und die europäische Wirtschaft auch in der Coronapandemie „bestmöglich unterstützt“, halten sie darin fest.

Für allfällige weitere Maßnahmen bereitstehen

Dazu sei eine „enge und intensive Koordination“ mit den öffentlichen Stellen und eine Kooperation der europäischen Institutionen, der Aufsichtsbehörden und des Finanzdienstleistungs-Sektors vorgesehen, um den Corona-Effekten auf die Wirtschaft entgegenzuwirken.

„Wichtige Maßnahmen wurden bereits unternommen, um dem Bankensektor dabei zu helfen, die Wirtschaft zu unterstützen“, heißt es in dem Schreiben vom 30. März.

Da eine sich rapide entwickelnde Situation vorliege, „rufen die Sozialpartner die öffentlichen Stellen auf, bereitzustehen, weitere Maßnahmen zu ergreifen und die nötige, ihnen zur Verfügung stehende Flexibilität zu nutzen, um die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu bewältigen“.

„Tun ihr Äußerstes“ in der Coronakrise

Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Branche „tun ihr Äußerstes“, um im Rahmen der eingeschränkten rechtlichen Grenzen wesentliche Dienste für die Öffentlichkeit zu erbringen, schreiben die sieben Verbände.

Beschäftigten am Arbeitsplatz, besonders jenen an exponierten Stellen, müsse angemessener Schutz zuteilwerden, um das Ansteckungsrisiko möglichst zu verringern.

Alle Akteure im Finanzdienstleistungs-Sektor folgen „strikt“ den Vorschriften und Empfehlungen der Behörden und Gesundheitsagenturen in Bezug auf Covid-19, wird betont. Der Großteil der Beschäftigten befinde sich in Telearbeit, wo immer dies möglich ist.

Alternative Kontaktwege zur Kundschaft

Ihre Kundschaft ersuchen die Verbände um „Nachsicht“, wenn wegen der öffentlichen Maßnahmen der direkte Kontakt limitiert werden müsse.

Alle Branchenakteure haben laut dem Text ihre Prozesse reorganisiert, um die Kunden „über Telefon, E-Mail und andere Kommunikations-Technologien und -werkzeuge“ oder, sofern nötig und erlaubt, gemäß rechtlichen Vorgaben im Direktkontakt zu betreuen.

Das vollständige Schreiben kann als PDF-Dokument (174 KB, nur englisch) von der Website von Insurance Europe heruntergeladen werden.