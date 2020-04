Corona: Branche engagiert sich für regionale Firmen

17.4.2020 – Damit das finanzielle Überleben kleinerer Betriebe gesichert ist, unterstützt die Assekuranz unter anderem Gutschein- und Spenden-Portale. Das zeigen Beispiele der R+V, Blau Direkt, der Westfälischen Provinzial und der Gothaer. HDI will Kfz-Partnerwerkstätten entgegenkommen und die Generali gibt konkrete Möglichkeiten für Endkunden zur finanziellen Entlastung bekannt.

WERBUNG

Nach diversen Hilfsangeboten für private und gewerbliche Kunden in der Coronakrise kündigte die Versicherungswirtschaft jetzt Unterstützung für den lokalen Einzelhandel, Gastronomie sowie kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) an. Die Maßnahmen sollen Umsatzausfälle für die Betroffenen mildern.

So startete die Genossenschaftliche Finanzgruppe, zu der neben den Volks- und Raiffeisenbanken, der DZ Bank auch die R+V Versicherungen gehören, ein bundesweites Gutschein-Verkaufsportal. Über die Plattform „VR-Extraplus hilft“ können sich ab sofort kleine und mittelständische Geschäfte registrieren und dort für ihre Waren und Dienstleistungen Wertmarken anbieten.

R+V sichert Gutscheine ab

Die R+V übernimmt hier die Insolvenz-Ausfallversicherung: Falls ein Anbieter vor Einlösen des Gutscheins Insolvenz anmelden muss, springt die Gesellschaft ein und erstattet dem jeweiligen Besitzer den Ausfall.

Pro Firma sind Wertmarken bis zu einer Gesamtsumme von 10.000 Euro abgesichert, pro Bon maximal 200 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren. Das Portal können bundesweit alle Firmen nutzen, „unabhängig davon, ob sie Kunde der R+V oder einer Genossenschaftsbank sind. Und das aktuell zunächst sogar ohne Gebühr oder Provisionszahlung“, so der Versicherer in einer Mitteilung.

Die technische Abwicklung übernimmt nach Angaben der Gesellschaft der Bezahldienstleister Optiopay GmbH.

Kooperationen mit Optiopay

Das Berliner Fintech Optiopay hat bereits Ende März eine eigene Gutschein-Plattform mit dem Namen „HilfeLokal.de“ an den Start gebracht. Kunden können auch hier ihre lokalen Lieblingsgeschäfte unterstützen, indem sie Wertmarken bezahlen und die Betreiber des Portals den Umsatz an die Betriebe weiterleiten. Die Lösung bietet das Fintech auch als White-Label-Lösung an.

Der Makler zeigt sich als Helfer in der Krise. So kann er leicht dutzende Gewerbekunden gewinnen. Oliver Pradetto, Geschäftsführer der Blau direkt GmbH & Co. KG

Oliver Pradetto (Bild: Blau direkt)

Ein Partner von Optiopay ist zum Beispiel die Blau direkt GmbH & Co. KG. Gemeinsam haben sie die Website „Simplr hilft.de“ an den Start gebracht. Makler könnten mit dem Gutscheinsystem gezielt Unternehmen in der Nachbarschaft ansprechen und ihnen einen Weg aus der Krise aufzeigen, so der Pool in einer Mitteilung.

Oliver Pradetto, Geschäftsführer von Blau direkt, unterstreicht noch einen anderen Effekt: „Der Makler zeigt sich als Helfer in der Krise. So kann er leicht dutzende Gewerbekunden gewinnen. Das perfekte Akquise-Instrument.“

Zusammen mit Optiopay bietet die Westfälische Provinzial Versicherung AG auf der Webseite Provinzial.optiopay.com die Möglichkeit an, sich für das Lieblingslokal oder Geschäft um die Ecke zu engagieren.

Gothaer bindet Vertriebspartner ein

Einen etwas anderen Weg, der aber in eine ähnliche Richtung weist, gehen die Gothaer Versicherungen. Auf der Spenden-Plattform Kraftdergemeinschaft.de können Unternehmen sich präsentieren und so eine Chance auf finanzielle Soforthilfe aus ihrer Nachbarschaft generieren.

„Zentraler Bestandteil der Aktion sind die Ausschließlichkeits-Vertreter der Gothaer, welche die Vernetzungs-Plattform bei ihren lokalen KMU verbreiten und diese zur Teilnahme aufrufen“, so der Versicherer in einer Mitteilung.

Zusätzlich bietet die Gesellschaft interessierten Unternehmen ab sofort eine Plattform rund um das Corona-Krisenmanagement an: „Coronaplus“. Hier werden beispielsweise Fragen im Bereich Arbeitsrecht erklärt, notwendige Maßnahmen im Rahmen einer betrieblichen Pandemie-Planung sowie telemedizinische Angebote vorgestellt.

HDI lässt Kfz-Partnerwerkstätten nicht hängen

Unterstützung für ihre Kfz-Partnerwerkstätten kündigten die HDI Versicherungen an. Vor und nach der Reparatur durch die Werkstatt würden jetzt zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden umfangreiche Reinigungsmaßnahmen fällig.

Das Unternehmen komme seinen Partnern daher entgegen und erstatte ihnen zusätzlich eine Aufwandpauschale für die Fahrzeugreinigung. „Pro Schadenfall können diese einen Betrag in Höhe von 50 Euro als ‚Corona Pauschale‘ in der Reparatur-Rechnung berücksichtigen“, so der Versicherer.

Zusätzlich will HDI „individuelle Lösungen“ bei Reparatur-Verspätungen aufgrund Corona-bedingter Lieferengpässe von Ersatzteilen mit den Partnern vereinbaren.

Hilfen der Generali für Verbraucher

Entlastungen für Endkunden meldete jetzt die Generali Deutschland AG: Verbrauchern bietet die Gesellschaft zur finanziellen Entlastung in der Lebensversicherung Stundungen an.

Krankenvollversicherte könnten ihren Vertrag temporär, ohne Gesundheitsprüfung bei der späteren Wiederhochstufung, auf einen Tarif mit geringerem Leistungsumfang und/oder höherem Selbstbehalt umstellen, um Beiträge zu sparen.

In der Sachversicherung bestehe die Möglichkeit, auf monatliche Zahlweisen umzustellen, in Raten zu zahlen oder Beiträge zu stunden. Darüber hinaus könnten Vertragsbausteine vorübergehend ruhen oder Zusatzdeckungen temporär ausgeschlossen werden.

Zurich zieht bei Unfallversicherung für Kinder nach

Die Zurich Gruppe Deutschland offeriert ihren Kunden, wie andere Wettbewerber auch, eine kostenfreie temporäre Unfallversicherung für Kinder. Die Police ist für alle Privatkunden jederzeit online abschließbar und gilt bis zum 31. Juli 2020.

Die Deckungssumme der temporären Kinderunfall-Versicherung sei ohne Progression auf 50.000 Euro pro Person begrenzt. Versichert werden können Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die in häuslicher Gemeinschaft mit mindestens einem Elternteil leben.

Der Axa-Konzern bietet seinen Kunden ebenfalls einen Risiko-Unfallschutz für Kinder bis zum Alter von 16 Jahren. Die Höchstleistung beträgt hier 60.000 Euro (15.4.2020).

Die Basler Versicherungen kündigten gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Kasko Ltd. ebenfalls „eine Kinder-Unfallversicherung, die beitragsfrei abgeschlossen werden kann“ an (6.4.2020). Das entsprechende Angebot der Gothaer Versicherungen gilt bis zum 31. Mai 2020 (8.4.2020).