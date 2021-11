Corona: Betriebe sorgen sich um bAV-Verpflichtungen

12.11.2021 – Im Mittelstand haben sich die Prioritäten in der betrieblichen Altersversorgung verschoben. Sorgen machen den Verantwortlichen mit hohen Garantieverpflichtungen vor allem die Niedrigzinsphase und die Administration. Bei den Durchführungswegen bleibt die Direktversicherung der Favorit

Die Coronakrise zeigt Auswirkungen auf die betriebliche Altersversorgung (bAV) im Mittelstand. Allerdings sind die Effekte vielfältig – mal schaden sie der jeweiligen Betriebsrente, mal forcieren sie die Angebote über den Arbeitgeber. Für die Beschäftigten wird durch die Pandemie die Absicherung des Todesfall- und Invaliditätsrisikos wichtiger.

Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Untersuchung „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2021“ der F.A.Z. Business Media GmbH im Auftrag der Generali Deutschland AG. Die Auswertung führen die Unternehmen seit 2011 als Studienreihe durch.

Angaben zur Studie

Grundlage für die Auswertung ist eine Umfrage unter 200 Personal-Verantwortlichen mit bAV-Zuständigkeit aus deutschen Firmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern. Die Befragung durch die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH fand im Mai und Juni 2021 statt.

Die Manager wurden in den Interviews zu aktuellen Betriebsrenten-Entwicklungen, ihrem Bedarf an Produkten und Services ihrer Unternehmen befragt.

Prioritäten in der bAV haben sich verschoben

Jeder zehnte bAV-Verantwortliche berichtet von Einschlägen für das firmeneigene Angebot. Als Gründe werden hier vor allem die Niedrigzinsen genannt, die gerade Betrieben mit hohen Garantieverpflichtungen zu schaffen machen.

Vor allem größere Unternehmen scheinen davon betroffen zu sein, so die Studienautoren. Zusätzlich werden gerade in dieser Gruppe die Anwärter für eine Betriebsrente aus Belegschaft und Management weniger.

Die Befragung aus dem Vorjahr hatte noch ergeben, dass die Skepsis bei den Personalmanagern im Mittelstand wieder stieg. Sie beurteilten die Möglichkeiten, dass sich das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz auf die Vorsorgeaktivitäten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern positiv auswirkt, als schlechter (VersicherungsJournal 9.6.2020).

Vor Corona wollte fast jeder zweite Mittelständler sein eigenes Portfolio mit den Möglichkeiten des BSRG ausbauen (9.5.2019). 2018 war der Anteil nur halb so groß, vor drei Jahren lag er nur bei sieben Prozent (20.3.2018).

Digitale Tools für Administration gefragt

Corona veränderte aber nicht nur den Blickwinkel der Verantwortlichen auf die bAV, sondern auch die Anforderungen. So habe die Pandemie die digitale Transformation im Mittelstand und damit auch die Verwaltung der Betriebsrenten rascher als in früheren Jahren vorangetrieben, erklärt die Generali in einer Mitteilung zur Studie.

Digitale Beratungsgespräche rund um die Altersvorsorge nahmen deutlich zu, der Bedarf an digitalen Lösungen für die Administration der Altersvorsorge stieg an. Vor allem größere Betriebe zeigen eine wachsende Nachfrage nach digitalen Tools.

Auf der anderen Seite lohne sich die bAV als Personalbindungs- und Rekrutierungsinstrument, wie die befragten Verantwortlichen angeben. Die Beschäftigten fragen dagegen verstärkt Möglichkeiten zur Absicherung der eigenen Arbeitskraft sowie zur Versorgung von Hinterbliebenen nach.

Wichtigster Partner für den Mittelstand, wenn es um Angebot und Durchführung einer bAV geht, sind die Versicherer. Das gaben 80 Prozent der Befragten an. An zweiter Stelle folgen die Versicherungsmakler mit 43 Prozent und Pensionskassen (36 Prozent). Bei den Durchführungswegen bleibt die Direktversicherung in den Betrieben der Favorit.

Reformen gefordert

Fachleute sehen die bAV aber auch unter Reformzwang. Das zeigte sich bei der Handelsblatt-Jahrestagung zum Thema. Rentenexperten befürchten, dass die betriebliche Altersversorgung durch Konkurrenzprodukte beschädigt werden könnte. Sie plädieren dafür, dass das bestehende bAV-System weitgehend erhalten bleibt, aber seine Fehler und Schwächen korrigiert werden (27.10.2021).

Auch der „Melbourne Mercer Global Pension Index 2021“ mahnt für Deutschland dringend „eine Erhöhung der Teilnahmequoten in der betrieblichen Altersvorsorge“ an (21.10.2021). Welche Reformen die neue Regierung hierzulande in punkto Altersvorsorge einleiten wird, ist aber noch unklar.

Im Papier zu den Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP (15.10.2021) heißt es lediglich, dass die gesetzliche Rente gestärkt und das Mindestrentenniveau von 48 Prozent gesichert werden soll. Es werde keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben (19.10.2021).