Chemiebranche ist nur schlecht auf Cyberangriffe vorbereitet

10.7.2020

In der Chemiebranche hat knapp jede dritte mittelständische Firma eine Cyberattacke auf ihre IT-Systeme bereits erlebt. Nach einem solchen Angriff konnte die Hälfte der betroffenen Unternehmen nicht mehr arbeiten. Finanzielle Einbußen mussten die Unternehmen vor allem durch den hohen Aufwand der Wiederherstellung ihrer Daten verkraften.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage der Forsa Politik- und Sozialforschung GmbH im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bei den IT-Verantwortlichen in 100 kleinen und mittleren Unternehmen der Chemieindustrie.

Bild: GDV

Quelle: Forsa-Befragung unter 100 kleinen und mittleren Unternehmen der Chemieindustrie im Februar 2020.

Trotz der Risikolage will nur die Hälfte der Befragten in den kommenden zwei Jahren in Prävention investieren. In jedem dritten Unternehmen (33 Prozent) ist niemand explizit für die Informationssicherheit verantwortlich, 35 Prozent hat für einen Cyberangriff weder ein Notfallkonzept noch eine Vereinbarung mit ihrem IT-Dienstleister.

Dennoch wiegen sich die Befragten in Sicherheit: 52 Prozent der Befragten gehen für das eigene Unternehmen von einem geringen Risiko aus. Die Argumente: Die Firma sei zu klein, die Daten für Kriminelle nicht interessant. Ähnlich sieht es in der Elektroindustrie aus (VersicherungsJournal 12.6.2020). Für Fragen zur IT-Sicherheit bietet der GDV einen Cyber-Sicherheitscheck an.