Check24 verliert gegen Huk-Coburg

23.4.2020 – Immer wieder ist das Vergleichsportal Zielscheibe von Rechtsstreitigkeiten. Vor allem Vermittler und Direktversicherer kontrollieren sein Auftreten intensiv auf rechtliche Lücken. Nun hat die Huk-Coburg einen Streit um das Werben mit Garantien und Testnoten gewonnen. Während sie sich freut, dass die „Nirgendwo-Günstiger-Garantie“ vom Landgericht Köln als unsinnig entlarvt worden sei, will Check 24 eine solche Zusage weiter anbieten.

WERBUNG

Das Vergleichsportal Check24 wird von der Versicherungsbranche sehr ambivalent behandelt. Während die meisten Versicherer sich dort vergleichen lassen und den Versicherungsmakler als wichtigen Umsatzbringer nutzen, versucht der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) seit Jahren den großen Online-Konkurrenten rechtlich an die Kandare zu nehmen

Er hat bereits mehrere Verfahren gewonnen – zuletzt den sogenannten „Rabattstreit“, um Sondervergünstigungen für Kunden, die als unzulässige Provisionsweitergabe gewertet wurden (VersicherungsJournal 5.2.2020).

Huk-Coburg sehr häufig günstiger

Jörg Rheinländer (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Nun hat die Huk-Coburg Gruppe einen Rechtsstreit gegen Check24 Vergleichsportal GmbH und Check 24 Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen GmbH gewonnen. Vor dem Landgericht Köln (84 0 76/19) ging es um die „Nirgendwo-Günstiger-Garantie“.

Einschätzungen“. Hier würden nämlich keine nachprüfbaren Tatsachen widergegeben. Die Werbung mit Testsiegen ohne Quellenangaben und ohne Hinweis, wo diese Testergebnisse eingesehen werden können, verstoße gegen geltendes Recht.

Auch in diesem Punkt hat das Gericht dem Versicherer Recht gegeben. „Wir begrüßen das Urteil. Das Gericht hat sich sehr klar für Transparenz ausgesprochen und damit im Sinne der Verbraucher und eines fairen Wettbewerbs geurteilt“, kommentierte Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der Huk-Coburg, die Entscheidung.

Check24 sieht keine praktischen Auswirkungen

Für den beklage Unternehmen hat das Urteil hingegen „keine praktische Auswirkung“, wie es auf Anfrage mitteilte. So wirbt der Online-Vermittler weiterhin in der Kfz-Versicherung mit der „Nirgendwo-Günstiger-Garantie“. Sie beziehe sich aber schon seit September 2018 – aufgrund eines Urteils des Landgerichts Köln (31 O 376/17) – auf den gesamten Markt.

Das werde transparent erläutert. Gleichzeitig habe das Portal die „streitgegenständlichen“ Fernsehspots und Formulierungen eingestellt oder geändert. „Wir begrüßen die richterliche Klärung. Die Rechtslage war hier bislang nicht eindeutig und wir müssen für unsere künftige Arbeit wissen, was geht und was nicht“, sagte Pressesprecher Daniel Friedheim.

Weiterhin will der Versicherungsmakler auch an seinen Tarifnoten festhalten. Denn die Huk-Coburg sei mit dem Versuch, das Tarifnotensystem grundsätzlich untersagen zu lassen gescheitert. Check24 will nun die Urteilsbegründung abwarten und dann sein Bewertungssystem entsprechend der richterlichen Vorgaben anpassen.

Online-Vergleich soll ausgebremst werden

Daniel Friedheim (Bild: Check24)

Nach Meinung des Vermittlers geht es der Huk-Coburg nicht um Verbraucherschutz, sondern darum, „einen Vertriebsweg auszubremsen“.

Friedheim: „Das zeigt nicht zuletzt eine kürzlich erwirkte einstweilige Verfügung gegen eine rechtswidrige Kündigungsklausel der Huk24.“

So hatte das Landgericht Berlin (16 O 80/20) festgestellt, dass die Kündigungsklausel der Huk24 AG die Kunden benachteiligt.

Sie müssen nämlich ein bestimmtes Formular benutzen. Kündigungen per E-Mail kann der Direktversicherer zurückweisen.

In einem früheren Streit hatte die Huk-Coburg gegen einen Kündigungsservice von Check24 geklagt und vor dem Landgericht Berlin (15 O 605/19) Recht bekommen (13.2.2020).

Rechtsmittel werden geprüft

Derzeit prüft Check24, ob gegen das aktuelle Urteil Rechtsmittel eingelegt werden soll. Das kann das Unternehmen aber erst in einigen Wochen, wenn die detaillierte Urteilsbegründung vorliegt.

Ob die regelmäßigen Rechtsstreitigkeiten dem Geschäftsmodell von Check24 schaden, ist ungewiss. Denn das Portal erhält so auch immer wieder hohe Aufmerksamkeit. Wie die Versicherungsvergleiche aktuell – in der Corona-Krise laufen – darüber möchte Check24 „aus Wettbewerbsgründen“ keine Auskunft geben. Wenn keine Autos gekauft und neu versichert werden können, dürften wohl auch die Vergleichsaktivitäten eingeschränkt sein.

Check24 ist aber ein Multiportal und könnte vom Trend zur digitalen Kommunikation, die durch die Corona-Krise gesteigert wird, profitieren.