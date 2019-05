Central und Envivas nehmen mehr Beiträge ein als gedacht

7.5.2019 – Die beiden Unternehmen hatten im vergangenen Jahr – anders als in dem VersicherungsJournal-Artikel „Die größten privaten Krankenversicherer“ ursprünglich berichtet – keine Rückgänge der gebuchten Bruttobeiträge im zweistelligen Prozentbereich zu verzeichnen.

Am vergangenen Freitag hat die Redaktion über die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen der privaten Krankenversicherer für das Geschäftsjahr 2018 berichtet. Basis war eine Übersicht der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Die von den Analysten bereitgestellten Marktdaten stammen aus dem Fundus von Solvencydata, einer Datenbank der ISS Software GmbH.

Besser als ursprünglich dargestellt

In diese Datenzusammenstellung hatte sich ein Fehler eingeschlichen. In der Folge war bis Freitagnachmittag in dem Artikel zu lesen, dass die Central Krankenversicherung AG und die Envivas Krankenversicherung AG im vergangenen Jahr Rückgänge der gebuchten Bruttobeiträge im zweistelligen Prozentbereich zu verzeichnen hatten.

Damit gehörten die vorgenannten Anbieter zu den Branchenteilnehmern mit dem größten Prämienminus (VersicherungsJournal 3.5.2019). Dies war allerdings nicht der Fall, tatsächlich gestaltete sich die Einnahmenentwicklung bei den beiden Generali-Töchtern deutlich besser.

So gingen die Bruttobeitragseinnahmen der Central laut SFCR-Bericht 2018 (PDF, 1,0 MB) lediglich von 1.945,9 auf 1.931,6 Millionen Euro zurück (minus 0,7 Prozent). Die Envivas baute die Einnahmen laut SFCR-Bericht 2018 (PDF, 1,1 MB) sogar um 2,4 Prozent auf 113,3 Millionen Euro aus. In der Rangliste ergaben sich dadurch keine Veränderungen.

Der Text und die Tabelle wurden nachträglich entsprechend korrigiert.

Anmerkungen von Assekurata

Hintergrund für die Korrekturen ist, dass in den Basisdaten für 2017 in den Einnahmen die Einmalbeiträge (aus RfB) enthalten waren, für 2018 aber nicht. Hierzu gab Assekurata folgende Stellungnahme ab:

„Unsere Auswertung basiert auf den QRTs (Quantitative Reporting Templates), also den quantitativen Datentabellen im Rahmen des Berichts zur Solvabilität und Finanzlage (SFCR). Neben den Solvenzquoten finden sich hier viele weitere Angaben zur Unternehmenslage, wie beispielsweise das Prämienvolumen.

Für diese stützen sich unsere Erhebungen auf die gebuchten Bruttoprämien für das direkte Geschäft im Tabellenblatt S.05.01.02, bei dem die Unternehmen eine Summe aus den Zellen C0200/R0110 (gesamtes Nichtlebengeschäft) und C0300/R1410 (gesamtes Lebengeschäft) bilden müssen.

Mitunter eingeschränkter Vergleich

Aufgrund der jungen Historie von Solvency II bestehen unter anderem bei der Berechnung dieser Angabe noch gewisse Freiheitsgrade, hier die wahlweise Berücksichtigung der Beiträge aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) bei den ausgewiesenen Prämieneinnahmen.

Dies schränkt einen Vergleich zwischen den Unternehmen mitunter ein. Hinzu kommt, dass einige Versicherer den Ausweis gegenüber dem Vorjahr umgestellt haben und so selbst eine Analyse der Entwicklung im Zeitverlauf verzerrt werden kann.

Durch die frühzeitige Veröffentlichung der SFCR, in diesem Jahr bereits zum 23. April, liefern die Zahlen allerdings zumindest einen ersten Indikator für die marktweite Prämienentwicklung, welcher später anhand der Angaben aus den Geschäftsberichten verifiziert werden kann.

Es ist davon auszugehen, dass – ähnlich der handelsrechtlichen Bilanzierung – auch für Solvency II in den kommenden Jahren Kommentare und Auslegungs-Entscheidungen für den Ausweis heranziehbar sind, die diese Unschärfen nach Möglichkeit beseitigen.“