CDU/CSU: Kein Provisionsverbot durch die Hintertür

1.12.2023

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will den Kapitalmarkt für Kleinanleger attraktiver machen. Deshalb fordert sie in einem jetzt in den Deutschen Bundestag eingebrachten Antrag (Bundestagsdrucksache 20/9496, PDF, 533 KB) die Bundesregierung auf, sich bei den anstehenden Trilog-Verhandlungen (EU-Rat- EU-Kommission und EU-Parlament) für Verbesserungen an der geplanten europäischen Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy – RIS) einzusetzen.

Einige der vorgesehenen Maßnahmen würden die Komplexität der Regulierung noch verstärken, möglicherweise die Kosten erhöhen sowie die Beratungsmöglichkeiten und die Produktvielfalt für Kleinanleger einschränken. Ein nachgeschobenes Provisionsverbot sollte unterbunden werden.

Ein Zuwendungsverbot im beratungsfreien Geschäft müsse die Bundesregierung verhindern „um niedrige Kosten für Wertpapierkäufe und eine große Angebotsvielfalt zu erhalten“. Und die Regierung solle sich dafür einsetzen, dass „die Europäische Kommission davon absieht, in drei Jahren eine umfangreiche Evaluierung mit dem Ziel einer Einführung eines generellen Zuwendungsverbots zu starten, um für die Betroffenen Rechts- und Planungssicherheit zu gewährleisten“.

Derzeit liegt der RIS-Entwurf beim federführenden Ausschuss des Europäischen Parlaments. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (Econ) muss sich bereits mit 1074 Änderungsanträge befassen (VersicherungsJournal 16.11.2023). Bei der Umsetzung in nationales Recht müssten die nationalen Vertriebsstrukturen für beratungsintensive Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte hinreichend berücksichtigt werden, fordern die Unions-Abgeordneten.