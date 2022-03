Cashcow Unfall: Branche beklagt Rückgang von profitablem Geschäft

23.3.2022 – Die Versicherungsdichte der gerne als Gewinnsparte bezeichneten Unfallversicherung ist seit Jahren rückläufig. Auf einer Fachveranstaltung ging es gestern um Ursachen und Maßnahmen.

„Wir haben unglaublich viel für das Produkt getan, trotzdem kommen wir als Branche nicht voran“, sagte Torsten Schersching am Dienstag beim „MCC Online-Fachforum Unfallversicherung 2022“.

Der Prokurist und Direktionsbeauftragte Privatkunden der Württembergischen Versicherung AG forderte zur verstärkten Aufklärung der Bevölkerung über den Vertrieb, die Unternehmen und die Politik auf. Zudem wünscht er sich eine Marketingkampagne durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Beratungsauftrag der Vermittler

Die Versicherungsdichte sei zuletzt auf 41 Prozent gesunken (GDV-Zahl von 2019; VersicherungsJournal 7.9.2020, 14.9.2021), so Schersching. In keiner Altersklasse sei die Dichte größer als 50 Prozent. Senioren ab 65 Jahren und Kinder bis 18 Jahren seien unterdurchschnittlich versichert.

Im Hinblick auf die nur „rudimentäre gesetzliche Absicherung“ von Kindern sprach Schersching von einem Beratungsauftrag an die Vermittler. „Bei den Senioren ist die Tendenz mit einer Versicherungsdichte von 37,6 Prozent leicht positiv, aber das sind keine Vertriebserfolge, sondern liegt an der Entwicklung der Alterspyramide“, so Schersching.

Thomas Büchel berichtet von Deckungserweiterungen (Einschluss von Bänder- und Sehnenriss) und innovativen Vertriebsansätzen für die Altersklasse 20 bis 40 Jahre. Er ist Abteilungsleiter Unfall bei den LVM Versicherungen, die als Nummer acht am Markt (nach Beiträgen, 7.2.2022) bislang noch zulegen konnten.

Selten über Preise informiert

Im Seniorengeschäft gingen die Konzepte in Richtung „sicher und gesund im Alter“ mit Assistance und Reha. Den Angaben Büchels zufolge legt der LVM alle vier bis fünf Jahre einen Tarif auf. „Das ist dem Vertrieb sehr wichtig“, so der Abteilungsleiter Unfall. 2014 seien 85 Prozent des Bestandes alte Tarife gewesen. 2021 hätten Tarife von vor 2014 nur noch 19 Prozent ausgemacht, erläuterte er zum Bestandsmanagement.

Dass die Kunden immer informierter werden, lässt sich laut Büchel für die Unfallsparte nicht beobachten. Er verwies auf Studien, nach denen die Kunden in der Sparte Unfall „seltener ein Vergleichsangebot und eine Preisvorstellung“ hätten. Beispielsweise hatten 55 Prozent keine Vorstellung zur Prämienhöhe für die Unfallversicherung.

Die LVM-Vermittler verkaufen die Tarife mit einem Unfallberatungstool, bei dem der Kunde aktiv mitwirken muss und mit dem unter anderem die gesetzliche Absicherung visualisiert wird. Bei derartigen Beratungen zeige sich, dass das Storno in Folgejahren deutlich sinke.

Mehrzahl der Storni geht allen verloren

Die Stornobekämpfung ist auch für Patrick Prüss, Leiter Produkte & Innovation SHU der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ein wichtiger Hebel. In keiner Sparte scheine den Kunden der Sinn oder Gegenstand für die Versicherung so stark verlorenzugehen wie in Unfall, so dass sie diese ersatzlos aufgeben, sagte er.

Während in anderen Sparten unzufriedene Kunden mehrheitlich den Versicherer wechselten, kämen auf 100 Storni 58 generelle Produktaufgaben. Selbst im Bereich Rechtsschutz teilten sich die Storni in 56 Prozent Wechsler und 44 Prozent Nicht-Mehr-Versicherte.

Um das „sehr große“ Potenzial in Unfall zu heben, bedürfe es mehr Anstrengungen als reine Preis- und Leistungsveränderungen. Künftige Ansätze müssten Zielgruppen, Bedarf, Vertriebe und Produkte als ganzheitliches Kundenerlebnis umfassen.