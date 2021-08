Cash-Hitliste: Die umsatzstärksten Maklerpools

13.8.2021 – Die Fonds Finanz liegt auch in der aktuellen Cash-Hitliste Maklerpools nach Provisionserlösen mit großem Abstand auf dem Spitzenplatz. Dahinter kommt Überflieger Fondsnet, gefolgt von Netfonds, JDC und Domcura. Fast alle Dienstleister und Assekuradeure konnten trotz Corona ihre Provisionserlöse moderat steigern, vier Firmen gelang sogar ein deutliches Plus.

Die Cash.Print GmbH hat am Mittwoch auf ihrer Internetseite die Umsatzstatistik der Pools, Servicegesellschaften und Verbünde für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. In der „Cash Maklerpool-Hitliste 2021“ werden insgesamt 21 Unternehmen aufgeführt, die gegenüber dem Branchendienst ihre Provisionserlöse gemeldet haben. Darunter sind auch einige Assekuradeure.

Die Umsätze von 20 Firmen wurden von einem Steuerberater oder einer Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft testiert. Untestiert sind in dieser Ausgabe nur die Erlöse der Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH.

Die Gewinner 2020

Trotz der seit 18 Monaten anhaltenden Pandemie konnten nach Angaben von Cash 90 Prozent der befragten Maklerpools ihre Provisionserlöse im vergangenen Geschäftsjahr steigern. Wie bei den analysierten Finanzvertrieben (VersicherungsJournal 22.7.2021) stellt der Branchendienst fest, dass viele Maklerdienstleister im Vorjahr langsamer gewachsen sind als vor Corona.

Ein Minus von 3,85 Prozent musste nur die Allfinanztest.de GmbH Deutschland verkraften. Das größte Wachstum im Vergleich zu 2019 legte mit 97,76 die Fondsnet-Gruppe hin. Bereits im Vorjahr steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um knapp 35 Prozent (17.8.2020).

Auch nach Analyse der Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2021“ stieg Fondsnet im Ranking von der siebten auf die vierte Position auf (3.3.2021). Zuwächse von über 20 Prozent und mehr verbuchten die Blau Direkt GmbH & Co. KG (37,71 Prozent), die Netfonds AG und die Verticus Finanzmanagement AG.

Fonds Finanz bleibt Branchenprimus

Umsatzstärkster Maklerpool ist und bleibt die Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Das Unternehmen baute die Provisionserlöse im vergangenen Jahr auf 190 Millionen Euro aus (13.8.2021) und übertraf damit die definierte Zielmarke von 185 Millionen Euro (11.9.2020).

Netfonds mit einem Beitragsaufkommen von über 143 Millionen Euro musste Fondsnet vorüberziehen lassen. Auf dem vierten Rang folgt in der Aufstellung Jung DMS & Cie. AG mit einem Wachstum von 10,22 Prozent, aber 20 Millionen weniger an Provisionserlösen im Vergleich zu Netfonds. Mit einer fünfstelligen Zahl an Vertriebspartnern arbeiteten 2020 nur Fonds Finanz (28.000) und JDC (16.000).

An fünfter Stelle liegt die zum Finanzvertrieb MLP SE gehörende Domcura-Gruppe (17.6.2015), die den Umsatz um fast zwölf Prozent auf knapp 102 Millionen Euro steigerte. Unter der 100-Millionen-Marke bleibt dagegen die Fondskonzept AG auf dem sechsten Platz.

Der Überflieger aus den Vorjahren, die Hypoport-Tochter Qualitypool GmbH (22.8.2019), musste sich mit einer Steigerung von zehn Prozent zufriedengeben. Sondereffekte wie die 2019 vollzogene Verschmelzung der ASC Assekuranz-Service Center GmbH auf Qualitypool (6.8.2019) gab es 2020 nicht.

Unvollständige Liste

In der Auflistung fehlen, wie bereits in den Vorjahren, einige bedeutende Pools, Servicegesellschaften oder Verbünde.

So wurden unter anderem die Charta Börse für Versicherungen AG, die Invers Versicherungs-Vermittlungs GmbH, die PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. nicht berücksichtigt.