Capital: Die innovativsten Versicherer Deutschlands

10.3.2020 – Die Redaktion der Zeitschrift Capital und Statista kürten die „innovativsten Unternehmen Deutschlands“. Aus der Versicherungsbranche wurden Allianz, Axa, Ergo Direkt, Zurich, die Bayerische und Cosmos ausgezeichnet. Mit Clark, der DFV und Friendsurance waren auch drei Insurtechs im Ranking vertreten.

Zum ersten Mal wählte die Redaktion des Wirtschaftsmagazins Capital gemeinsam mit der Statista GmbH „die innovativsten Unternehmen Deutschlands“ aus. Die Ergebnisse veröffentlichte die Zeitschrift in einem Sonderheft, das der März-Ausgabe beiliegt.

Das Datenanalysehaus führt diese Auswertung bereits seit 2014 durch. Am Anfang des Prozesses stand nach Angaben der Zeitschrift eine Liste von 1.781 Unternehmen mit Hauptsitz oder Niederlassung in Deutschland, die als besonders innovativ gelten.

Angaben zur Methodik

Die Auswahl enthält Firmen, die bereits in den drei zurückliegenden Jahren platziert waren, und Innovationspreise gewannen. 55 Wettbewerbe sichtete die Redaktion nach eigenen Angaben dafür. Jedes ausgewählte Unternehmen ordnete man dann einer Branche zu.

Schließlich sortierte das Magazin die Unternehmen nach drei Größenklassen: „sehr groß“ (mehr als 1.000 Mitarbeiter), „groß“ (251 bis 1.000 Mitarbeiter) und klein bis mittelgroß (bis zu 250 Mitarbeiter).

Diese Liste sah sich dann ein Expertenpanel an. Befragt wurden nach Angaben der Zeitschrift zum einen Vertreter ausgezeichneter innovativer Unternehmen, zum anderen Mitglieder des sogenannten „Statista-Expert Circle“. Die Erhebung erfolgte vom 4. November bis zum 6. Dezember 2019. Insgesamt berücksichtigte die Redaktion die Stimmen von 3.042 Experten.

Sie sollten Firmen empfehlen, die durch

intelligente Produkte oder Dienstleistungen,

fortschrittliche Prozesse oder

eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur auffallen.

Innovative Firmen: vier und fünf Sterne

Zusätzlich konnten die Juroren angeben, in welchen Innovationsbereichen sie eine Firma als besonders stark wahrnehmen. Um „die kontinuierliche Innovationsleistung der Unternehmen zu würdigen“, so der Bericht, flossen in das Ergebnis zu 50 Prozent die Resultate der Statista-Erhebung aus dem Vorjahr ein.

Capital zeichnete Firmen aus, die in ihrer Branche überdurchschnittlich häufig empfohlen wurden. Unternehmen, deren Ergebnis über dem Median aller prämierten Firmen lag, erhielten fünf „Capital-Sterne“, alle übrigen vier Sterne.

Vier Versicherer ausgezeichnet

In der Kategorie Großunternehmen, die über 1.000 Mitarbeiter beschäftigen, zeichnete die Redaktion elf Unternehmen aus, darunter vier Versicherer und eine Krankenkasse. Die vier Konzerne aus der Assekuranz erhielten ihre Sterne aufgrund „intelligenter Produkte oder Dienstleistungen“. Das Ergebnis der Techniker Krankenkasse basiert auf „fortschrittlichen Prozessen“.

Assekuranz auch bei mittleren und kleineren Firmen vertreten

In der Kategorie mittelgroße Unternehmen (251 bis 1.000 Mitarbeiter) würdigte Capital zwei Versicherer: Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. („die Bayerische“) erhielt vier Sterne für ihre Produkte und Dienstleistungen. Die Cosmos Lebensversicherungs-AG schnitt ebenfalls mit vier Sternen ab.

Bei den kleineren bis mittelgroßen (bis zu 250 Mitarbeiter) Firmen können sich drei Insurtechs über eine Auszeichnung freuen: Die Clark Germany GmbH, die DFV Deutsche Familienversicherung AG und Friendsurance (eine Marke der Alecto GmbH) bekamen ebenfalls vier Sterne für ihre Angebote.