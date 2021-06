BVK: Digitales Riester-Produkt ist eine Kampfansage

31.5.2021 – Mit deutlichen Forderungen an eine neue Bundesregierung hat sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute zu Wort gemeldet. Er hofft weiter auf eine Riester-Reform und lehnt einen Provisionsdeckel und weitere Reformen ab. Erst müsse die bisherige Regulierung geprüft werden.

„Der Vorschlag, ein rein digital abschließbares Riester-Produkt ohne Beratung durch Vermittler einzuführen, ist eine Kampferklärung“, sagte Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK).

Michael H. Heinz (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

BVK hält an Riester fest

„Wenn der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft den Kampf will, wird er ihn bekommen“, so der BVK-Chef anlässlich einer Onlinediskussion im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Verbandes am Freitag.

Ein so schwieriges lebensbegleitendes Vorsorgeprodukt könne nicht einfach wie ein Kaugummi aus einem Automaten gezogen werden. Ein Abschluss ohne Beratung und Courtage käme nicht in Frage. Der BVK sei aber bereit, das Produkt mit allen technischen Mitteln zu beraten.

Weiterhin hält der Vermittlerverband an einer Reform des Riester-Systems fest und möchte mit „seiner Expertise“ daran beteiligt werden. Vor allem müssten bestehende Verträge geschützt werden.

„Es darf keinen Verrat an den 16 Millionen-Riester-Kunden geben“, sagte BVK-Vizepräsident Gerald Archangeli.

CDU/CSU: Olaf Scholz hat Riester verschleppt

In einer Onlinediskussion wurde deutlich, dass die Partei Bündnis 90/Die Grünen die Riester-Rente ganz abschaffen möchte. „Riester ist nicht überlebensfähig“, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt. Die geförderte Altersvorsorge solle künftig über einen staatlichen Fonds organisiert werden.

Demgegenüber sieht die CDU/CSU Riester immer noch als „ein Erfolgsmodell“ an, dass wegen seiner großen Verbreitung weitergeführt werden müsse. Das bestätigte der Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Brodesser.

„Alle Reformvorschläge sind vom Bundesfinanzministerium, namentlich von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, verschleppt worden“, kritisierte Brodesser. Das sei eine Frechheit und ein Bärendienst für die zusätzliche private Altersvorsorge.

Abschaffung der Provisionen wurde einstimmig abgelehnt

Im BVK-Leitantrag „Überregulierung und Pandemie – Versicherungs-Vermittlung im Wandel“ haben die Delegierten der virtuell durchgeführten Veranstaltung zudem einstimmig beschlossen, dass eine Abschaffung der Provisionsvergütung auch nach der Bundestagswahl auf keinen Fall akzeptiert werde.

„Alle Parteien, die vorhaben, dieses seit Jahrzehnten bewährte System zu ändern, werden die geballte Interessenvertretung des BVK und der rund 200.000 Vermittlerinnen und Vermittler zu spüren bekommen“, kündigte Heinz an. Auch ein Provisionsdeckel, in welcher Form auch immer, werde rundherum abgelehnt.

Der Grünen-Politiker Stefan Schmidt signalisierte in der Diskussion, dass er sich hier durchaus, entgegen dem Parteiprogramm, einen Wettbewerb der Vergütungssysteme vorstellen kann.

Wir wollen eine Garantie für den Erhalt der privaten Krankenversicherungen. BVK-Präsident Michael H. Heinz

Stopp für Regulierung

Hinsichtlich des Gesundheitsschutzes fordert der BVK von einer neuen Bundesregierung ein klares Bekenntnis zum dualen Gesundheitssystem. Heinz: „Wir wollen eine Garantie für den Erhalt der privaten Krankenversicherungen.“

Laut BVK-Leitantrag soll es zudem für die Vermittlerbranche ein Regulierungsmoratorium geben. „Das soll solange gelten, bis die Evaluierung der EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD abgeschlossen ist“, forderte BVK-Vizepräsident Archangeli.

Der Verband lehnt daher auch weitere Regulierungsvorhaben grundsätzlich ab. Das gilt beispielsweise für den „Digital Operational Resilience Act“ (DORA), mit dem digital verwaltete Daten sicherer werden sollen.

Gerald Archangeli (Archivbild: Meyer)

Nachhaltige Produkte bringen

Unzufrieden ist die Vermittlerschaft zudem mit der Versicherungswirtschaft in Sachen Nachhaltigkeit. „Wir fordern, dass mehr nachhaltige Produkte bereitgestellt werden, weil diese vermehrt von den Kunden nachgefragt werden“, so Archangeli.

Zudem müssten die Assekuranzen besser und transparenter informieren, denn seit dem 10. März gelte die EU-Transparenzverordnung (VersicherungsJournal 12.2.2021, 9.2.2021).

Danach müssten sich alle Vermittlerbetriebe mit drei und mehr Angestellten verpflichten, ihre Kunden über Nachhaltigkeitsrisiken ihrer Anlage aufzuklären.

Nachhaltigkeit soll nach Meinung des BVK auch bei der Vergütung eine größere Rolle spielen. Statt einer Vertriebssteuerung über Bonifikationen bei Exklusivvermittlern wird eine stärkere Orientierung an laufzeitorientierten Provisionen gefordert.

Gewinneinbruch durch Corona

Die Gewinne für Versicherungsvermittler sind durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie um zehn Prozent gesunken. Das geht aus einer aktuellen Umfrage im Auftrag des BVK hervor. Befragt wurden durch Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund rund 400 Vermittlerbetriebe.

Die Umsätze sind um rund sieben Prozent zurückgegangen. Betroffen wären aber überwiegend kleinere Unternehmen. BVK-Präsident Michael Heinz bewertet die Lage aber trotzdem positiv: „Obwohl wir unsere Beratungen wegen der Pandemie digital und telefonisch durchführen mussten, war die Nachfrage noch gut.“

Die Vermittler wären im Vergleich zu anderen Branchen relativ glimpflich davongekommen. 55 Prozent der Vermittler mussten coronabedingte Stornierungen von Verträgen hinnehmen. Rund 18 Prozent der Vermittler haben staatliche Hilfe erhalten und 23 Prozent haben ihre Mitarbeiter zeitweise in Kurzarbeit geschickt.

Vier Prozent der Vermittler wollen aufgeben

Rund vier Prozent der Vermittler wollen künftig ihren Betrieb sogar aufgeben. Diese Zahl wird aber vom BVK nicht als ein durch die Pandemie beschleunigter Rückgang bei den Vermittlerbetrieben angesehen.

Archangeli warnte aber davor, dass möglicherweise durch eine künftige Insolvenzwelle weitere Vermittler mit Schwerpunkt Gewerbeversicherung von der Pandemie betroffen sein könnten. Die Einstellung eines Betriebs gilt als Risikowegfall und führt zur Auflösung der Betriebspolicen.