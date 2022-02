BVI meldet Boom bei Aktienfonds

11.2.2022 – Den deutschen Aktienfonds flossen im vergangenen Jahr mit 50 Milliarden Euro doppelt so viele Mittel wie im Vorjahr zu. Auf Platz zwei liegen Mischfonds. Der Absatz der Investmentfondsbranche stieg insgesamt im Jahr 2021 auf den Rekordwert von fast 250 Milliarden Euro. Dazu steuerten Privatanleger 118 Milliarden Euro bei. Über 4,3 Billionen Euro verwaltete die Branche Ende des Jahres 2021 – gleichfalls eine neue Höchstmarke. In den ersten neun Monaten 2021 wurden 2,1 Millionen neue Wertpapierdepots eröffnet. Der BVI fordert eine klare, Europa-weit geltende Definition des Begriffs „Nachhaltigkeit“ und die Lockerung der Beitragsgarantie bei Riester-Produkten.

In Zeiten von Negativzinsen und steigenden Börsenkursen werden Fondsanleger mutiger. Wie bereits im Jahr zuvor waren Aktienfonds 2021 die beliebteste Fondsgruppe. Dabei haben sich die Zuflüsse mit 50 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 24.2.2021) mehr als verdoppelt. Aktiv gemanagte Aktienfonds erzielten rund 32 Milliarden Euro und Aktien-ETFs 18 Milliarden Euro.

Investmentfonds Absatz (Bild: BVI)

Neue Bestmarken bei Bestand und Absatz

Alexander Schindler, Präsident des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. (BVI), konnte auf der diesjährigen Jahrespressekonferenz am Donnerstag eine ganze Reihe neuer Rekorde vermelden. Über 4,3 (Vorjahr: 3,85) Billionen Euro verwaltete die Branche Ende des Jahres 2021. Auf Publikumsfonds entfielen dabei 1,47 (Vorjahr: 1,2) Billionen Euro – gleichfalls ein neuer Höchststand.

Der Absatz der Branche stieg auf den Rekordwert von fast 250 (Vorjahr: 101) Milliarden Euro. Dazu steuerten Privatanleger 118 (Vorjahr: 43) Milliarden Euro über offene Publikumsfonds bei und übertrafen damit die alte Bestmarke aus dem Jahr 2000 (75 Milliarden Euro) deutlich.

Größte Fondsgruppe sind weiterhin die für institutionelle Anleger verwalteten offenen Spezialfonds mit 2,18 (Vorjahr: 1,99) Billionen Euro. Hier sind Versorgungswerke und Versicherungen die wichtigsten beiden Kundengruppen. Im letzten Jahr wurden netto 131 (Vorjahr: 79) Milliarden Euro investiert.

Privatanleger setzen verstärkt auf Aktien

Aktienfonds waren nicht nur Spitzenreiter in der Absatzhitliste der offenen Publikumsfonds, sondern sind mit einem Gesamtvermögen von 633 (Vorjahr: 459) Milliarden Euro auch weiterhin die größte Fondsgruppe. Auf Platz zwei liegen Mischfonds. Mit 42 Milliarden Euro hat sich der Mittelzufluss vervierfacht. Insgesamt verwalten die BVI-Mitglieder hier 403 (Vorjahr: 327) Milliarden Euro.

Mehr Mittel investierten Privatanleger auch in Rentenfonds. Ihnen flossen zehn (Vorjahr: eine) Milliarde Euro zu. Das verwaltete Vermögen blieb mit 231 Milliarden Euro nahezu unverändert. Gleiches gilt für Zuflüsse in Geldmarktfonds in Höhe von 7,7 Milliarden Euro.

Immobilienfonds folgen auf der Absatzliste erst auf Platz fünf. Fondsanteile im Wert von 7,2 (Vorjahr: 8,3) Milliarden Euro wurden abgesetzt. Gemessen am Fondsvermögen liegt diese Gruppe mit 125 (Vorjahr: 118) Milliarden Euro unverändert auf Platz vier.

Investmentfonds Vermögen (Bild: BVI)

Mehr Sparer entdecken Wertpapiere für sich

Als Gründe für den Absatzrekord führte BVI-Präsident Schindler sowohl die Inflationsrate von 3,1 Prozent im letzten Jahr als auch die Negativzinsen an: „Zuletzt waren Sparer in den 70er Jahren mit so niedrigen Realzinsen konfrontiert. Angesichts dieser Lage haben viele Bürger 2021 die Wertpapieranlage für sich entdeckt.“

Laut Bundesbank wurden in den ersten drei Quartalen 2021 insgesamt 2,1 Millionen neue Depots eröffnet. Das ist die höchste Zahl seit dem Jahr 2001. Ende Oktober gab es 27 Millionen Wertpapierdepots bei Kreditinstituten. Der BVI verzeichnet eine stark steigende Zahl von Verträgen mit Fondssparplänen. Hier betrage das Fondsvermögen mehr als16 Milliarden Euro.

Nachhaltigkeit entwickelt sich zum Dauerthema

Publikumsfonds mit Nachhaltigkeits-Merkmalen erzielten 2021 Zuflüsse von 60 (Vorjahr: 21) Milliarden Euro. Schindler merkte dazu an, dass deutsche Fondsgesellschaften im internationalen Vergleich eher vorsichtig bei der Klassifizierung ihrer Fonds als nachhaltig sind.

BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter stellte erneut fest, dass zentrale Probleme von nachhaltigen Fonds weiterhin ungeklärt sind und forderte unter anderem eine klare, Europa-weit geltende Definition. Er geht davon aus, dass es seitens der Bafin durch eine neue Richtlinie Hürden für die Zulassung von Fonds als nachhaltig geben wird. „Solche Barrieren gibt es in Luxemburg nicht.“

Deshalb müsse die Frage nach Mindestanforderungen in Sachen Nachhaltigkeit nicht national, sondern international geklärt werden. Außerdem setzt sich der BVI auch bei der neuen Ampelregierung dafür ein, Riester zu reformieren. „Die Beitragsgarantie muss gelockert werden“, so Richter.