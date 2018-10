Bußgeldbescheid: K(l)eine Tricksereien mit der Verjährung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

18.10.2018 –

Personalberater dürfen mit ihren Wunschkandidaten am bisherigen Arbeitsplatz nicht beliebig telefonieren. Ob das auch für Anrufe per privatem Mobiltelefon gilt, war in einem Prozess vor dem Frankfurter Oberlandesgericht strittig. (Bild: DT / 7, Pixabay, CC0) mehr ...