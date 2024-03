Bundesregierung schiebt Rentenpaket II an

5.3.2024 – Das Rentenpaket II soll nach Angaben der Bundesregierung noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Kernelemente sind die Sicherung des Rentenniveaus und der erstmalige Einstieg in eine Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Bundesminister Hubertus Heil und Christian Lindner gaben sich überzeugt, dass auch künftige Bundesregierungen an der langfristigen Kapitaldeckung festhalten würden.

Die Bundesregierung hat am Dienstag den Referentenentwurf für das Rentenpaket II in die Ressortabstimmung gegeben. Ziel sei die Verabschiedung des Gesetzentwurfs noch vor der Sommerpause des Deutschen Bundestags, sagte Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) vor der Presse in Berlin.

Im Kern geht es um die Festschreibung des Rentenniveaus bei 48 Prozent und um den langfristigen Einstieg in ein Element der Kaitaldeckung, um ab Mitte der 2030er Jahre die wegen der alternden Bevölkerung drohenden Beitragsanstiege dämpfen zu können.

Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung eine Daueraufgabe

Herzstück der Altersvorsorge sei die gesetzliche Rentenversicherung, erklärte Heil. Für den Bundesarbeitsminister erwarten die Bürger bei der Rente Verlässlichkeit.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte auf derselben Pressekonferenz, die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung bleibe auch für künftige Bundesregierungen eine Daueraufgabe. Derzeit schieße der Bund jährlich 100 Milliarden Euro in die Rentenkasse zu.

Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik

Mit dem neuen Baustein für die Rente in Form des Generationenkapitals vollziehe die Bundesregierung einen Paradigmenwechsel, so Lindner. Man nutze die Chance des Kapitalmarkts. Die am Kapitalmarkt zu erzielenden Renditen lägen deutlich über dem Kapitaldienst, den Deutschland mit seiner Reputation leisten müsse.

Der Bundesfinanzminister verwies auf den bereits bestehenden Kapitalfonds Kenfo (Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung), der eine Rendite von 11,1 Prozent erzielt habe. Kenfo soll zunächst den Aufbau des Kapitals für das Generationenkapital in öffentlicher Verwaltung mit übernehmen.

Generationenkapital startet mit zwölf Milliarden Euro

Lindner zufolge startet der neue Kapitalfonds mit zwölf Milliarden Euro. Jährlich soll er dann um jeweils drei Prozent erhöht werden. Ziel sei es, im Jahr 2035 ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreicht zu haben. Dann könne der Fonds aus seinen Erträgen jährlich mit zehn Milliarden Euro einen Beitragsanstieg zu dämpfen.

Heil erinnerte daran, dass es seit 2018 gelungen sei, den Rentenbeitrag mit 18,6 Prozent stabil zu halten. Dies werde auch die kommenden Jahre noch gelingen. Mit der Alterung der Bevölkerung und den in Rente gehenden Babyboomern der 1960er Jahre werde aber der Beitragsdruck zunehmen.

„Die wesentliche Schlacht passiert am Arbeitsmarkt“, sagte Heil und verwies auch auf das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Die Haltelinie beim Rentenniveau solle zunächst bis 2039 halten. Ziel sei aber eine dauerhafte Lösung, sagte Heil

Reformen bei der bAV und privaten Vorsorge sollen noch 2024 folgen

Zum Jahresende 2024 stehen dann nach Angaben der beiden Minister Reformen in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und der privaten Altersvorsorge inklusive der Riester-Rente an. Auch der noch offene Punkt der Altersabsicherung von Selbstständigen soll in dieser Legislaturperiode abgearbeitet werden.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) begrüßte, dass es jetzt endlich mit der Reformpolitik in der Alterssicherung losgehe. GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen erklärte in Berlin: „Das Rentenpaket macht hoffentlich den Weg für notwendige Reformen der betrieblichen und privaten geförderten Altersvorsorge frei.“ Reformen seien überfällig aufgrund der rapiden demografischen Entwicklung