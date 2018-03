Bundesregierung hofft auf neue Impulse bei der Riester-Rente

16.3.2018 – Das Bundesfinanz-Ministerium hat auf eine Kleine Anfrage der Grünen hin neue Daten zur Riester-Rente vorgelegt. Die Partei leitet daraus erhebliche Schieflagen bei der geförderten privaten Altersvorsorge ab. Ihr rentenpolitischer Sprecher Markus Kurth forderte hier einen Neustart. Laut Angaben des Finanzministeriums unterstützt die Bundesregierung das Ziel, das Preis-Leistungs-Verhältnis von Riester-Produkten zu verbessern.

Die Grünen haben in einer Kleinen Anfrage neue Daten zu den Entwicklungen bei der Riester-Rente in Erfahrung bringen wollen. In der Antwort des inzwischen aus dem Amt geschiedenen Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium der Finanzen (BMF), Dr. Michael Meister (CDU), wird zunächst darauf verwiesen, dass seit diesem Jahr einmal jährlich eine zentrale statistische Auswertung zur Riester-Förderung öffentlich gemacht werden soll.

3,3 Millionen ruhende Verträge

Die Antwort auf die Kleine Anfrage liegt dem VersicherungsJournal vor. Die Zahl der abgeschlossenen Riester-Verträge stagniert seit dem Jahr 2015 bei rund 16,5 Millionen, wobei Zuwächse im Wesentlichen nur beim Wohn-Riester erreicht werden (VersicherungsJournal 15.12.2017). Dabei werde die Anzahl der ruhend gestellten Riester-Verträge aktuell auf gut ein Fünftel geschätzt, schreibt Meister unter Berufung auf Zahlen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Damit werden rund 3,3 Millionen Verträge nicht mehr bespart. Und nach Auswertung der Daten durch die Grünen nutzen 2,2 Millionen Riester-Sparer ihren Zulagenanspruch zu weniger als 50 Prozent aus.

Ergebnisse zur Riester-Förderung, Stichtag 15. Mai 2017 (Bild: BMF)

Das Finanzministerium erklärte, Ziel bleibe es, dass möglichst viele Personen – gerade auch die mit geringem Einkommen – in vollem Umfang von der Zulagenförderung profitieren. Auch dürfte die Erhöhung der Grundzulage um gut 13,5 Prozent auf jährlich 175 Euro von diesem Jahr an einen weiteren Anreiz setzen, die volle Zulagenförderung zu erreichen.

Dass der Großteil der Personen mit einem Riester-Vertrag nicht die volle Zulage bekommt, legten bereits kürzlich vom BMF veröffentlichte Zahlen zur Riester-Zulagenförderung dar. Nur gut jeder Dritte Riester-Sparer erhält diesen Daten zufolge die volle Zulage (VersicherungsJournal 12.2.2018).

Grüne: Geförderte Altersvorsorge muss neu gestartet werden

Auf den ersten Blick sei positiv herauszustellen, dass mehr Frauen als Männer auf die staatlich geförderte Altersvorsorge setzten, so die Grünen. Allerdings handele es sich vielfach nur um Geringverdienerinnen. 53,9 Prozent verfügten nur über ein Jahreseinkommen von unter 10.000 bis unter 20.000 Euro.

Auf der anderen Seite würden nur 12,5 Prozent der Frauen über ein Jahreseinkommen von über 40.000 Euro verfügen können, während dieser Anteil bei den Männern 41,3 Prozent ausmache. Im Ergebnis würden Geringverdiener durch die Riester-Förderung zu wenig und Gutverdiener zu viel unterstützt.

„Die geförderte private Altersvorsorge kann nur nach einem Neustart Zukunft haben“, erklärte Markus Kurth, der rentenpolitische Sprecher der Partei. Die Riester-Rente sei heute alles andere als fair, sozial und transparent. Die Grünen plädieren schon länger für einen öffentlich verwalteten, einfachen und kostengünstigen Bürgerfonds, der allen Menschen offenstehen soll.

Produktinformations-Blatt schafft Kostentransparenz

Die Bundesregierung unterstützt nach den Angaben des Finanzministeriums das Ziel, das Preis-Leistungs-Verhältnis von Riester-Produkten zu verbessern. So seien die Anbieter von Riester-Verträgen seit 2017 verpflichtet, auf einem Produktinformations-Blatt die Kosten und Kostenstruktur offenzulegen (VersicherungsJournal 6.3.2017, 31.8.2016).

Im Auftrag der Bundesregierung würden zudem Verbrauchertests durchgeführt, um gegebenenfalls bestehende Verständnisbarrieren bei dem Produktinformations-Blatt zu identifizieren. Zudem sei fünf Jahre nach Einführung dieser Informationspflicht eine grundlegende Evaluierung geplant.

Vorankommen will die Bundesregierung auch beim Projekt säulenübergreifende Altersvorsorge-Information. Ein Forschungsvorhaben sei an das Beratungsunternehmen Aon Hewitt GmbH vergeben worden. Das Gutachten dürfte im Oktober 2018 vorliegen.