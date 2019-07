Bundesregierung empfiehlt private Reise-Krankenversicherung

24.7.2019 – Vor möglichen Lücken des gesetzlichen Krankenversicherungs-Schutzes im Ausland warnt die Patientenbeauftragte und rät insbesondere bei Zielen außerhalb der EU zur ergänzenden Vorsorge. Die Zusatzpolice empfiehlt auch die Actimonda Krankenkasse. Sie weist zudem auf Besonderheiten bei Kreuzfahrten hin.

Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten (Patientenbeauftragte) hat sich anlässlich der Ferienzeit zu Wort gemeldet. Professorin Dr. Claudia Schmidtke rät Reisenden:

„Bei all der Ferienvorfreude ist schnell vergessen, dass auch im Urlaub etwas passieren kann. Der Krankenversicherungs-Schutz ist jedoch nicht überall im Ausland gegeben. Reisewillige sollte daher im Vorfeld einer Auslandsreise mit ihrer Krankenkasse klären, welcher Versicherungsschutz im jeweiligen Reiseland besteht.“

Bei Reisen in das europäische Ausland sollten gesetzliche Krankenversicherte ihre elektronische Gesundheitskarte nicht vergessen, denn auf der Rückseite sei die europäische Krankenversicherungs-Karte abgedruckt. Werde diese bei medizinisch notwendigen Behandlungen vorgelegt, könne die Versicherung auch im Ausland in Anspruch genommen werden.

Ausgenommen von der Erstattung seien landesübliche Gebühren oder Selbstbeteiligungen.

Das Ausland ist manchmal näher als vermutet

Schiffsreisende geraten mitunter schneller ins versicherungstechnische Ausland, als vermutet. Besteigt ein Passagier zum Beispiel in Hamburg oder Kiel ein Kreuzfahrtschiff der Reederei Aida Cruises – German Branch of Costa Crociere S.p.A., so wird eine Behandlung durch den Bordarzt nach italienischem Recht erstattet, weil die Schiffe unter der Flagge dieses Landes fahren.

Darauf weist die Actimonda Krankenkasse hin. Das Heimatland des Schiffes sei auch dann maßgeblich, wenn der medizinische Notfall sich in deutschem Hoheitsgebiet ereigne, zum Beispiel auf der Elbe oder der Kieler Förde.

Schiffsärzte meist ohne Kassenzulassung

Umgekehrt gelte für Passagiere auf Schiffen unter deutscher Flagge, dass sie an Bord weltweit nach den Bestimmungen des deutschen Sozialgesetzbuches versichert seien. Erst wenn sie das Schiff in einem ausländischen Hafen verlassen, zum Beispiel für eine Besichtigung, würde das Recht des Reiselandes angewandt.

Nach der Einschätzung von Actimonda-Pressesprecher Ralf Steinbrecher haben die Bordärzte meist keine Zulassung als Kassenarzt und stellen daher Privatrechnungen aus. Bei medizinischen Notfällen würde aber zumindest das Kassenhonorar erstattet.

Klare Empfehlung: Versicherung abschließen

Die Krankenkasse empfiehlt: Bei Reisen ins Ausland – ganz gleich, ob EU oder Nicht-EU – ist der Abschluss einer Auslandsreise-Krankenversicherung sinnvoll. In Nicht-EU-Staaten können sich Reisende damit als Privatpatient behandeln lassen.

Auch bei Reisen ins EU-Ausland ist eine Zusatzversicherung sinnvoll: "Leistungen wie ein Rücktransport im Krankheitsfall, örtliche Zuzahlungen oder die Nutzung privater medizinischer Einrichtungen werden nicht über die Europäische Krankenversicherungs-Karte abgedeckt, jedoch durch eine Auslands-Krankenversicherung.“

Die Patientenbeauftragte weist ausdrücklich auf die Risiken von Reisen ins fernere Ausland hin: „In fast allen außereuropäischen Ländern gilt jedoch kein Versicherungsschutz. Nur in wenigen Ländern werden in Notfällen die Kosten für medizinische Behandlungen bei Vorlage eines speziellen Urlaubskrankenscheins der deutschen Krankenkasse übernommen.“

Schmidtke empfiehlt: „Bei solchen Reisezielen sollte daher erwogen werden, eine private Auslandsreise-Krankenversicherung abzuschließen. Im Notfall müssen Urlauber Krankheitskosten sonst vollständig selbst bezahlen.“