Bundesregierung begrenzt Anwendung des Provisionsdeckels

19.1.2023 – Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Abschluss eines Darlehensvertrages und Abschluss einer Risiko-Lebensversicherung führt nicht notwendig dazu, dass eine Restschuldversicherung vorliegt und damit der Provisionsdeckel greift. Dies teilt die Exekutive auf Nachfrage der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion mit. Der BVK sieht sich in seiner Rechtsauffassung bestätigt.

„Reicht nach Auffassung der Bundesregierung ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Abschluss eines Darlehensvertrages und Abschluss einer Risiko-Lebensversicherung allein aus, damit der Provisionsdeckel des § 50a VAG greift […]?“

Diese und zwölf weitere Fragen zu Provisionen beim Abschluss von Restschuld- und Risiko-Lebensversicherungen sowie der Abfrage von Nachhaltigkeits-Präferenzen hat die CDU/ CSU-Bundestagsfraktion im Dezember bei der Exekutive eingereicht. Die „Kleine Anfrage“ wurde jetzt in Teilen vorab beantwortet.

Zeitlicher Zusammenhang nicht ausschlaggebend

„Nein. Ein zeitlicher Zusammenhang führt nicht notwendig dazu, dass eine Restschuldversicherung vorliegt und damit der Provisionsdeckel nach § 50a VAG, der am 1. Juli 2022 in Kraft getreten ist, greift“, heißt es darin.

„Eine Restschuldversicherung liegt aber regelmäßig zum Beispiel dann vor, wenn zum Zweck der Absicherung von Ansprüchen aus einem Darlehensvertrag die Versicherung im zeitlichen Zusammenhang mit der Begründung des Darlehensvertrags abgeschlossen wird und es sich bei dem Darlehensgeber zugleich um den Versicherungsvermittler handelt“, schreiben die zuständigen Stellen.

Rechtsauffassung bestätigt

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), der im Vorfeld eine weite Auslegung des Provisionsdeckels auf Risiko-Lebensversicherungen kritisiert hatte, begrüßt die Klarstellung.

Michael H. Heinz (Archivbild: Brüss)

„Die Bundesregierung teilt in ihrer Antwort unsere Rechtsauffassung, dass allein ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Abschluss einer Risiko-Lebensversicherung und der Gewährung eines Darlehens nicht ausreicht, um Versicherungs-Unternehmen oder Darlehensgeber zu berechtigen, Provisionen nach § 50a VAG zu deckeln“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz.

„Damit kommen all diejenigen Unternehmen in Erklärungsnot, die meinen, Provisionen bei der Vermittlung von Risiko-Lebensversicherungen kürzen zu müssen, wenn diese allein zeitnah zur Gewährung eines Darlehens abgeschlossen wurden“, hebt er hervor.

Begrenzung auf Ablösung eines Geldbetrages

Berlin stelle zudem in der Antwort klar, dass nur dann ein Provisionsdeckel greift, wenn eine Risikolebenspolice auch tatsächlich auf die Erfüllung der Ansprüche aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gerichtet ist und daher einzig als Restschuldversicherung ein Darlehen absichern soll, also den Ausfall von laufenden Tilgungs- und Zinszahlungen durch den Kreditnehmer, berichtet der BVK weiter.

„Auf eine Risiko-Lebensversicherung, welche gerade nicht die konkrete Ablösung des Darlehens- oder sonstigen Geldbetrages oder die Bedienung der laufenden Tilgungs- und Zinszahlungen, sondern lediglich eine Auszahlung der Versicherungssumme an die Berechtigten vorsieht, ist daher ein Provisionsdeckel nach § 50a VAG nicht anwendbar“, verdeutlicht der Verband.

Keine weiteren bürokratische Auflagen zum Thema Nachhaltigkeit

Die Unionsfraktion wollte unter anderem auch wissen, wie die Exekutive der Möglichkeit gegenüber steht, dass analog zur Erstinformationspflicht zum Vertriebsstatus und zu der Registrierung ebenfalls eine Kunden-Erstinformation zum Thema Nachhaltigkeit als Angebot zur freiwilligen Nutzung empfohlen wird.

„Mit einer Erstinformation könnte zwar allgemein schon über die Grundlagen des Themas der Nachhaltigkeit informiert werden. Die konkrete Abfrage und Berücksichtigung der Nachhaltigkeits-Präferenzen der Kundin oder des Kunden müssten jedoch zusätzlich erfolgen“, wird berichtet.

Daher seien aus Sicht der Bundesregierung hinsichtlich der möglichen Einführung einer Erstinformation eventuell drohende Nachteile durch überbordende Bürokratie und Überfrachtung des Kunden beim geschäftlichen Erstkontakt in eine Abwägung einzubeziehen.

Diese Haltung begrüßt der BVK. Wichtig sei, „praxisgerechte Lösungen zu finden, um das Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche weiter voranzubringen“, teilt der Verband mit. Insgesamt sehe man in der Beratung zur Nachhaltigkeit neue Vertriebschancen für Vermittler.

Fünf Gesellschaften sollen geprüft werden

Beantwortet wurde zudem die Frage, bei wie vielen Anbietern die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) Anlass sieht, diese aufgrund ihrer vermeintlich zu hohen Effektivkosten bei kapitalbildenden Lebensversicherungs-Produkten einer näheren Prüfung zu unterziehen.

Die Bafin habe mitgeteilt, dass sie sich die Prüfung ausgewählter auffälliger Unternehmen als Jahresziel für das Jahr 2023 gesetzt habe, so Berlin. Die Identifizierung der Unternehmen, die für eine nähere Prüfung in Betracht kommen, dauere an.

„Sodann wird die Bafin die Zahl der im Rahmen des Jahresziels zu prüfenden Lebensversicherungs-Unternehmen abschließend festlegen“, heißt es. Es sei laut Bafin vorgesehen, mindestens fünf Unternehmen zu prüfen. Der risikobasierte Aufsichtsansatz werde erstmalig angewendet.