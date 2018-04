Bundesregierung äußert sich zu Run-off-Plattformen

10.4.2018 – Die Bundesregierung sieht den Verkauf von Lebensversicherungs-Beständen an Abwicklungsfirmen offenbar gelassen. Diese Run-off-Plattformen unterlägen denselben aufsichtsrechtlichen Regulierungen wie Lebensversicherer, heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Zudem sei das Volumen vergleichsweise gering. Die betroffenen Kunden seien durch die geltenden gesetzlichen Anforderungen geschützt.

Der Verkauf von Lebensversicherungs-Beständen an sogenannte Run-off-Plattformen hat in jüngster Zeit für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt (VersicherungsJournal 4.4.2018, 30.1.2018, 27.10.2017). Wie die Bundesregierung die Entwicklung sieht, wollte die FDP-Bundestagsfraktion in einer Kleinen Anfrage erfahren.

Aufsichtsrechtliche Regelungen wie bei Lebensversicherern

Frank Schäffler (Bild: Dilek Paul)

In seiner Antwort auf die Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler (Bundestagsdrucksache 19/1514) schreibt das Bundesministerium der Finanzen (BMF), derzeit seien drei Run-off-Plattformen im Bereich der Lebensversicherung tätig. Und in den Jahren 2013 bis 2017 seien fünf Lebensversicherungs-Unternehmen von einer Run-off-Plattform erworben worden.

Im Jahr 2016 hätten die verdienten Bruttobeiträge dieser Versicherungsbestände 1,6 Milliarden Euro betragen. Dies entspreche aber nur 1,9 Prozent der verdienten Bruttobeiträge der Lebensversicherungs-Branche.

Die Bundesregierung sieht das Ganze eher gelassen, da Run-off-Plattformen denselben aufsichtsrechtlichen Regelungen unterlägen wie Lebensversicherer, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage weiter. Zudem sieht sie keine Notwendigkeit, dass die durch die Übertragung betroffenen Kunden einem solchen Deal zustimmen müssten. Diese seien bereits durch die geltenden gesetzlichen Anforderungen geschützt.

Interessen der Altkunden wahren

Schäffler sagte dem VersicherungsJournal: „Die Niedrigzinspolitik der EZB [Europäischen Zentralbank] auf der einen Seite und das Garantiezinsversprechen der klassischen Lebensversicherungen auf der anderen Seite beißen sich immer mehr.“ Deshalb würden immer mehr Lebensversicherer ihr Neugeschäft einstellen und ihre Bestände auf Run-off-Plattformen übertragen.

Für den FDP-Politiker ist wichtig, dass der Gesetzgeber und die Versicherungsaufsicht gerade beim Verkauf einer Lebensversicherungs-Gesellschaft prüfen, „ob es hier nicht nur zu einem verdeckten Abstoßen von Verträgen mit hohem Garantiezins kommt, um anschließend das Neugeschäft unter einer neuen Gesellschaft wieder ankurbeln zu können“. Dies wäre eindeutig gegen die Interessen der Altkunden gerichtet.

EU-Kommission könnte Regelwerk für Run-off-Plattformen schaffen

Während die Bundesregierung für sich derzeit offenbar keinen Handlungsbedarf sieht, verweist sie aber zugleich auf Überlegungen in der EU-Kommission über ein Regelwerk für Run-off-Plattformen. „Nach Kenntnis der Bundesregierung erwägt die Europäische Kommission, einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Versicherungs-Unternehmen vorzulegen“, schreibt das BMF. Zeitplan und Umfang des Vorhabens seien aber noch offen.

Nach Einschätzung der Bundesregierung können Run-off-Plattformen bei entsprechender Größe „Versicherungsbestände effizient und kostengünstig verwalten, zumal keine Vertriebskosten anfallen“. Auch in der Kapitalanlage könnten sich wegen des fehlenden Neugeschäfts Vorteile ergeben, weil die künftigen Ein- und Auszahlungen genauer prognostiziert werden könnten.

Auch Bündnis 90/Die Grünen haben eine Kleine Anfrage zum Run-off-Geschäft gestellt (Bundestagsdrucksache 19/1429). Die Antwort hierauf steht noch aus.