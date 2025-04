Bundesrat unterstützt EU-Pläne zum Bürokratieabbau

11.4.2025

Der Bundesrat begrüßt die Pläne der EU-Kommission, aktuelle Anforderungen an Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie zu Sorgfaltspflichten zu modifizieren. Ein beschleunigter Bürokratieabbau stärke die EU und Deutschland als Wirtschaftsstandorte sowie deren Wettbewerbsfähigkeit und sichere zudem Arbeitsplätze, heißt es in einer Mitteilung am Freitag.

WERBUNG

Die Länder fordern die Bundesregierung auf, sich für eine zügige Umsetzung der von der EU vorgelegten Änderungsrichtlinie einzusetzen. Zudem wird das Kabinett gebeten, darauf hinzuwirken, dass der Anwendungszeitraum angepasst wird. Solange die Gesetze nicht verabschiedet sind, sei für Unternehmen nicht klar, welche Regelungen im Einzelnen ab 2027 für sie gelten, wird berichtet.

Der Vorschlag der Kommission sieht vor, den Geltungsbeginn einiger Bestimmungen in zwei Richtlinien zu verschieben, die bereits in Kraft getreten sind. Dabei handelt es sich um die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung („CSRD“) und die Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit („CSDDD“), bekannt als Lieferkettenrichtlinie.

Die CSRD soll sicherstellen, dass Anleger über die erforderlichen Informationen verfügen, um Risiken zu verstehen, denen Unternehmen durch Nachhaltigkeitsaspekte wie den Klimawandel ausgesetzt sind. Durch die neuen EU-Pläne zum Bürokratieabbau fallen 80 Prozent der Unternehmen aus dem Anwendungsbereich. Für die restlichen verschiebt sich die Meldepflicht um zwei Jahre. Die EU hat kürzlich eine Strategie zum Bürokratieabbau vorgestellt (VersicherungsJournal 30.1.2025).