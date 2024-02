Bundesrat blockiert Änderungen bei Kfz-Haftpflicht

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

30.1.2024 –

Versicherungspflicht für Aufsitzrasenmäher und alle Landmaschinen? Der Bundestag hat bereits entschieden, nun ist in Kürze der Bundesrat am Zuge, damit das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Kfz-Haftpflicht in Kraft treten kann. Was im Gesetzesbeschluss steht. (Bild: Dewikinanthi, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...