Bundesgerichtshof entscheidet im Streit um 18,41 Euro

23.8.2023 – Entschließt sich ein Fluggast dazu, einen von ihm gebuchten Flug nicht anzutreten, so muss die Fluggesellschaft dadurch ersparte Aufwendungen grundsätzlich an diesen erstattet. Dies gilt unabhängig davon, ob die Gesellschaft die Aufwendungen in ihre Preiskalkulation einbezogen oder die Kalkulation gegenüber ihrem Kunden offengelegt hat. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 1. August 2023 (X ZR 118/22) entschieden.

Ein Mann hatte bei einer Discount-Airline einen Flug von Memmingen nach Kreta gebucht. Für das Ticket zahlte er knapp 30 Euro.

Aus unbekannten Gründen trat er den Flug nicht an. Er verlangte von der Fluggesellschaft daher die Erstattung der ansonsten fällig gewordenen Steuern, Gebühren und Entgelte. Diese nahmen fast zwei Drittel des Flugpreises ein, in seinem Fall konkret 18,41 Euro.

Berechtigte Forderung des Kunden

BGH im Erzherzöglichen Palais in Karlsruhe

(Bild: ComQuat, CC BY-SA 2.0)

Mit dem Argument, dass sie diese Kosten nicht in die Preiskalkulation für das Flugticket einbezogen habe, weigerte sich die Gesellschaft zu zahlen.

Zu Unrecht, befand der in letzter Instanz mit dem Fall befasste Bundesgerichtshof. Ebenso wie die Vorinstanzen hielt auch er die Forderung für berechtigt.

Erspart im Sinne von § 648 Satz 2 BGB sind nach Ansicht der Richter diejenigen Aufwendungen, die ein Unternehmer ohne die Kündigung gehabt hätte und die er infolge dieser nicht mehr tätigen muss.

Dabei differenziere der Wortlaut des Gesetzes nicht danach, „ob der Unternehmer die in Rede stehenden Aufwendungen in seine Preiskalkulation einbezogen und ob er die Kalkulation gegenüber dem Besteller offengelegt hat“ so der Bundesgerichtshof.

Eine solche Differenzierung würde auch dem Sinn und Zweck der Bestimmung zuwiderlaufen. Denn sie diene dem Ziel, einen ausgewogenen Ausgleich der widerstreitenden Interessen im Falle einer Kündigung ohne besonderen Grund zu gewährleisten.

Erwarteter Verkauf von Essen und Trinken kein Argument

Eine solche Differenzierung würde auch dem Sinn und Zweck der Bestimmung zuwiderlaufen. Denn sie diene dem Ziel, einen ausgewogenen Ausgleich der widerstreitenden Interessen im Falle einer Kündigung ohne besonderen Grund zu gewährleisten.

„Zu diesem Interessenausgleich gehört es, den Unternehmer vor Nachteilen aufgrund der Kündigung zu bewahren. Umgekehrt erschiene es inkonsequent, wenn der Unternehmer aufgrund der Kündigung einen Vorteil erlangen könnte, der ihm bei Erfüllung des Vertrags nicht entstanden wäre.“

Die Airline argumentierte, dass sie mit zusätzlichen Einnahmen durch den Verkauf von Speisen und Getränken sowie die Vermittlung einer Unterkunft oder eines Mietwagens kalkuliert hatte. Das ließ das Gericht nicht gelten.

Nebenkosten dürfen nicht in Flugpreis enthalten sein

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dürfe ein Luftfahrtunternehmen die Nebenkosten ohnehin nicht in den Flugpreis einbeziehen. Wolle es die Kosten an den Fluggast weitergeben, so habe sie sie vielmehr als separaten Bestandteil des Endpreises auszuweisen.

Nach Meinung von Reiserechtsexperten ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vor allem für sogenannte „Billigflüge“ relevant. Denn bei denen würden die Steuern und Gebühren in vielen Fällen einen Großteil des Gesamtpreises ausmachen.